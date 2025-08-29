Il modello di fatturazione basato su pagamento a consumo e impegno di utilizzo di IBM Cloud è simile ai modelli di fatturazione degli account di sottoscrizione, con alcuni benefici aggiuntivi. Con questo modello di fatturazione ti impegni a spendere una certa somma su IBM Cloud e hai diritto a sconti su tutta la piattaforma. Il costo del servizio ti viene addebitato mensilmente in base al consumo e continuerai a beneficiare dello sconto, anche dopo il raggiungimento della spesa prestabilita.