Progetta, costruisci, crea: accedi alla carriera che libera la tua passione

13 agosto 2025
Che tu sia un narratore visivo, uno stratega che si basa sui dati o una persona che ama costruire esperienze interattive, c'è un posto per te nel landscape digitale. La suite di certificati professionali di IBM ti offre diversi punti di ingresso in questo spazio dinamico:
Con ogni programma puoi sviluppare le competenze creative e tecniche che i datori di lavoro ricercano attivamente e prepararti a ricoprire questi ruoli altamente richiesti per il futuro. Qualunque sia il tuo punto di partenza, ogni programma va oltre la teoria, fornendoti esperienza, progetti concreti e portfolio con cui potrai presentarti ai datori di lavoro.
Esplora le tre opzioni di carriera digitale di seguito.
Crea esperienze digitali intuitive che mettono gli utenti al primo posto.
La domanda di UI/UX designer sta crescendo rapidamente, in quanto le aziende danno priorità alle esperienze digitali centrate sull'utente (Global Growth Insights). Questo certificato professionale IBM fornisce le competenze necessarie per lavorare e l'esperienza che i datori di lavoro ricercano attivamente, preparandoti a creare progetti incentrati sull'utente che coinvolgono e indirizzano i destinatari.
Questo certificato professionale è ideale per:
Punti salienti del programma:
Esplora il certificato IBM UI/UX Designer Professional. Per un periodo limitato, il primo mese di formazione è gratuito.
Promuovi campagne di marketing di grande impatto per l'era digitale.
Il marketing digitale è un campo in rapida evoluzione con una forte domanda di professionisti qualificati in grado di creare campagne basate su dati che aumentino il coinvolgimento e favoriscano la crescita del business. Questo certificato professionale IBM fornisce le competenze e le esperienze pratiche che i datori di lavoro stanno cercando per ottimizzare le strategie digitali.
Questo programma è ideale per:
Punti salienti del programma:
Esplora il certificato IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional. Per un periodo di tempo limitato, il primo mese di formazione è gratuito.
Crea interfacce utente coinvolgenti per siti web e applicazioni.
Gli sviluppatori front-end sono al centro della creazione di siti web interattivi e reattivi. Con questo certificato professionale IBM, svilupperai le competenze di codifica e progettazione necessarie per creare esperienze web dinamiche che siano sia funzionali che facili da usare, utilizzando strumenti e framework standard del settore.
Questo programma è ideale per:
Punti salienti del programma:
Che tu sia un creativo che cerca di entrare nel mondo della tecnologia o un tecnico che esplora percorsi di carriera più creativi, un certificato professionale IBM può rappresentare un ponte verso il mondo digitale ibrido con credenziali, esperienza e opportunità reali.
Non conseguirai solo conoscenza, ma anche:
I datori di lavoro stanno assumendo attivamente personale per questi ruoli. I certificati IBM rappresentano la scorciatoia per presentarsi al mondo del lavoro: non è richiesta alcuna esperienza pregressa, solo la determinazione a costruire, progettare e creare un futuro migliore.
Iscriviti oggi stesso per intraprendere la tua nuova carriera creativa e tecnologica.
Certificato IBM UI/UX Designer Professional (per un periodo limitato, il primo mese di formazione è gratuito)
Certificato IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional (per un periodo limitato, il primo mese di formazione è gratuito)