Gestione delle operazioni mainframe

Semplifica le operazioni con un workflow unificato  

Interfaccia utente di Mainframe Operations Management

Sfide aziendali

Gli addetti al mainframe affrontano sfide sempre crescenti nel monitoraggio dei loro ambienti per evitare che interrompano le applicazioni business-critical. Una delle maggiori preoccupazioni è la gestione del volume e della complessità delle operazioni dei dati del mainframe. La velocità con cui i dati devono essere analizzati spesso supera la capacità umana. La visibilità diventa quindi limitata, con mancanze di contesto che aumentano il rischio operativo.
Troppi eventi e avvisi

I team sono inondati di avvisi in tutti i sistemi, il che rende difficile rilevare ciò che è urgente e agire rapidamente.
Visibilità frammentata e mancanze di contesto

Strumenti frammentati e visibilità limitata ritardano l'analisi della causa principale e rendono difficile comprendere il contesto completo del problema.
Mitigazione dei rischi lenta e reattiva

Senza insight proattivi o una correzione guidata, i rischi spesso non vengono rilevati fino a quando non interrompono i servizi d'importanza critica.
Riduzione delle competenze nel mainframe

Il declino delle competenze nel campo dei mainframe e l'automazione correttiva limitata riducono la fiducia nella risoluzione efficace dei problemi.

Aggrega, correla e contestualizza gli eventi più velocemente

La funzionalità Concert for IBM Z Operations Management semplifica le operazioni del mainframe unificando i workflow, dando priorità agli eventi e valutando l'impatto sul business. Aggrega, correla e contestualizza eventi e dati per aiutare i team a prendere decisioni più rapide e sicure, aumentando al massimo la resilienza e riducendo i tempi di inattività delle applicazioni in un'unica soluzione semplificata.  

 

Due tecnici al lavoro in un data center tra i server IBM Z

Vantaggi

Concentrati su ciò che realmente conta
Gestisci in IBM Z problemi e avvisi che sono stati raggruppati, classificati e a cui è stata assegnata una priorità, per una maggiore efficacia e chiarezza.
Identifica gli eventi correlati
Comprendi l'impatto complessivo degli incidenti attraverso dashboard intuitive, viste topologiche e analisi dell'impatto in tempo reale.
Agisci in base ai consigli di correzione integrati
Risolvi rapidamente i problemi grazie al rilevamento basato sull'AI della causa principale e ai suggerimenti integrati su misura per il tuo ambiente.
Elimina l'incertezza
Ottieni informazioni complete sullo stato di salute del sistema, individua immediatamente i problemi e intraprendi azioni decisive, il tutto da un'unica piattaforma centralizzata.

Come Concert for IBM Z affronta la sfida

Funzionalità di rilevamento delle anomalie all'interno di IBM Concert for IBM Z

Utilizza la potenza del machine learning per stabilire i comportamenti di base e rilevare tempestivamente le anomalie, prima che si trasformino in problemi che compromettono i servizi.  
Consigli degli esperti su IBM Concert for IBM Z

Ricevi consigli precisi sulle correzioni grazie all'AI generativa e alle competenze IBM Z integrate, garantendo una risoluzione più rapida dei problemi complessi.
Dashboard centralizzata di IBM Concert for IBM Z

Accedi a un'unica visualizzazione che raccoglie KPI e metriche provenienti da più fonti, consentendo un'analisi approfondita senza interruzioni.
Correlazione degli eventi di IBM Concert for Z

Riduci il rumore e ottieni maggiore chiarezza con la correlazione degli eventi basata sull'AI che raggruppa e comprime gli avvisi in base al tempo, alla topologia e al riconoscimento dei pattern.
Visualizzatore di topologia di IBM Concert for Z

Visualizza le relazioni tra applicazioni e infrastrutture aziendali attraverso una visualizzazione grafica interattiva e in tempo reale.
Console di comando di IBM Concert for Z

Agisci immediatamente con una console di comando integrata che ti consente di inviare comandi direttamente dall'interfaccia utente, così da risolvere in modo efficiente i problemi identificati.
