Proteggi i workload IBM Cloud con una protezione dei dati gestita e coerente con le applicazioni. Un backup resiliente, sicuro e scalabile.
IBM Cloud Backup and Recovery è un servizio di backup gestito da provider, basato su policy, sicuro e ottimizzato in termini di costi. Offre un backup coerente con le applicazioni per i workload IBM Cloud, aiutando i tuoi dati a rimanere conformi, sicuri e recuperabili senza la complessità aggiuntiva di gestire l'infrastruttura di backup.
Usa policy di backup predefinite o personalizzale in base alle esigenze aziendali. Prendi il controllo dei ripristini con l'opzione di ripristino totale o parziale. Torna rapidamente alla tua attività con backup e applicazioni coerenti in caso di arresto anomalo. Puoi anche scegliere se conservare o meno i backup.
Proteggi e gestisci i workload IBM Cloud attraverso una gestione centralizzata dei backup. Usa policy di backup predefinite o personalizza secondo necessità. Ottieni recuperi granulari con robuste funzionalità di ricerca e filtro.
Ottieni piena visibilità e controllo sui tuoi backup grazie ad audit trail dettagliati, garantendo così operazioni di backup sicure, conformi e trasparenti. Avvisi e notifiche per tenerti aggiornato su ogni attività ed evento importante.
Assumi il pieno controllo dei tuoi backup con la gestione delle chiavi di crittografia, la crittografia a riposo e in transito, il BYOK e il trasferimento sicuro attraverso endpoint privati. La gestione delle identità e degli accessi (IAM) e il controllo degli accessi in base al ruolo (RBAC) a livello centrale mantengono l'accesso governato in un unico luogo, in modo che l'accesso di backup rimanga sicuro e semplificato.