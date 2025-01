Progettato per la creazione di report ad alta velocità e di qualità pixel perfect, IBM Cognos Analytics consente di personalizzare il layout e le query per produrre contenuti professionali e applicazioni di analytics nel formato desiderato. Usufruisci di funzionalità di distribuzione e programmazione digitali scalabili, così come dell'accesso a insight analitici senza costi aggiuntivi.