Ottieni un successo illimitato e comprovato e scala facilmente la tua attività con IBM e Cockroach Labs
Potenzia il tuo business con Cockroach Labs e IBM per adattarlo senza sforzo alle esigenze aziendali. Gestisci senza problemi elevati workload transazionali a livello globale, in modo flessibile e uniforme, con accesso sicuro e nessun tempo di inattività.
Ridimensiona istantaneamente dati e applicazioni in più regioni con l'SQL distribuito di CockroachDB. Soddisfa costantemente la domanda e gestisci facilmente workload elevati a livello globale, indipendentemente dal fatto che siano implementati on-premise, nel cloud o nel tuo ambiente cloud privato.
Ottieni una disponibilità ininterrotta con caratteristiche SQL distribuite, in qualsiasi zona o regione, con failover automatico, protezione affidabile dei dati e aggiornamenti senza tempo di inattività con la nostra infrastruttura multi-attiva.
Naviga con fiducia nella sicurezza dei dati e gestisci i tuoi workflow sensibili con la crittografia, il confidential computing e i framework di conformità di IBM, mentre CockroachDB ti offre il controllo sulla localizzazione dei dati soddisfare i requisiti normativi e di conformità.
Sblocca il potere del tuo business ottimizzando i dati con l'AI per i workload moderni. Migliora l'accessibilità eseguendo applicazioni e servizi in più regioni e controllando dove risiedono i dati.