IBM® Cloud for Financial Services è un cloud unico nel suo genere progettato per aiutare gli istituti finanziari (FI) a modernizzarsi più velocemente mitigando i rischi e accelerando l'adozione del cloud anche per i carichi di lavoro più sensibili. Con la sicurezza e i controlli integrati nella piattaforma, non solo offerti come strumenti o funzionalità fai-da-te, gli istituti finanziari possono automatizzare le loro posture di sicurezza e conformità, rendendo più facile per gli istituti finanziari e i loro partner della supply chain digitale semplificare la gestione del rischio, dimostrare la conformità normativa e accelerare l'innovazione.



Il cuore di IBM Cloud for Financial Services è IBM Cloud Framework for Financial Services, che fornisce un set comune di controlli automatizzati e preconfigurati che vengono applicati ai servizi IBM Cloud, alle applicazioni di terze parti e ai carichi di lavoro degli istituti finanziari. Creati in collaborazione con i principali esperti di FI, i controlli sono progettati per allinearsi agli standard del settore e agli organi di controllo globali. Il framework è spesso convalidato con la consulenza dell'IBM Financial Services Cloud Council e le indicazioni di Promontory Financial Group, un'azienda IBM e leader globale nella consulenza sulla conformità normativa.