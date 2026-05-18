IBM Product Carbon Ledger

Trasforma la complessità della supply chain delle energie rinnovabili in una garanzia di affidabilità e verificabilità.

Contattaci
Vista aerea di una rotatoria moderna

Panoramica

Tracciabilità affidabile per i settori di processo

IBM® Product Carbon Ledger aiuta produttori, commercianti e team addetti alla conformità a digitalizzare la tracciabilità, automatizzare la gestione dei dati di sostenibilità e rimanere pronti ad affrontare le normative in continua evoluzione per le industrie di processo.

 

 
Tracciabilità pronta per l'audit

Tracciabilità completa dall'origine alla distribuzione.

 Integrità del bilanciamento di massa

Bilancio trimestrale progressivo lungo tutta la catena del valore.

 Architettura cloud modulare

Distribuisci ciò di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno.

 IBM Security e Privacy by Design

Controlli di sicurezza e privacy di livello aziendale.

Funzionalità

Perché scegliere IBM Product Carbon Ledger?

Una piattaforma IBM appositamente costruita per la tracciabilità dei prodotti rinnovabili, la conformità e l'agilità operativa.

Conformità ready-by-design

Resta al passo con l'evoluzione dei requisiti di sostenibilità con registri verificabili, dati tracciabili sulla catena di custodia e supporto per l'allineamento della direttiva RED III, la conformità ISCC, i controlli sull'equilibrio di massa e le esigenze di rendicontazione normativa.

Illustrazione 3D di cubo di vetro nelle tonalità verde acqua, blu, verde e viola

Progettato per sostituire processi manuali e frammentati

Riduci la dipendenza dai fogli di calcolo e la gestione manuale dei documenti con una piattaforma unificata che collega i dati sulla sostenibilità tra acquisti, produzione, logistica, commercio, vendite e conformità.

Flusso a forma di cervello con linee collegate e diversi simboli in tonalità di blu.

Tracciabilità end-to-end della supply chain

Traccia i materiali, i certificati, le prove di sostenibilità, i movimenti dei prodotti e i record associati, dall'origine alla distribuzione, con un percorso di prove coerente e verificabile.

Illustrazione astratta della supply chain con linee blu interconnesse e schemi circolari

Progettato da IBM per la fiducia aziendale

Implementa in tutta sicurezza su un asset IBM supportato da Asset Engineering, pratiche di sviluppo di livello aziendale, manutenzione dei prodotti e IBM® Security and Privacy by Design.

Grafica astratta con anelli continui blu e verdi, frecce e punti che formano un ciclo connesso

Modulare, cloud-native e compatibile con l'integrazione

Adotta le funzionalità di cui hai bisogno preservando la flessibilità per il futuro attraverso un'architettura modulare di microservizi moderna e la connettività basata su API a sistemi ERP, CTRM e impianti.

Illustrazione astratta della catena del valore con icone circolari collegate che includono una persona, un globo e una foglia attorno a una rete centrale all'interno di un grande cerchio gradiente

Progettata per il cambiamento

Rispondi più rapidamente ai cambiamenti normativi, ai nuovi requisiti aziendali e ai futuri casi d'uso di sostenibilità con una piattaforma costruita sul cloud, progettata per il miglioramento continuo, l'evoluzione della roadmap e i workflow assistiti dall'AI.

Illustrazione astratta di supply chain resilienti e sostenibili, mostrata attraverso linee curve rosse, verdi e blu interconnesse con frecce direzionali

Specifiche

Una piattaforma potente, più processi

Implementa in modo indipendente o insieme per rafforzare la tracciabilità, la conformità e la visibilità della catena del valore tra i prodotti rinnovabili.

Modulo per biocarburanti

Tracciabilità completa del biocarburante. Monitora i materiali rinnovabili. Gestisci il bilancio di massa. Supporta la preparazione agli audit.

Dall'assunzione delle materie prime alla vendita del prodotto, il modulo per biocarburanti aiuta le organizzazioni a gestire dichiarazioni di sostenibilità, registri della catena di custodia e processi trimestrali di bilancio in massa con maggiore controllo e trasparenza.

  •  
  • Monitoraggio continuo del saldo di massa negli acquisti, nella produzione e nelle vendite
  • Visibilità della catena di custodia dall'origine alla consegna al cliente
  • Dichiarazione di sostenibilità e gestione della prova di sostenibilità
  • Corrispondenza tra acquisti di energie rinnovabili, output di produzione e posizioni di vendita
  • Rendicontazione pronta per l'audit e tracciabilità delle prove lungo tutta la catena del valore
 

Modulo RFNBO

Supporta la tracciabilità RFNBO con prove correlate nel tempo e controlli focalizzati sulla conformità.

Il modulo RFNBO aiuta i team a gestire i requisiti di tracciabilità e di evidenza associati ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, compreso il collegamento all'elettricità rinnovabile, la convalida dell'origine e la preparazione dei report.

  •  
  • Tracciamento dell'elettricità rinnovabile correlato nel tempo
  • Prove a supporto dell'origine, addizionalità e correlazione geografica
  • Collegamento tracciabile tra gli eventi di produzione e i record di conformità di supporto
  • Output strutturati per esigenze normative e di garanzia
  • Base cloud-native per l'evoluzione dei requisiti RFNBO
 

Scopri IBM Product Carbon Ledger in azione

Dagli acquisti e dalla produzione al trading e alla rendicontazione di conformità, IBM Product Carbon Ledger offre una visibilità unificata su tutta la tua supply chain.

La nostra piattaforma permette ai team di procurement di monitorare l'origine delle materie prime, ai responsabili operativi di monitorare l'integrità del bilancio di massa, ai trader di gestire le dichiarazioni di sostenibilità e agli addetti alla conformità di generare report pronti per l'audit. Tutti questi processi avvengono da un unico sistema integrato.

Contattaci
Screenshot dell'interfaccia IBM Consulting Product Carbon Ledger

I nostri esperti

Executive Partner IBM Global E&R Industry
Associate Partner & Global SAP Lead for Energy & Resources
Global Industry, Energy & Chemicals SME & PCL Product Owner
Prossimi passi

Sei pronto a trasformare la tua conformità? Unisciti ai principali produttori e trader che si affidano a IBM Product Carbon Ledger per le loro esigenze di tracciabilità.

  1. Contattaci