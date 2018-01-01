Il California Consumer Privacy Act del 2018 (CCPA) offre ai consumatori della California un maggiore controllo sulle informazioni personali che le aziende raccolgono su di loro, mentre le normative CCPA forniscono indicazioni su come applicare questa legge.
Il California Privacy Rights Act (CPRA) modifica e amplia il California Consumer Privacy Act (CCPA), entrato in vigore il 28 giugno 2018, per proteggere la privacy dei consumatori della California.
Per maggiori informazioni sul CCPA fai clic qui.
Il CCPA è stato incorporato nell'Addendum sulla privacy dei dati di IBM. Per consultare le leggi o le giurisdizioni a cui si applica l'Addendum sulla privacy dei dati (DPA) di IBM, comprese le sezioni relative al CCPA, visita il sito DPL IBM. Il DPA di IBM è disponibile sul sito dei Termini IBM.
Per maggiori informazioni sulle politiche di IBM in materia di privacy dei dati, visita l'IBM Trust Center. Per qualsiasi domanda in merito all'informativa sulla privacy di IBM per le soluzioni esterne, contatta l'Helpdesk di IBM.
Hai domande su un programma di conformità? Hai bisogno di un report di conformità protetto? Ti possiamo aiutare.