IBM e Box hanno stretto una partnership strategica per aiutarti a trasformare il modo di lavorare all'interno della tua organizzazione. La partnership si basa sull'integrazione della tecnologia IBM e della soluzione sicura, intuitiva e unificata di Box nel cloud. In questo modo avrai a disposizione un punto di controllo unico per gestire, governare e collaborare ai tuoi contenuti sia internamente che esternamente. Box si connette a tutte le tue applicazioni per creare un luogo di lavoro moderno e accessibile ovunque.