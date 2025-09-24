Perché questo è il momento perfetto per tuffarsi nella cybersecurity

Il certificato professionale IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist è un modo rapido e pratico per acquisire le competenze che i datori di lavoro cercano. In meno di 4 mesi, puoi costruire una solida base nella sicurezza delle informazioni e lanciare la tua carriera come specialista di cybersecurity, senza che sia necessaria alcuna esperienza precedente. Ecco cosa apprenderai:

Competenze fondamentali in materia di cybersecurity per prepararti al tuo primo incarico, oltre alla preparazione per l'esame ISC2 Certified in Cybersecurity (CC), riconosciuto dal settore.

Nozioni di base sull'IT, tra cui infrastruttura, sistemi operativi, reti, applicazioni, dati e hardware.

Comprendi le minacce più comuni, tra cui malware, violazioni, phishing e social engineering, e come prevenirle.

Formazione pratica con tecniche e strumenti attualmente utilizzati dagli specialisti di cybersecurity nel mondo reale.

Indipendentemente dal fatto che tu stia cambiando carriera o sia agli inizi, questo programma ti fornirà le competenze pratiche e le credenziali richieste per distinguerti nel mercato del lavoro della cybersecurity.

Iscriviti oggi stesso al certificato professionale IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist per fare il primo passo verso una carriera gratificante nella cybersecurity.