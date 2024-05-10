Conformità IBM® Cloud: ISO 31000

L'ISO 31000 è una famiglia di standard emessi a partire dal 2009 dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) ed è progettato per aiutare le organizzazioni a gestire i rischi. Il primo standard della serie, l'ISO 31000:2018, è un insieme di linee guida per la gestione del rischio che si concentra sulla progettazione e l'implementazione di un framework di gestione del rischio, un processo per identificare e ridurre al minimo i danni causati da incertezze ed eventi imprevisti.
Un'organizzazione con un processo di gestione del rischio conforme alla norma ISO-31000 ha un livello di garanzia, oltre che di continuità operativa, resilienza economica e stabilità, anche di fronte a eventi imprevedibili.
Report e altra documentazione
Le offerte IBM Infrastructure Management System (IMS) e IBM Infrastructure as a Service (IaaS) dispongono di un framework di gestione del rischio conforme a ISO 31000:2018, come certificato da Bureau Veritas.
I certificati IBM ISO 31000 sono pubblicati e generalmente disponibili. I servizi elencati di seguito sono certificati ISO 31000. I servizi sotto indicati rilasciano i certificati ISO almeno una volta all'anno.
Hai domande su un programma di conformità? Hai bisogno di un report di conformità protetto? Ti aiutiamo noi.