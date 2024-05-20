Sempre gratuiti: si tratta di prodotti con un piano Lite che non ha scadenza. Questi prodotti sono ideati per consentirti di lavorare ai tuoi progetti senza preoccupazioni ed evitare l'addebito accidentale di costi. Le quote del piano Lite sono basate sull'utilizzo, non hanno una scadenza e si rinnovano su base mensile o su una base di utilizzo una tantum. Scopri tutti i prodotti con piano Lite.

Prova gratuita: può essere considerata una versione di prova premium, ma richiede un account con pagamento a consumo o in abbonamento. A seconda del prodotto, la quota può funzionare per un periodo di tempo specifico, in base all'utilizzo o non scadere mai. Alcuni prodotti comportano spese aggiuntive se si superano i consumi del livello gratuito. Scopri tutti i prodotti con piano libero.