IBM Archive and Essence Manager (AREMA)

AREMA incorpora tutti gli elementi dei clienti in un unico framework del portale. Il framework può essere utilizzato anche per incorporare altre pagine (Web) relative al monitoraggio, come i sistemi di monitoraggio IT. Il portale supporta flussi di lavoro di attività umane con un elenco e azioni di attività. AREMA amministra inoltre a livello centrale tutti i servizi (agenti) tramite il middleware AREMA per facilitare la gestione delle risorse. Un legame di servizi debole realizzato tramite messaggi non potrebbe garantire un funzionamento efficiente se scalato a diverse migliaia di file al giorno.