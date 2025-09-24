Perché questo è il momento perfetto per tuffarsi nella cybersecurity

Dalla protezione del codice e delle implementazioni cloud, fino al blocco degli attacchi di phishing e del ransomware, la cybersecurity è oggi una delle carriere tecnologiche più importanti.
Secondo il report Job Skills 2025 di Coursera, la domanda di competenze come gestione delle minacce, risposta agli incidenti e sicurezza della rete è in aumento, promossa da un aumento del 71% anno su anno degli attacchi informatici e dall'incredibile carenza di 5 milioni di persone di professionisti qualificati in cybersecurity. Si tratta di un'opportunità di carriera di enorme portata e urgenza.
Con un ruolo nella cybersecurity, puoi contribuire a difendere il mondo digitale ricevendo anche un'ottima remunerazione. Gli stipendi medi negli Stati Uniti sono pari a circa 112.000 USD per gli analisti e per gli hacker etici, mentre i professionisti più esperti spesso guadagnano ben più di 120.000 USD (Lightcast, Cybersecurity Analyst Job Postings, 2024).
I professionisti di cybersecurity sono in prima linea nella difesa contro la criminalità informatica. Non sono solo esperti, bensì sono risolutori di problemi che ragionano come gli hacker per anticipare le minacce e fermarle prima che causino danni. Alcuni ruoli molto richiesti nel campo della cybersecurity includono:
Con l'aumento della domanda globale e milioni di posizioni vacanti, la cybersecurity continua a essere un percorso professionale ben remunerato e a prova di futuro.
IBM offre 3 interessanti programmi su Coursera per aiutarti con la cybersecurity. Ecco alcune raccomandazioni:
Esploriamo questi programmi per scoprire di più su come ognuno di essi può aiutarti a prepararti per una nuova o futura carriera.
Dalla gestione delle vulnerabilità del database alla conduzione di indagini forensi e risposta agli incidenti, il certificato professionale IBM Cybersecurity Analyst copre, attraverso sessioni pratiche, tutti gli elementi essenziali senza che sia necessaria alcuna esperienza precedente. Acquisirai esperienza pratica nei seguenti ambiti:
Iscriviti oggi stesso al certificato professionale IBM Cybersecurity Analyst e avvia la tua carriera come analista di cybersecurity in soli 4 mesi.
Il certificato professionale IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist è un modo rapido e pratico per acquisire le competenze che i datori di lavoro cercano. In meno di 4 mesi, puoi costruire una solida base nella sicurezza delle informazioni e lanciare la tua carriera come specialista di cybersecurity, senza che sia necessaria alcuna esperienza precedente. Ecco cosa apprenderai:
Indipendentemente dal fatto che tu stia cambiando carriera o sia agli inizi, questo programma ti fornirà le competenze pratiche e le credenziali richieste per distinguerti nel mercato del lavoro della cybersecurity.
Iscriviti oggi stesso al certificato professionale IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist per fare il primo passo verso una carriera gratificante nella cybersecurity.
Acquisisci esperienza con gli strumenti e le tecniche del mondo reale utilizzati dagli hacker etici per scoprire e correggere le vulnerabilità. Il certificato professionale IBM Ethical Hacking with Open Source Tools di livello intermedio è la tua corsia veloce nel mondo dei test di penetrazione e delle operazioni di cybersecurity. Ecco cosa apprenderai:
Inizia oggi il tuo viaggio nell'hacking etico con il certificato professionale IBM Ethical Hacking with Open Source Tools e percorri i passi successivi della tua carriera nella cybersecurity.
Indipendentemente dal fatto che tu sia agli inizi del tuo percorso o che voglia fare un salto di qualità con strumenti avanzati e credenziali consolidate nel settore, IBM ha un programma adatto ai tuoi obiettivi. Ogni certificato professionale è progettato per fornire le competenze pratiche, gli strumenti e la sicurezza necessari per entrare in una delle carriere tecnologiche attualmente più richieste.
Esplora il programma più adatto al tuo percorso e inizia ad apprendere oggi stesso su Coursera:
IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate
IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist Professional Certificate
IBM Ethical Hacking with Open Source Tools Professional Certificate