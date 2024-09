Implementa un'AI spiegabile e avanzata in tutta la toolchain delle operazioni IT (ITOps) per valutare, diagnosticare e risolvere con sicurezza gli incidenti nei workload mission-critical. IBM Cloud Pak for AIOps adotta un approccio unico alle ITOps, incentrato sulle applicazioni, che aiuta ad automatizzare i processi IT più impegnativi e a mitigare in modo proattivo gli eventi ad alto impatto.