Per accelerare la ricerca e migliorare la cura dei pazienti, la tua organizzazione ha bisogno di scambiare rapidamente e in modo sicuro grandi volumi di file, molti dei quali contengono informazioni sensibili sui pazienti. Tuttavia, i metodi tradizionali di invio dei file (dagli ambulatori agli studi medici, dalle strutture di ricerca a qualsiasi altro scenario) sono lenti, poco efficienti e presentano rischi di sicurezza con gravi conseguenze.

IBM Aspera è una suite di software per il trasferimento di dati che consente di spostare grandi set di dati in modo rapido e sicuro, indipendentemente dalle condizioni di rete. IBM Aspera offre i software lato server e lato client richiesti per inviare i file alla massima velocità.