Fornisci uno storage flessibile ed economicamente conveniente per i dati non strutturati.
Crea modelli analitici e reti neurali, addestrati con i tuoi dati, da implementare per l'uso nelle applicazioni.
Integra AI e machine learning nel tuo business. Crea modelli personalizzati utilizzando i tuoi dati.
Ottieni insight sui tuoi utenti e le loro applicazioni con i servizi di IBM Cloud.
Aggiungi un'interfaccia in linguaggio naturale alle tue applicazioni per automatizzare le interazioni con gli utenti.
Aggiungi l'autenticazione alle app mobili e Web e proteggi le API e i sistemi back-end in esecuzione su IBM Cloud.
Usufruisci della trascrizione in streaming a bassa latenza.
Usa una funzione di sintesi vocale dall’effetto naturale.
Usufruisci di un database SQL cloud completamente gestito con un motore Db2 potenziato.
Usa un database di documenti JSON scalabile per applicazioni Web, mobili, IoT e serverless.
Sviluppa e distribuisci applicazioni di analytics utilizzando Apache Spark e Apache Hadoop open source.
Addestra IBM Watson; cataloga e condividi in modo sicuro i dati aziendali.
Supporta le best practice DevOps utilizzando Git, il tracciamento dei problemi, le pipeline CI/CD e l'IDE Web Eclipse Orion nel cloud.
Traduci testo, documenti e siti Web da una lingua all'altra.
Aggiungi alle applicazioni un motore di ricerca cognitiva e analytics dei contenuti.
Gestisci le immagini dei container Docker in un registro privato, completamente gestito.
Ricava insight dai dati transazionali e dai social media per identificare i tratti psicologici.
Rileva i toni linguistici, incluse emozioni, propensioni sociali e stili linguistici.
Analizza immagini per individuare scene, oggetti, volti e altri contenuti.
Analizza il testo ed estrai i metadati dal contenuto, come concetti, entità, sentimenti, pareri e altro ancora.
Esegui la tua applicazione, il tuo lavoro batch o il tuo container su una piattaforma serverless gestita.
Implementa app con molte funzioni di sicurezza e un’elevata disponibilità in un'esperienza nativa di Kubernetes.
Utilizza un database completamente gestito ospitato in un ambiente IBM Cloud Hyper Protect. Supporta attualmente MongoDB 3.6.4.
Esegui funzioni in risposta agli eventi in entrata.
Gestisci in modo centralizzato i tuoi secret in un'istanza dedicata single-tenant.
Esegui la migrazione dei dati in modo rapido e più sicuro dalla tua origine on-premise a una proprietà dati IBM Cloud.
Ottieni affidabilità, prestazioni e sicurezza superiori per applicazioni, siti web e servizi internet.
Crea ed esegui server virtuali basati su Linux in un ambiente di confidential computing.
Conserva i tuoi dati PostgreSQL in un database client completamente crittografato, senza bisogno di competenze specializzate.
L’account IBM Cloud gratuito permette di accedere a oltre 40 prodotti con piani tariffari Lite. Questo significa che il piano è sempre gratuito. Non ci saranno mai addebiti a tuo carico e il piano non scadrà mai.
Per iniziare a sviluppare su IBM Cloud, è necessario prima creare un account utilizzando un indirizzo e-mail (l'indirizzo e-mail non deve essere associato a un account esistente).
Ti verranno richiesti subito i dati di pagamento, ma non ti verrà addebitato nulla finché non utilizzerai un servizio fatturabile; verrà tuttavia trattenuto un importo nominale sulla tua carta per verificarne l'autenticità.
Dopo aver inserito i dati della carta di credito, un messaggio di conferma visualizzerà l'addebito sullo schermo. L'importo è determinato dal commerciante, ma generalmente è di circa 1,00 USD.
Registrare queste informazioni in archivio consente di passare facilmente a un piano con pagamento a consumo, se lo desideri.
I piani Lite non comportano alcun addebito; tuttavia, per l'utilizzo dei piani non Lite con il livello gratuito è necessario passare a un piano con pagamento a consumo. Quando si supera la soglia del livello gratuito del servizio, viene effettuato un addebito mensile in base alle risorse utilizzate.
Puoi impostare limiti di spesa separati per account, container, runtime, tutti i servizi e servizi specifici. Riceverai automaticamente una notifica quando la tua spesa mensile raggiunge l'80%, il 90% e il 100% di tali limiti. Per impostare le notifiche di spesa, fare clic su Gestione > Fatturazione e utilizzo e selezionare Notifiche di spesa. Per maggiori informazioni, consulta Impostazioni delle notifiche di spesa.
Sempre gratuiti: si tratta di prodotti con un piano Lite che non ha scadenza. Questi prodotti sono ideati per consentirti di lavorare ai tuoi progetti senza preoccupazioni ed evitare l'addebito accidentale di costi. Le quote del piano Lite sono basate sull'utilizzo, non hanno una scadenza e si rinnovano su base mensile o su una base di utilizzo una tantum. Scopri tutti i prodotti con piano Lite.
Prova gratuita: può essere considerata una versione di prova premium, ma richiede un account con pagamento a consumo o in abbonamento. A seconda del prodotto, la quota può funzionare per un periodo di tempo specifico, in base all'utilizzo o non scadere mai. Alcuni prodotti comportano spese aggiuntive se si superano i consumi del livello gratuito. Scopri tutti i prodotti con piano libero.
Il raggiungimento di qualsiasi limite quota per le istanze del piano Lite comporta la sospensione del servizio per quel mese. I limiti si applicano a livello di organizzazione, non di istanza. Le nuove istanze create nella stessa organizzazione riflettono qualsiasi utilizzo dalle istanze precedenti. I limiti di quota vengono reimpostati il primo giorno di ogni mese.
È possibile controllare l'utilizzo andando su Gestisci > Fatturazione e utilizzo nella console e selezionando Utilizzo. Per maggiori informazioni, consulta Monitoraggio dell'utilizzo.
Per ricevere il credito di 200 USD, è necessario prima passare a un account con pagamento a consumo. Se lo hai già fatto, vai alla pagina di utilizzo nella console IBM cloud per vedere il credito di 200 USD. È anche possibile visitare la pagina delle impostazioni dell'account per vedere le promozioni attive. Il credito promozionale di 200 USD viene applicato automaticamente, ma potrebbero volerci alcune ore prima che venga riportato nel tuo account. Il credito è disponibile solo per i nuovi account con pagamento a consumo e non può essere utilizzato con offerte di terze parti.
Gli account di prova di IBM Cloud sono disponibili per docenti e studenti degli istituti accademici accreditati. Per verificare la tua idoneità a un account di prova, visita la pagina Harness the Power of IBM e controlla le credenziali del tuo istituto. Gli account di prova scadono dopo 30 giorni.
Vai alla pagina relativa a fatturazione e promozioni e inserisci il codice promozionale, quindi leggi i dettagli sulla promozione e conferma l'attivazione. Dopo l’attivazione del codice promozionale viene visualizzato un messaggio che conferma il buon esito dell’operazione.
Nota: ai fini dell’autenticazione, devi aver registrato una carta di credito per poter attivare i codici promozionali.
Puoi utilizzare lo stimatore dei costi per ottenere un preventivo dei costi per i prodotti IBM® Cloud, personalizzando i piani in base alle tue esigenze. Esplora il catalogo per trovare le offerte da aggiungere a un preventivo.
Puoi ricevere gratuitamente assistenza tecnica tramite Stack Overflow (link esterno a IBM). Puoi inviare richieste relative alla gestione degli accessi, agli account, alla fatturazione e all'utilizzo.
