Progetta, costruisci, crea: accedi alla carriera che libera la tua passione

AI Academy Cloud Design and UX

13 agosto 2025

Autore

Rav Ahuja

Global Program Director, Skills Network and Partnerships

IBM

Che tu sia un narratore visivo, uno stratega che si basa sui dati o una persona che ama costruire esperienze interattive, c'è un posto per te nel landscape digitale.​ La suite di certificati professionali di IBM ti offre diversi punti di ingresso in questo spazio dinamico:

  1. Certificato IBM UI/UX Designer Professional
  2. Certificato IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional
  3. Certificato IBM Front-End Developer Professional

Con ogni programma puoi sviluppare le competenze creative e tecniche che i datori di lavoro ricercano attivamente e prepararti a ricoprire questi ruoli altamente richiesti per il futuro. Qualunque sia il tuo punto di partenza, ogni programma va oltre la teoria, fornendoti esperienza, progetti concreti e portfolio con cui potrai presentarti ai datori di lavoro.

Esplora le tre opzioni di carriera digitale di seguito.

1. IBM Certificato Professionale UI/UX Designer

Crea esperienze digitali intuitive che mettono gli utenti al primo posto.

La domanda di UI/UX designer sta crescendo rapidamente, in quanto le aziende danno priorità alle esperienze digitali centrate sull'utente (Global Growth Insights). Questo certificato professionale IBM fornisce le competenze necessarie per lavorare e l'esperienza che i datori di lavoro ricercano attivamente, preparandoti a creare progetti incentrati sull'utente che coinvolgono e indirizzano i destinatari.

Questo certificato professionale è ideale per:

  • chi vuole cambiare e intraprendere una carriera nel mondo del design digitale;
  • professionisti creativi che desiderano espandersi nel settore UI/UX;
  • neolaureati in cerca di competenze pratiche e concrete per il lavoro;
  • lavoratori che rientrano nel mondo del lavoro con nuove competenze;
  • professionisti del settore tecnologico orientati verso un design incentrato sull'utente.

Punti salienti del programma:

  • Prerequisiti: nessuna esperienza richiesta
  • Durata: 3 mesi
  • Strumenti: Figma, Adobe XD, Miro
  • Competenze: ricerca utente, wireframing, prototipazione, architettura dell'informazione, test di usabilità, accessibilità, nozioni di base sulla scrittura UX e utilizzo dell'AI generativa per workflow più veloci e intelligenti.
  • Risultato: un portfolio completo di progetti di design UI/UX più un certificato professionale IBM riconosciuto nel settore per arricchire il tuo curriculum e dimostrare la tua preparazione al lavoro. ​
  • Opportunità di lavoro realistiche: UX Designer, UI Designer, Junior Product Designer, Visual Designer
  • Fascia salariale di base: i ruoli di UX/UI designer di livello base partono da 87.546 dollari all'anno, mentre quelli più esperti guadagnano fino a 148.254 dollari all'anno (talent.com).

Esplora il certificato IBM UI/UX Designer Professional. Per un periodo limitato, il primo mese di formazione è gratuito.

2. Certificato professionale di IBM Digital Marketing e Growth Hacking

Promuovi campagne di marketing di grande impatto per l'era digitale.

Il marketing digitale è un campo in rapida evoluzione con una forte domanda di professionisti qualificati in grado di creare campagne basate su dati che aumentino il coinvolgimento e favoriscano la crescita del business. Questo certificato professionale IBM fornisce le competenze e le esperienze pratiche che i datori di lavoro stanno cercando per ottimizzare le strategie digitali.

Questo programma è ideale per:

  • chi vuole cambiare e intraprendere una carriera nel mondo del marketing digitale;
  • proprietari di piccole imprese o liberi professionisti che desiderano migliorare i propri sforzi di marketing;
  • neolaureati in cerca di competenze pratiche e concrete per il lavoro;
  • professionisti del marketing che desiderano aggiornare le proprie competenze;
  • professionisti interessati a utilizzare l'AI generativa per ottimizzare le campagne.

Punti salienti del programma:

  • Prerequisiti: nessuna esperienza richiesta
  • Durata: 3 mesi
  • Strumenti: SEMrush, Meta Advertising, Google Analytics e strumenti di AI generativa
  • Competenze: pubblicità digitale, SEO, gestione dei social media, creazione di contenuti, e-mail marketing, analytics e utilizzo di AI generativa per la personalizzazione dei contenuti e l'ottimizzazione delle campagne.
  • Risultato: competenze e progetti pratici che dimostrano la capacità di pianificare e implementare campagne di marketing digitale efficaci, oltre a un certificato professionale IBM riconosciuto nel settore che attesta la competenza acquisita.
  • Opportunità di lavoro realistiche: Digital Marketing Specialist, Social Media Manager, SEM Specialist, Marketing Analyst
  • Fascia salariale di base: le posizioni entry level partono da 52,533 dollari all'anno, mentre i lavoratori più esperti possono arrivare fino a 122,469 dollari all'anno (talent.com).

Esplora il certificato IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional. Per un periodo di tempo limitato, il primo mese di formazione è gratuito.

3. Certificato professionale di Sviluppatore front-end IBM

Crea interfacce utente coinvolgenti per siti web e applicazioni.

Gli sviluppatori front-end sono al centro della creazione di siti web interattivi e reattivi. Con questo certificato professionale IBM, svilupperai le competenze di codifica e progettazione necessarie per creare esperienze web dinamiche che siano sia funzionali che facili da usare, utilizzando strumenti e framework standard del settore.

Questo programma è ideale per:

  • chi vuole cambiare e intraprendere una carriera nel mondo dello sviluppo web;
  • professionisti creativi interessati al codin;
  • neolaureati in cerca di competenze pratiche e concrete per il lavoro;
  • lavoratori che rientrano nel mondo del lavoro con nuove competenze tecniche;
  • professionisti del settore tecnologico che desiderano specializzarsi nello sviluppo front-end.

Punti salienti del programma:

  • Prerequisiti: nessuna esperienza richiesta
  • Durata: 4 mesi
  • Strumenti: HTML, CSS, JavaScript, React, Git, GitHub, Figma, Bootstrap
  • Competenze: sviluppo web utilizzando HTML, CSS, JavaScript e React; principi di progettazione UI/UX; controllo della versione con Git e GitHub; creazione di applicazioni web dinamiche.
  • Risultato: un solido portfolio che mostra progetti di sviluppo web, inclusa un'applicazione dinamica, oltre a un certificato professionale IBM per migliorare il tuo curriculum e dimostrare la tua preparazione al lavoro.
  • Opportunità di lavoro realistiche: Front-End Developer, Web Developer, UI Developer, Junior Full-stack Developer
  • Fascia salariale di base: le posizioni entry level partono da 90,000 dollari all'anno, mentre i lavoratori più esperti possono arrivare fino a 146,774 dollari all'anno (talent.com).

Esplora il certificato IBM Front-End Developer Professional

Il tuo prossimo passo inizia qui

Che tu sia un creativo che cerca di entrare nel mondo della tecnologia o un tecnico che esplora percorsi di carriera più creativi, un certificato professionale IBM può rappresentare un ponte verso il mondo digitale ibrido con credenziali, esperienza e opportunità reali.

Non conseguirai solo conoscenza, ma anche:

  • un portfolio di progetti reali che mostrano ai datori di lavoro cosa sai fare;
  • competenze pratiche relative all'utilizzo di strumenti e piattaforme per cui stanno assumendo;
  • la sicurezza necessaria per affrontare i colloqui di lavoro con un'esperienza pratica acquisita;
  • il riconoscimento da parte di uno dei marchi tecnologici più affidabili al mondo.

I datori di lavoro stanno assumendo attivamente personale per questi ruoli. I certificati IBM rappresentano la scorciatoia per presentarsi al mondo del lavoro: non è richiesta alcuna esperienza pregressa, solo la determinazione a costruire, progettare e creare un futuro migliore.

Iscriviti oggi stesso per intraprendere la tua nuova carriera creativa e tecnologica.

Certificato IBM UI/UX Designer Professional (per un periodo limitato, il primo mese di formazione è gratuito)

Certificato IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional (per un periodo limitato, il primo mese di formazione è gratuito)

Certificato IBM Front-End Developer Professional

Maggiori informazioni Certificato IBM UI/UX Designer Professional Certificato IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificato IBM Front-End Developer Professional