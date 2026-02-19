Business intelligence per il governo e la pubblica amministrazione

Fornisci analytics sicure e gestite su larga scala con IBM Cognos Analytics

Illustrazione isometrica dell'interfaccia utente di IBM Cognos Analytics per il governo e la pubblica amministrazione

Modernizzare la rendicontazione e l'analytics governative

Le agenzie governative necessitano di trasparenza, conformità ed efficienza. IBM Cognos Analytics unifica i dati, automatizza il reporting e fornisce insight sicuri e regolamentati, su cloud, on-premise o ambienti ibridi, per supportare operazioni mission-critical.
Garantisci la conformità e la governance

Cognos Analytics centralizza i dati governativi in una sola visione gestita, offrendo reporting pronto per l'audit con lineage completo e controlli di accesso sicuri. Le agenzie possono rispettare i requisiti normativi proteggendo i dati sensibili in qualsiasi ambiente.
Accelera il processo decisionale

Le insight assistite dall'AI aiutano i leader a individuare rapidamente tendenze e problematiche emergenti. L'automazione riduce gli arretrati di reporting, permettendo alle agenzie di rispondere più rapidamente alle esigenze della comunità e alle richieste operative.  
Implementazione flessibile ovunque

Su cloud, on-premise o su sistema ibrido, Cognos offre governance e prestazioni coerenti. Le agenzie possono scalare al proprio ritmo senza incrementare la complessità né compromettere la sicurezza.
Riduci i costi operativi

La governance centralizzata e i workflow automatizzati riducono il lavoro manuale e il carico IT, permettendo ai team di concentrarsi su servizi essenziali e priorità di valore elevato.

Vedi Cognos in azione per il governo

Esplora come Cognos trasforma il reporting, la conformità e l'analisi per i team della pubblica amministrazione.

Scenari di utilizzo

Giovane seduto a un tavolo che sfoglia documenti in ufficio
Semplifica i report pronti per gli audit

Gli enti governativi devono produrre report dettagliati e accurati per gli enti regolatori. Cognos automatizza la generazione di report, mantiene il data lineage e fornisce audit trail, riducendo l'impegno manuale e semplificando la conformità per i team.
Gruppo multietnico di imprenditori che discutono di affari in un ambiente d'ufficio
Ottimizza l'allocazione delle risorse

Cognos aiuta i team finanziari e delle operazioni ad analizzare i budget, monitorare i KPI e prevedere tendenze. Gli insight di Cognos supportano un miglioramento dell'allocazione delle risorse e dell'erogazione dei servizi.
Primo piano delle mani di una persona che usa un tablet digitale
Fornisci dati open affidabili

Cognos unifica dati provenienti da più sistemi in una sola vista gestita, riducendo i silo e la duplicazione. Le agenzie pubblicano dashboard certificate per l'accesso pubblico, abilitando dati aperti e proteggendo le informazioni sensibili.
Donna matura che indica data analytics su un grande schermo durante una riunione
Prendere decisioni più rapide, basate sui dati

In situazioni di emergenza, gli insight tempestivi sono importanti. Cognos fornisce dashboard e avvisi puntuali per aiutare i leader ad agire rapidamente, comunicare chiaramente e coordinare le risposte in modo efficace.
Fasi successive
