La funzionalità Concert for IBM Z Operations Management semplifica le operazioni del mainframe unificando i workflow, dando priorità agli eventi e valutando l'impatto sul business. Aggrega, correla e contestualizza eventi e dati per aiutare i team a prendere decisioni più rapide e sicure, aumentando al massimo la resilienza e riducendo i tempi di inattività delle applicazioni in un'unica soluzione semplificata.