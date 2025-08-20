Cockroach Labs
e IBM

Ottieni un successo illimitato e comprovato e scala facilmente la tua attività con IBM e Cockroach Labs 

Rendering 3D di onde digitali colorate

Sviluppa ed espandi applicazioni a livello globale

Potenzia il tuo business con Cockroach Labs e IBM per adattarlo senza sforzo alle esigenze aziendali. Gestisci senza problemi elevati workload transazionali a livello globale, in modo flessibile e uniforme, con accesso sicuro e nessun tempo di inattività.  
Scalabilità globale flessibile

Ridimensiona istantaneamente dati e applicazioni in più regioni con l'SQL distribuito di CockroachDB. Soddisfa costantemente la domanda e gestisci facilmente workload elevati a livello globale, indipendentemente dal fatto che siano implementati on-premise, nel cloud o nel tuo ambiente cloud privato.
Resilienza continua senza pari

Ottieni una disponibilità ininterrotta con caratteristiche SQL distribuite, in qualsiasi zona o regione, con failover automatico, protezione affidabile dei dati e aggiornamenti senza tempo di inattività con la nostra infrastruttura multi-attiva.  
Sicurezza e conformità end-to-end

Naviga con fiducia nella sicurezza dei dati e gestisci i tuoi workflow sensibili con la crittografia, il confidential computing e i framework di conformità di IBM, mentre CockroachDB ti offre il controllo sulla localizzazione dei dati soddisfare i requisiti normativi e di conformità.
Funzionalità AI ottimizzate

Sblocca il potere del tuo business ottimizzando i dati con l'AI per i workload moderni. Migliora l'accessibilità eseguendo applicazioni e servizi in più regioni e controllando dove risiedono i dati.  

Caratteristiche

Uomo in giacca e cravatta che interagisce con un pannello di tecnologia di rete digitale

Accedi facilmente al database in qualsiasi momento e ottieni data replication automatica, elevata uniformità e scalabilità elastica senza alcun intervento manuale.

 
Data center con rack pieni di server e attrezzature di rete, illuminati da LED colorati

Migra e si integra senza problemi con le applicazioni e gli strumenti esistenti con l'interfaccia PostgreSQL.
Rendering 3D di un circuito colorato con il logo "AI"

Esegui rapidamente i workload dell'AI insieme a quelli operativi e ottieni scalabilità, resilienza e ottimizzazione dei dati con tipi di dati vettoriali nativi e funzionalità di indicizzazione.  
Uomo in giacca e cravatta che interagisce con un pannello di tecnologia di rete digitale

Accedi facilmente al database in qualsiasi momento e ottieni data replication automatica, elevata uniformità e scalabilità elastica senza alcun intervento manuale.

 
Data center con rack pieni di server e attrezzature di rete, illuminati da LED colorati

Migra e si integra senza problemi con le applicazioni e gli strumenti esistenti con l'interfaccia PostgreSQL.
Rendering 3D di un circuito colorato con il logo "AI"

Esegui rapidamente i workload dell'AI insieme a quelli operativi e ottieni scalabilità, resilienza e ottimizzazione dei dati con tipi di dati vettoriali nativi e funzionalità di indicizzazione.  

Casi d'uso

Illustrazione dei concetti di tecnologia finanziaria e pagamento digitale
Gestisci facilmente i pagamenti ovunque

Esegui transazioni di pagamento accurate e assicurati che i sistemi di pagamento siano sempre disponibili ovunque per i tuoi clienti. 

 
Illustrazione di concetti finanziari e di investimento, inclusi grafici di crescita e simboli valutari
Gestisci in modo efficiente ordini e inventari

Migliora la produttività dei sistemi di gestione degli ordini e degli inventari risparmiando sull'infrastruttura annuale e assicurando che i servizi delle applicazioni siano sincronizzati con informazioni di inventario accurate.

 
Illustrazione della tecnologia di sicurezza digitale con diversi componenti, tra cui uno scudo protettivo blu, circuiti e blocchi
Gestisci rapidamente l'identificazione degli accessi

Elimina l'autenticazione e l'autorizzazione degli accessi sicuri, che richiede molto tempo, per i sistemi e i dati ovunque. Raggiungi con precisione il database più vicino al tuo cliente, pur utilizzando CockroachDB quale unico sistema logico con le garanzie integrate di CockroachDB per replica, geo-distribuzione e ACID .

  
Illustrazione di blocchi collegati in una rete di tecnologia digitale
Centralizza e scala i metadati in modo affidabile

Consolida i metadati provenienti da diverse fonti in un unico sistema uniforme a livello globale. Con l'architettura distribuita di CockroachDB, puoi assicurare che i metadati siano altamente disponibili, immediatamente accessibili e sempre corretti, indipendentemente dalla regione. Gestisci i requisiti normativi e operativi mantenendo il controllo sul luogo in cui risiedono i metadati, consentendo al contempo gli accessi in tempo reale e gli aggiornamenti per i servizi critici.
Illustrazione dei concetti di tecnologia finanziaria e pagamento digitale
Gestisci facilmente i pagamenti ovunque

Esegui transazioni di pagamento accurate e assicurati che i sistemi di pagamento siano sempre disponibili ovunque per i tuoi clienti. 

 
Illustrazione di concetti finanziari e di investimento, inclusi grafici di crescita e simboli valutari
Gestisci in modo efficiente ordini e inventari

Migliora la produttività dei sistemi di gestione degli ordini e degli inventari risparmiando sull'infrastruttura annuale e assicurando che i servizi delle applicazioni siano sincronizzati con informazioni di inventario accurate.

 
Illustrazione della tecnologia di sicurezza digitale con diversi componenti, tra cui uno scudo protettivo blu, circuiti e blocchi
Gestisci rapidamente l'identificazione degli accessi

Elimina l'autenticazione e l'autorizzazione degli accessi sicuri, che richiede molto tempo, per i sistemi e i dati ovunque. Raggiungi con precisione il database più vicino al tuo cliente, pur utilizzando CockroachDB quale unico sistema logico con le garanzie integrate di CockroachDB per replica, geo-distribuzione e ACID .

  
Illustrazione di blocchi collegati in una rete di tecnologia digitale
Centralizza e scala i metadati in modo affidabile

Consolida i metadati provenienti da diverse fonti in un unico sistema uniforme a livello globale. Con l'architettura distribuita di CockroachDB, puoi assicurare che i metadati siano altamente disponibili, immediatamente accessibili e sempre corretti, indipendentemente dalla regione. Gestisci i requisiti normativi e operativi mantenendo il controllo sul luogo in cui risiedono i metadati, consentendo al contempo gli accessi in tempo reale e gli aggiornamenti per i servizi critici.
Prossimi passi

Parla con un esperto IBM per creare un'architettura di dati moderna e di livello aziendale con PostgreSQL.  