Conformità IBM Cloud: IBM® Cloud for Financial Services

Che cos'è IBM® Cloud for Financial Services?

IBM® Cloud for Financial Services è un cloud unico nel suo genere progettato per aiutare gli istituti finanziari (FI) a modernizzarsi più velocemente mitigando i rischi e accelerando l'adozione del cloud anche per i carichi di lavoro più sensibili. Con la sicurezza e i controlli integrati nella piattaforma, non solo offerti come strumenti o funzionalità fai-da-te, gli istituti finanziari possono automatizzare le loro posture di sicurezza e conformità, rendendo più facile per gli istituti finanziari e i loro partner della supply chain digitale semplificare la gestione del rischio, dimostrare la conformità normativa e accelerare l'innovazione.

Il cuore di IBM Cloud for Financial Services è IBM Cloud Framework for Financial Services, che fornisce un set comune di controlli automatizzati e preconfigurati che vengono applicati ai servizi IBM Cloud, alle applicazioni di terze parti e ai carichi di lavoro degli istituti finanziari. Creati in collaborazione con i principali esperti di FI, i controlli sono progettati per allinearsi agli standard del settore e agli organi di controllo globali. Il framework è spesso convalidato con la consulenza dell'IBM Financial Services Cloud Council e le indicazioni di Promontory Financial Group, un'azienda IBM e leader globale nella consulenza sulla conformità normativa.
Posizione IBM

Il report IBM Cloud for Financial Services Agreed Upon Procedures (AUP) (Procedure concordate per IBM® Cloud for Financial Services) è stato commissionato da IBM e completato da una società di contabilità pubblica appartenente alle "Big Four" in conformità con l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Il report dimostra ai clienti IBM Cloud for Financial Services che i servizi IBM Cloud sono stati implementati e aderiscono ai requisiti di controllo tecnico, amministrativo e fisico di IBM Cloud Framework for Financial Services.

Per richiedere una copia del report, contatta il tuo rappresentante IBM. 

Servizi

risorse Guida alla regolamentazione europea di IBM® Cloud for Financial Services Cloud for Financial Servicess
La guida illustra le disposizioni selezionate dell'EBA, dell'EIOPA e dell'ESMA in base ai riferimenti IBM, mostrando come IBM supporta i clienti nel soddisfare le linee guida illustrate.
Rafforzare la fiducia: recensione indipendente di IBM® Cloud for Financial Services
Un nuovo interessante report conferma che i servizi IBM Cloud sono implementati e rispettano l'IBM Cloud Framework for Financial Services.
