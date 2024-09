Server IBM Bare Metal per carichi di lavoro Oracle

È il momento di aggiornare le tue Operazioni Oracle e di portare le vostre licenze Oracle su IBM per ottenere una ridondanza significativamente migliore e un'infrastruttura complessivamente meno problematica.I server Bare Metal IBM per carichi di lavoro Oracle sono server bare metal veri e propri, ad alte prestazioni, senza hypervisor e dedicati a singoli tenant.Quando porti i tuoi carichi di lavoro Oracle in IBM, le tue Risorse sono ospitate e gestite da IBM sulla rete globale privata di IBM — e funzionano con l'ultima generazione di processori Intel® Xeon® per esigenze avanzate di core e memoria.