Business intelligence per il governo e la pubblica amministrazione

Fornisci analytics sicure e gestite su larga scala con IBM Cognos Analytics
Le agenzie governative necessitano di trasparenza, conformità ed efficienza. IBM Cognos Analytics unifica i dati, automatizza il reporting e fornisce insight sicuri e regolamentati, su cloud, on-premise o ambienti ibridi, per supportare operazioni mission-critical.
Cognos Analytics centralizza i dati governativi in una sola visione gestita, offrendo reporting pronto per l'audit con lineage completo e controlli di accesso sicuri. Le agenzie possono rispettare i requisiti normativi proteggendo i dati sensibili in qualsiasi ambiente.
Le insight assistite dall'AI aiutano i leader a individuare rapidamente tendenze e problematiche emergenti. L'automazione riduce gli arretrati di reporting, permettendo alle agenzie di rispondere più rapidamente alle esigenze della comunità e alle richieste operative.
Su cloud, on-premise o su sistema ibrido, Cognos offre governance e prestazioni coerenti. Le agenzie possono scalare al proprio ritmo senza incrementare la complessità né compromettere la sicurezza.
La governance centralizzata e i workflow automatizzati riducono il lavoro manuale e il carico IT, permettendo ai team di concentrarsi su servizi essenziali e priorità di valore elevato.
Ministero della Difesa del Regno Unito
IBM Cognos Analytics ci ha aiutato a consolidare quattro piattaforme legacy in una sola, facendo risparmiare molte ore agli analisti e migliorando la collaborazione. ”
IBM Enterprise Performance Management
IBM Cognos Analytics fornisce una soluzione per il reporting alla dirigenza per le organizzazioni globali Fortune 500, fornendo insight tempestivi e affidabili. ”