Semplifica le operazioni con un workflow unificato
Gli addetti al mainframe affrontano sfide sempre crescenti nel monitoraggio dei loro ambienti per evitare che interrompano le applicazioni business-critical. Una delle maggiori preoccupazioni è la gestione del volume e della complessità delle operazioni dei dati del mainframe. La velocità con cui i dati devono essere analizzati spesso supera la capacità umana. La visibilità diventa quindi limitata, con mancanze di contesto che aumentano il rischio operativo.
I team sono inondati di avvisi in tutti i sistemi, il che rende difficile rilevare ciò che è urgente e agire rapidamente.
Strumenti frammentati e visibilità limitata ritardano l'analisi della causa principale e rendono difficile comprendere il contesto completo del problema.
Senza insight proattivi o una correzione guidata, i rischi spesso non vengono rilevati fino a quando non interrompono i servizi d'importanza critica.
Il declino delle competenze nel campo dei mainframe e l'automazione correttiva limitata riducono la fiducia nella risoluzione efficace dei problemi.
La funzionalità Concert for IBM Z Operations Management semplifica le operazioni del mainframe unificando i workflow, dando priorità agli eventi e valutando l'impatto sul business. Aggrega, correla e contestualizza eventi e dati per aiutare i team a prendere decisioni più rapide e sicure, aumentando al massimo la resilienza e riducendo i tempi di inattività delle applicazioni in un'unica soluzione semplificata.
Esplora la documentazione del prodotto per saperne di più.
Esplora la community di utenti per maggiori informazioni su Concert for Z.
Esplora i video dimostrativi e i casi d'uso di Concert for Z.
Esplora la maggiore automazione per accelerare l'efficienza.
Scopri Concert for IBM Z. Utilizza la potenza del machine learning per stabilire i comportamenti di base e rilevare tempestivamente le anomalie, prima che si trasformino in problemi che compromettono i servizi. Guarda Concert for Z in azione con una demo dal vivo o prenota un incontro per saperne di più su cosa può fare per la tua azienda.