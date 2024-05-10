Conformità IBM® Cloud: ISO 31000

L'ISO 31000 è una famiglia di standard emessi a partire dal 2009 dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) ed è progettato per aiutare le organizzazioni a gestire i rischi. Il primo standard della serie, l'ISO 31000:2018, è un insieme di linee guida per la gestione del rischio che si concentra sulla progettazione e l'implementazione di un framework di gestione del rischio, un processo per identificare e ridurre al minimo i danni causati da incertezze ed eventi imprevisti.



Un'organizzazione con un processo di gestione del rischio conforme alla norma ISO-31000 ha un livello di garanzia, oltre che di continuità operativa, resilienza economica e stabilità, anche di fronte a eventi imprevedibili.

Report e altra documentazione

