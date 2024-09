IBM Enterprise COBOL for z/OS è un compilatore COBOL di livello enterprise per IBM z/OS. Offre innovazione per la modernizzazione delle applicazioni business-critical, funzionalità di programmazione per aumentare la produttività dei programmatori e rafforza i vantaggi complessivi dei sistemi transazionali e di dati come IBM® CICS, IBM® IMS e IBM® Db2.