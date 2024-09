Cognos Analytics fornisce automazione e insight basati sull'intelligenza artificiale a partire da dati affidabili, per assisterti nei tuoi processi decisionali basati sui dati.

Utilizzando Cognos Analytics, il tuo team aziendale può trasformarsi in un utente privilegiato, in modo che i tuoi analisti dati possano concentrarsi sulla ricerca di insight più approfonditi per migliorare i risultati. Passa alla nuova generazione di BI, le cui funzionalità AI non solo forniscono un quadro accurato, affidabile e completo del tuo business, ma prevedono ciò che accadrà in futuro, predicono i risultati e ne spiegano i motivi.

Scopri le nuove funzionalità di Cognos Analytics 12.01. Scopri la AI potenziata, le prestazioni e i report più veloci, i miglioramenti dell'esperienza utente e molto altro ancora nell'ultima versione.