Perché questo è il momento perfetto per tuffarsi nella cybersecurity

Rav Ahuja

Global Program Director, Skills Network and Partnerships

IBM

Dalla protezione del codice e delle implementazioni cloud, fino al blocco degli attacchi di phishing e del ransomware, la cybersecurity è oggi una delle carriere tecnologiche più importanti.

Secondo il report Job Skills 2025 di Coursera, la domanda di competenze come gestione delle minacce, risposta agli incidenti e sicurezza della rete è in aumento, promossa da un aumento del 71% anno su anno degli attacchi informatici e dall'incredibile carenza di 5 milioni di persone di professionisti qualificati in cybersecurity. Si tratta di un'opportunità di carriera di enorme portata e urgenza.

Con un ruolo nella cybersecurity, puoi contribuire a difendere il mondo digitale ricevendo anche un'ottima remunerazione. Gli stipendi medi negli Stati Uniti sono pari a circa 112.000 USD per gli analisti e per gli hacker etici, mentre i professionisti più esperti spesso guadagnano ben più di 120.000 USD (Lightcast, Cybersecurity Analyst Job Postings, 2024).

Cosa fanno i professionisti di cybersecurity?

I professionisti di cybersecurity sono in prima linea nella difesa contro la criminalità informatica. Non sono solo esperti, bensì sono risolutori di problemi che ragionano come gli hacker per anticipare le minacce e fermarle prima che causino danni. Alcuni ruoli molto richiesti nel campo della cybersecurity includono:

  • Gli analisti di cybersecurity monitorano, rilevano, indagano e rispondono agli eventi di sicurezza. Aiutano a proteggere gli asset digitali di un'organizzazione analizzando i dati sulla sicurezza, gestendo le vulnerabilità e raccomandando misure di protezione per ridurre i rischi.
  • Gli specialisti di cybersecurity vanno oltre l'analisi, implementando e gestendo soluzioni per la sicurezza. Lavorano con framework di sicurezza, progettano strategie di difesa e spesso guidano gli sforzi per proteggere reti, sistemi e dati dalle minacce in evoluzione.
  • Gli hacker etici/pen tester verificano in modo proattivo le debolezze dei sistemi simulando attacchi informatici. Usano strumenti open source per scoprire le vulnerabilità, segnalare i risultati e aiutare le organizzazioni a rafforzare le proprie difese prima che i veri aggressori possano utilizzarle a proprio vantaggio.

Con l'aumento della domanda globale e milioni di posizioni vacanti, la cybersecurity continua a essere un percorso professionale ben remunerato e a prova di futuro.

Lancia la tua carriera nella cybersecurity con questi 3 programmi di IBM

IBM offre 3 interessanti programmi su Coursera per aiutarti con la cybersecurity. Ecco alcune raccomandazioni:

Esploriamo questi programmi per scoprire di più su come ognuno di essi può aiutarti a prepararti per una nuova o futura carriera.

Inizia a lavorare nella cybersecurity con il certificato professionale IBM Cybersecurity Analyst

Dalla gestione delle vulnerabilità del database alla conduzione di indagini forensi e risposta agli incidenti, il certificato professionale IBM Cybersecurity Analyst copre, attraverso sessioni pratiche, tutti gli elementi essenziali senza che sia necessaria alcuna esperienza precedente. Acquisirai esperienza pratica nei seguenti ambiti:

  • Individuazione e valutazione dei punti deboli della sicurezza, con test di penetrazione e analisi delle minacce.
  • In che modo i sistemi rimangono sicuri e conformi utilizzando framework e architetture di sicurezza.
  • Comprensione delle basi dei sistemi IT sicuri, con nozioni di base sulla sicurezza del sistema operativo e della rete.
  • Utilizzo degli stessi strumenti di cybersecurity a cui si affidano i professionisti del settore.
  • Aumento dell'efficienza con tecniche basate su gen AI su misura per gli analisti di cybersecurity.

Iscriviti oggi stesso al certificato professionale IBM Cybersecurity Analyst e avvia la tua carriera come analista di cybersecurity in soli 4 mesi.

Apprendi la cybersecurity basata su una certificazione reale con il certificato professionale IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist

Il certificato professionale IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist è un modo rapido e pratico per acquisire le competenze che i datori di lavoro cercano. In meno di 4 mesi, puoi costruire una solida base nella sicurezza delle informazioni e lanciare la tua carriera come specialista di cybersecurity, senza che sia necessaria alcuna esperienza precedente. Ecco cosa apprenderai:

  • Competenze fondamentali in materia di cybersecurity per prepararti al tuo primo incarico, oltre alla preparazione per l'esame ISC2 Certified in Cybersecurity (CC), riconosciuto dal settore.
  • Nozioni di base sull'IT, tra cui infrastruttura, sistemi operativi, reti, applicazioni, dati e hardware.
  • Comprendi le minacce più comuni, tra cui malware, violazioni, phishing e social engineering, e come prevenirle.
  • Formazione pratica con tecniche e strumenti attualmente utilizzati dagli specialisti di cybersecurity nel mondo reale.

Indipendentemente dal fatto che tu stia cambiando carriera o sia agli inizi, questo programma ti fornirà le competenze pratiche e le credenziali richieste per distinguerti nel mercato del lavoro della cybersecurity.

Iscriviti oggi stesso al certificato professionale IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist per fare il primo passo verso una carriera gratificante nella cybersecurity.

Diventa un esperto di difesa informatica con il certificato professionale IBM Ethical Hacking with Open Source Tools

Acquisisci esperienza con gli strumenti e le tecniche del mondo reale utilizzati dagli hacker etici per scoprire e correggere le vulnerabilità. Il certificato professionale IBM Ethical Hacking with Open Source Tools di livello intermedio è la tua corsia veloce nel mondo dei test di penetrazione e delle operazioni di cybersecurity. Ecco cosa apprenderai:

  • Sviluppa competenze reali con strumenti open source come Kali Linux, Wireshark, Metasploit e OpenVAS
  • Pratica tecniche di hacking etico in ambienti sicuri e controllati.
  • Simula gli attacchi informatici per identificare i punti deboli e sviluppare strategie di mitigazione.
  • Apprendi le pratiche di divulgazione responsabile per segnalare le vulnerabilità nel modo corretto.
  • Completa il programma in un solo mese (ideale per i professionisti della tecnologia con conoscenze informatiche di base o precedenti esperienze di cybersecurity).

Inizia oggi il tuo viaggio nell'hacking etico con il certificato professionale IBM Ethical Hacking with Open Source Tools e percorri i passi successivi della tua carriera nella cybersecurity.

Sei pronto a costruire il tuo futuro nella cybersecurity?

Indipendentemente dal fatto che tu sia agli inizi del tuo percorso o che voglia fare un salto di qualità con strumenti avanzati e credenziali consolidate nel settore, IBM ha un programma adatto ai tuoi obiettivi. Ogni certificato professionale è progettato per fornire le competenze pratiche, gli strumenti e la sicurezza necessari per entrare in una delle carriere tecnologiche attualmente più richieste.

Esplora il programma più adatto al tuo percorso e inizia ad apprendere oggi stesso su Coursera:

IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate

IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist Professional Certificate

IBM Ethical Hacking with Open Source Tools Professional Certificate

