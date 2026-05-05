IBM Cloud Backup and Recovery

Proteggi i workload IBM Cloud con una protezione dei dati gestita e coerente con le applicazioni. Un backup resiliente, sicuro e scalabile.
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Protezione dei dati gestita, sicura e basata su policy

IBM Cloud Backup and Recovery è un servizio di backup gestito da provider, basato su policy, sicuro e ottimizzato in termini di costi. Offre un backup coerente con le applicazioni per i workload IBM Cloud, aiutando i tuoi dati a rimanere conformi, sicuri e recuperabili senza la complessità aggiuntiva di gestire l'infrastruttura di backup.

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Vantaggi

Flessibilità del backup e del ripristino su cloud
Protezione scalabile e flessibile

Proteggi un'ampia varietà di workload di applicazioni su larga scala con opzioni di personalizzazione approfondite, tutte su misura per soddisfare le tue specifiche esigenze di protezione di dati esattamente dove ne hai bisogno.
Durata del backup e del ripristino su cloud
Gestione intelligente e sicura dei dati

Proteggi le tue copie di backup sempre disponibili con crittografia a riposo, crittografia in transito e controlli di accesso di livello aziendale.
Semplicità con IBM cloud
Offerta gestita da IBM per la massima tranquillità

IBM gestisce l'infrastruttura e la manutenzione del servizio, consentendoti di concentrarti sulla protezione dei dati usando il nostro modello trasparente e basato sul consumo per GB all'ora.
Flessibilità del backup e del ripristino su cloud
Protezione scalabile e flessibile

Proteggi un'ampia varietà di workload di applicazioni su larga scala con opzioni di personalizzazione approfondite, tutte su misura per soddisfare le tue specifiche esigenze di protezione di dati esattamente dove ne hai bisogno.
Durata del backup e del ripristino su cloud
Gestione intelligente e sicura dei dati

Proteggi le tue copie di backup sempre disponibili con crittografia a riposo, crittografia in transito e controlli di accesso di livello aziendale.
Semplicità con IBM cloud
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IBM gestisce l'infrastruttura e la manutenzione del servizio, consentendoti di concentrarti sulla protezione dei dati usando il nostro modello trasparente e basato sul consumo per GB all'ora.

Caratteristiche

Funzionalità di backup

Usa policy di backup predefinite o personalizzale in base alle esigenze aziendali. Prendi il controllo dei ripristini con l'opzione di ripristino totale o parziale. Torna rapidamente alla tua attività con backup e applicazioni coerenti in caso di arresto anomalo. Puoi anche scegliere se conservare o meno i backup.

Facilità d’uso

Proteggi e gestisci i workload IBM Cloud attraverso una gestione centralizzata dei backup. Usa policy di backup predefinite o personalizza secondo necessità. Ottieni recuperi granulari con robuste funzionalità di ricerca e filtro.
Monitoraggio, conformità, audit

Ottieni piena visibilità e controllo sui tuoi backup grazie ad audit trail dettagliati, garantendo così operazioni di backup sicure, conformi e trasparenti. Avvisi e notifiche per tenerti aggiornato su ogni attività ed evento importante.

 
Sicurezza aziendale

Assumi il pieno controllo dei tuoi backup con la gestione delle chiavi di crittografia, la crittografia a riposo e in transito, il BYOK e il trasferimento sicuro attraverso endpoint privati. La gestione delle identità e degli accessi (IAM) e il controllo degli accessi in base al ruolo (RBAC) a livello centrale mantengono l'accesso governato in un unico luogo, in modo che l'accesso di backup rimanga sicuro e semplificato.