Cosa puoi fare
Porta le tue app a livello enterprise Inizia gratuitamente con IBM® Cloudant, un database distribuito e completamente gestito, basato su Apache CouchDB open source. Cloudant è ottimizzato per sostenere i workload sempre più impegnativi delle app web e mobili in rapida crescita. Ottieni gratuitamente il database IBM Cloudant
Web e mobile

Crea app di e-commerce e transazionali con una struttura di database altamente disponibile, resiliente e veloce.
Internet delle cose

Memorizza e analizza in tempo reale i dati provenienti contemporaneamente da migliaia di dispositivi connessi a Internet in tutto il mondo.
Serverless

Alle patch di sicurezza, agli aggiornamenti delle versioni e alla scalabilità pensiamo noi. Così tu potrai dedicarti ai tuoi utenti e a far crescere la tua attività.
Come funziona
Acquista il piano Lite di IBM Cloudant che non richiede alcuna configurazione. Include 1 GB di storage al mese.

 40+ Servizi gratuiti per sempre

Accedi a oltre 40 prodotti sempre gratuiti a tempo illimitato. Inizia con un credito di USD 200 da utilizzare per tutti i servizi IBM Cloud.

 USD 600 Credito gratuito per IBM Cloudant

Utilizza il codice promozionale CLOUDANTFREE600 per ottenere uno sconto di USD 600 su IBM Cloudant (offerta valida fino al 30 giugno 2023).

 USD 0 Fai l'upgrade su misura per te

Paghi solo ciò che utilizzi oltre il livello gratuito. Senza impegno. Senza vincoli.
"IBM Cloudant è l'implementazione perfetta di CouchDB o di qualsiasi altro database NoSQL..."

Ramindu Deshapriva
Lead Consultant di Virtusa
Primo piano di due ingegneri che lavorano al computer in un data center su un IBM z16
Recensioni clienti
