Gen AI pronta per la produzione: cosa ha imparato Frontkom costruendo una piattaforma scalabile con IBM per il trasporto pubblico norvegese

Reis Nordland si è trovata a dover gestire richieste di servizio clienti ripetitive e a dover fornire dati di viaggio 24 ore su 24. L'assistente AI conversazionale di Frontkom si collega in tempo reale ai feed di transito e ai dati interni strutturati come orari, aggiornamenti sul traffico, FAQ e policy sui servizi. L'obiettivo era fornire risposte fattuali e basate sul contesto, mantenendo gli operatori nel pieno controllo delle risposte fornite da un modello.

Questa implementazione ha migliorato l'esperienza dei viaggiatori per il fornitore di servizi di trasporto pubblico, ma ha anche dimostrato un'architettura modello che Frontkom riutilizza in altri ambiti, tra cui formazione, sostenibilità e servizi comunali.