Con questo modello di fatturazione ti impegni a spendere una certa somma su IBM Cloud e hai diritto a sconti su tutta la piattaforma.
Ti verrà fatturato, a livello di servizio, quello che consumi ogni mese. La tua fattura mensile corrisponderà ai tuoi grafici di utilizzo mensili e includerà eventuali sconti concessi da IBM.
Hai bisogno di consumare più di quanto definito dal tuo impegno? Niente sanzioni per le spese di eccedenza! Continuerai a beneficiare degli sconti definiti insieme a IBM.
Il modello di fatturazione basato su pagamento a consumo e impegno di utilizzo di IBM Cloud è simile ai modelli di fatturazione degli account di sottoscrizione, con alcuni benefici aggiuntivi. Con questo modello di fatturazione ti impegni a spendere una certa somma su IBM Cloud e hai diritto a sconti su tutta la piattaforma. Il costo del servizio ti viene addebitato mensilmente in base al consumo e continuerai a beneficiare dello sconto, anche dopo il raggiungimento della spesa prestabilita.
Beneficio offerto
Account con pagamento a consumo
Pagamento a consumo con modello di fatturazione ad impegno di utilizzo
Accesso all'intero catalogo IBM
Adatto a caso d'uso di produzione
Sconti per mercati o imprese di livello intermedio
Fatture mensili basate sul consumo
Nessuna eccedenza. Continua a beneficiare di sconti anche dopo aver superato la soglia di consumo prestabilita.
Contatta IBM Cloud Sales per iscriverti a IBM Cloud con pagamento a consumo e impegno di utilizzo. Dopo aver consultato un rappresentante di vendita, riceverai un'e-mail di conferma con un preventivo di impegno dettagliato e informazioni sui termini e condizioni di IBM Cloud.
Per vedere i tuoi impegni attualmente attivi sulla console IBM Cloud, vai a Gestisci > Fatturazione e utilizzo e seleziona Impegni e abbonamenti. Clicca sulle schede per vedere il credito rimanente dei tuoi impegni attivi e eventuali impegni futuri non ancora validi. Un impegno scade al decorrere del termine o quando tutto il credito associato viene speso.