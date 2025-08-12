Progetta, costruisci, crea: accedi alla carriera che libera la tua passione

Crea interfacce utente coinvolgenti per siti web e applicazioni.

Gli sviluppatori front-end sono al centro della creazione di siti web interattivi e reattivi. Con questo certificato professionale IBM, svilupperai le competenze di codifica e progettazione necessarie per creare esperienze web dinamiche che siano sia funzionali che facili da usare, utilizzando strumenti e framework standard del settore.

Questo programma è ideale per:

chi vuole cambiare e intraprendere una carriera nel mondo dello sviluppo web;

professionisti creativi interessati al codin;

neolaureati in cerca di competenze pratiche e concrete per il lavoro;

lavoratori che rientrano nel mondo del lavoro con nuove competenze tecniche;

professionisti del settore tecnologico che desiderano specializzarsi nello sviluppo front-end.

Punti salienti del programma:

Prerequisiti: nessuna esperienza richiesta

nessuna esperienza richiesta Durata: 4 mesi

4 mesi Strumenti: HTML, CSS, JavaScript, React, Git, GitHub, Figma, Bootstrap

HTML, CSS, JavaScript, React, Git, GitHub, Figma, Bootstrap Competenze: sviluppo web utilizzando HTML, CSS, JavaScript e React; principi di progettazione UI/UX; controllo della versione con Git e GitHub; creazione di applicazioni web dinamiche.

sviluppo web utilizzando HTML, CSS, JavaScript e React; principi di progettazione UI/UX; controllo della versione con Git e GitHub; creazione di applicazioni web dinamiche. Risultato: un solido portfolio che mostra progetti di sviluppo web, inclusa un'applicazione dinamica, oltre a un certificato professionale IBM per migliorare il tuo curriculum e dimostrare la tua preparazione al lavoro.

un solido portfolio che mostra progetti di sviluppo web, inclusa un'applicazione dinamica, oltre a un certificato professionale IBM per migliorare il tuo curriculum e dimostrare la tua preparazione al lavoro. Opportunità di lavoro realistiche: Front-End Developer, Web Developer, UI Developer, Junior Full-stack Developer

Front-End Developer, Web Developer, UI Developer, Junior Full-stack Developer Fascia salariale di base: le posizioni entry level partono da 90,000 dollari all'anno, mentre i lavoratori più esperti possono arrivare fino a 146,774 dollari all'anno (talent.com).

Esplora il certificato IBM Front-End Developer Professional