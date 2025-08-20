Consolida i metadati provenienti da diverse fonti in un unico sistema uniforme a livello globale. Con l'architettura distribuita di CockroachDB, puoi assicurare che i metadati siano altamente disponibili, immediatamente accessibili e sempre corretti, indipendentemente dalla regione. Gestisci i requisiti normativi e operativi mantenendo il controllo sul luogo in cui risiedono i metadati, consentendo al contempo gli accessi in tempo reale e gli aggiornamenti per i servizi critici.