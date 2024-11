IBM Government and Regulatory Affairs è una funzione aziendale integrata a livello globale responsabile della gestione delle questioni di politica pubblica e delle relazioni governative di IBM in tutto il mondo. Con risorse dedicate in Americhe, Europa, Africa e Asia, IBM Government and Regulatory Affairs persegue obiettivi comuni di coerenza globale e rilevanza locale nel sostenere la crescita e le operazioni aziendali di IBM.

IBM Government and Regulatory Affairs collabora con i governi su questioni economiche, governative e sociali chiave, aiutandoli a risolvere i problemi e creare strategie per il futuro. Fai riferimento alla sezione successiva per una panoramica delle posizioni politiche chiave di IBM.