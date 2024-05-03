Crea app di e-commerce e transazionali con una struttura di database altamente disponibile, resiliente e veloce.
Memorizza e analizza in tempo reale i dati provenienti contemporaneamente da migliaia di dispositivi connessi a Internet in tutto il mondo.
Alle patch di sicurezza, agli aggiornamenti delle versioni e alla scalabilità pensiamo noi. Così tu potrai dedicarti ai tuoi utenti e a far crescere la tua attività.
Acquista il piano Lite di IBM Cloudant che non richiede alcuna configurazione. Include 1 GB di storage al mese.
Accedi a oltre 40 prodotti sempre gratuiti a tempo illimitato. Inizia con un credito di USD 200 da utilizzare per tutti i servizi IBM Cloud.
Utilizza il codice promozionale CLOUDANTFREE600 per ottenere uno sconto di USD 600 su IBM Cloudant (offerta valida fino al 30 giugno 2023).
Paghi solo ciò che utilizzi oltre il livello gratuito. Senza impegno. Senza vincoli.
Utilizza il livello "Sempre gratuito" di IBM Cloud per avere accesso a IBM Cloudant e a oltre 40 servizi sempre gratuiti.