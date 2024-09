Le implementazioni di Salesforce possono richiedere un investimento significativo e le organizzazioni devono mostrare un ritorno su tale investimento il prima possibile. Tuttavia, l'implementazione di Salesforce può essere un'impresa ardua e dispendiosa in termini di tempo. La definizione di una soluzione che soddisfi le tue esigenze specifiche e i tuoi modelli di business richiede in genere uno sviluppo personalizzato, che comporta costi e rischi considerevoli.

IBM Accelerators for Salesforce fornisce una libreria di componenti preconfigurati che possono essere utilizzati per implementare rapidamente decine di casi d'uso comuni in Salesforce con un clic e senza codice. Trascina, rilascia e configura i componenti per funzioni come annunci, notizie, scambio di idee e percorsi di apprendimento per creare un'esperienza coinvolgente e personalizzata che si distacca dal tipico look and feel di Salesforce.

Gli acceleratori sono stati sviluppati con l'esperienza acquisita grazie a migliaia di incarichi di successo nell'ambito dei servizi Salesforce. Ora questi stessi prodotti sono disponibili per l'acquisto e l'utilizzo nei tuoi progetti.