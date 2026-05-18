Trasforma la complessità della supply chain delle energie rinnovabili in una garanzia di affidabilità e verificabilità.
Tracciabilità affidabile per i settori di processo
IBM® Product Carbon Ledger aiuta produttori, commercianti e team addetti alla conformità a digitalizzare la tracciabilità, automatizzare la gestione dei dati di sostenibilità e rimanere pronti ad affrontare le normative in continua evoluzione per le industrie di processo.
Tracciabilità completa dall'origine alla distribuzione.
Bilancio trimestrale progressivo lungo tutta la catena del valore.
Distribuisci ciò di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno.
Controlli di sicurezza e privacy di livello aziendale.
Perché scegliere IBM Product Carbon Ledger?
Una piattaforma IBM appositamente costruita per la tracciabilità dei prodotti rinnovabili, la conformità e l'agilità operativa.
Resta al passo con l'evoluzione dei requisiti di sostenibilità con registri verificabili, dati tracciabili sulla catena di custodia e supporto per l'allineamento della direttiva RED III, la conformità ISCC, i controlli sull'equilibrio di massa e le esigenze di rendicontazione normativa.
Riduci la dipendenza dai fogli di calcolo e la gestione manuale dei documenti con una piattaforma unificata che collega i dati sulla sostenibilità tra acquisti, produzione, logistica, commercio, vendite e conformità.
Traccia i materiali, i certificati, le prove di sostenibilità, i movimenti dei prodotti e i record associati, dall'origine alla distribuzione, con un percorso di prove coerente e verificabile.
Implementa in tutta sicurezza su un asset IBM supportato da Asset Engineering, pratiche di sviluppo di livello aziendale, manutenzione dei prodotti e IBM® Security and Privacy by Design.
Adotta le funzionalità di cui hai bisogno preservando la flessibilità per il futuro attraverso un'architettura modulare di microservizi moderna e la connettività basata su API a sistemi ERP, CTRM e impianti.
Rispondi più rapidamente ai cambiamenti normativi, ai nuovi requisiti aziendali e ai futuri casi d'uso di sostenibilità con una piattaforma costruita sul cloud, progettata per il miglioramento continuo, l'evoluzione della roadmap e i workflow assistiti dall'AI.
Una piattaforma potente, più processi
Implementa in modo indipendente o insieme per rafforzare la tracciabilità, la conformità e la visibilità della catena del valore tra i prodotti rinnovabili.
Dall'assunzione delle materie prime alla vendita del prodotto, il modulo per biocarburanti aiuta le organizzazioni a gestire dichiarazioni di sostenibilità, registri della catena di custodia e processi trimestrali di bilancio in massa con maggiore controllo e trasparenza.
Il modulo RFNBO aiuta i team a gestire i requisiti di tracciabilità e di evidenza associati ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, compreso il collegamento all'elettricità rinnovabile, la convalida dell'origine e la preparazione dei report.
Dagli acquisti e dalla produzione al trading e alla rendicontazione di conformità, IBM Product Carbon Ledger offre una visibilità unificata su tutta la tua supply chain.
La nostra piattaforma permette ai team di procurement di monitorare l'origine delle materie prime, ai responsabili operativi di monitorare l'integrità del bilancio di massa, ai trader di gestire le dichiarazioni di sostenibilità e agli addetti alla conformità di generare report pronti per l'audit. Tutti questi processi avvengono da un unico sistema integrato.