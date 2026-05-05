IBM Cloud Backup and Recovery

Assumi il pieno controllo dei tuoi backup con la gestione delle chiavi di crittografia, la crittografia a riposo e in transito, il BYOK e il trasferimento sicuro attraverso endpoint privati. La gestione delle identità e degli accessi (IAM) e il controllo degli accessi in base al ruolo (RBAC) a livello centrale mantengono l'accesso governato in un unico luogo, in modo che l'accesso di backup rimanga sicuro e semplificato.