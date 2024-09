Il toolkit nativo per sviluppatori di IBM® API Connect fornisce una GUI e un'interfaccia della riga di comando (CLI) con un ambiente di test locale opzionale, in modo da poter sviluppare, eseguire il debug, testare e pubblicare API su IBM API Connect in modo iterativo.

Utilizza questo set completo di strumenti per gli sviluppatori per creare o importare definizioni API in REST, SOAP e GraphQL, proteggile con OAuth Provider e testale localmente per garantire che siano definite e implementate correttamente prima di essere pubblicate.