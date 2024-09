COBOL for Linux on x86 è progettato anche per supportare il tuo percorso verso il cloud. Implementa strategicamente applicazioni business-critical scritte in COBOL su un ambiente cloud ibrido o adatta al meglio piattaforme come i sistemi IBM Z (IBM z/OS), i sistemi IBM Power (AIX) e le piattaforme x86 (Linux).

È disponibile come prodotto singolo o all'interno di IBM CICS TX per eseguire applicazioni CICS COBOL in ambienti Red Hat OpenShift.