Gen AI pronta per la produzione: cosa ha imparato Frontkom costruendo una piattaforma scalabile con IBM per il trasporto pubblico norvegese

Frontkom ha creato una piattaforma modulare di gen AI basata su tecnologie IBM e strumenti open source che riducono le richieste dei clienti fino al 55%, garantendo risposte concrete, controllate e affidabili.

Pubblicato il 19 dicembre 2025
Con l'euforia iniziale che circonda l'AI generativa, che si è trasformata in una ricerca più realistica del ROI, molte aziende devono affrontare la sfida di andare oltre i prototipi. La stragrande maggioranza - il 95%, secondo un recente studio del MIT fa fatica a passare dalla fase pilota alla produzione con la gen AI.

Per aiutare i suoi clienti a contrastare la tendenza a un'elevata adozione con poca o nessuna business transformation significativa, Frontkom, un'azienda norvegese di innovazione digitale, ha costruito una piattaforma AI scalabile e modulare che offre assistenti conversazionali, interfacce di ricerca e applicazioni di recupero per una serie di clienti, ognuno con diversi requisiti di dati, scala e governance. 

Uno di questi clienti è Reis Nordland, il fornitore di trasporto pubblico regionale per la contea di Nordland in Norvegia. L'azienda gestisce servizi di autobus e traghetti in una vasta regione settentrionale, gestendo orari, biglietti e informazioni sui percorsi per i viaggiatori.

Frontkom ha sviluppato e fornito un assistente di viaggio gen AI che permette ai passeggeri di porre domande in linguaggio naturale, come "Quando arriva il prossimo traghetto da Bodø?" o "La linea 300 è in ritardo?" e ricevere risposte accurate e aggiornate da un assistente conversazionale in più lingue. Poche settimane dopo il lancio, l'applicazione ha ridotto le richieste ai rappresentanti del servizio clienti di Reis Nordland di oltre la metà.  

La sfida: assistenza intelligente ai passeggeri

Reis Nordland si è trovata a dover gestire richieste di servizio clienti ripetitive e a dover fornire dati di viaggio 24 ore su 24. L'assistente AI conversazionale di Frontkom si collega in tempo reale ai feed di transito e ai dati interni strutturati come orari, aggiornamenti sul traffico, FAQ e policy sui servizi. L'obiettivo era fornire risposte fattuali e basate sul contesto, mantenendo gli operatori nel pieno controllo delle risposte fornite da un modello.

Questa implementazione ha migliorato l'esperienza dei viaggiatori per il fornitore di servizi di trasporto pubblico, ma ha anche dimostrato un'architettura modello che Frontkom riutilizza in altri ambiti, tra cui formazione, sostenibilità e servizi comunali.

Architettura tecnica: basata su componenti, trasparente e scalabile

Per supportare iterazioni rapide mantenendo controllo e observability, Frontkom ha costruito un'architettura basata su componenti incentrata sulle tecnologie IBM e sugli strumenti open source.

Nel front-end, un widget di chat leggero e incorporabile, realizzato con JavaScript e React, si integra direttamente nel sito web e nelle applicazioni mobili di Reis Nordland. Questo widget è abbinato a un'interfaccia dashboard sicura basata su Supabase, che consente agli operatori di Reis Nordland di gestire i propri agenti AI, set di dati e knowledge base da un'unica console intuitiva.

Il livello di orchestrazione è basato su Langflow, l'ambiente visivo a uso limitato di codice di IBM per la creazione di applicazioni di agente AI. Langflow gestisce la logica, il design dei prompt e la modellazione della risposta dietro ogni agente AI, consentendo a Frontkom di aggiornare i componenti, tra cui LLM, connettori dati o workflow, in modo indipendente, senza compromettere la stabilità della produzione.

Dopo alcune ricerche, il team di Frontkom ha scelto il modello Gemini 2.5 Flash per il caso d'uso di Reis Nordland. Se nei prossimi sei mesi nuovi modelli (o strumenti) diventeranno più appropriati, l'aggiornamento sarà un compito semplice, grazie alla modularità drag-and-drop di Langflow.

Langflow funziona su Frontcom PaaS, un'infrastruttura basata su Kubernetes in hosting su AWS. Utilizza Horizontal Pod Autoscaling (HPA) e Pod Disruption Budgets (PDB) per mantenere l'affidabilità in presenza di carichi di traffico variabili. Un CDN Fastly è installato davanti al sistema per garantire una distribuzione globale rapida sia per gli utenti finali che per le interfacce amministrative.

Tutti i dati conversazionali, la telemetria degli agenti e i metadati di configurazione persistono negli IBM Cloud Databases for PostgreSQL. Questa scelta offre sia la scalabilità che la governance, con un controllo delle versioni che tiene traccia di ogni flusso e set di dati utilizzato in produzione

Panoramica dell'architettura di sistema del widget di chat e della dashboard di Reis Nordland Panoramica dell'architettura del sistema: come la piattaforma di Frontkom collega il widget di chat e la dashboard Reis Nordland (Vercel + Supabase) a Langflow che funziona sul PaaS di Frontkom, supportato da IBM Cloud Databases for PostgreSQL

Flusso di agenti e strumenti

All'interno di Langflow, ogni agente segue un flusso definito:

  1. Riceve input e recupera le istruzioni correnti dal database.
  2. Seleziona il modello tramite middleware come OpenRouter o Vercel AI Gateway.
  3. Invoca strumenti per recuperare dati in tempo reale o strutturati.
  4. Modella e restituisce la risposta all'interfaccia utente della chat.
Workflow del contesto dell'agente Flusso di contesto dell'agente: come i prompt, i metadati e le istruzioni di sistema vengono combinati nel contesto per l'LLM (Gemini), che richiama API live come EnTur, Reis Nordland Disruption e Google Places per generare risposte concrete

Gli strumenti chiave includono:

  • PlanTrip (EnTur): combina i dati relativi a percorso, partenza e interruzione; produce un payload TripCard che elimina le allucinazioni di formattazione.
  • FindPlace / SearchPlace (EnTur + Google Places): risolve le fermate note e scopre nuovi punti di interesse, fornendo un contesto localizzato per le query dei viaggiatori.

Questa architettura garantisce che le risposte del modello siano fondate sui fatti e coerenti dal punto di vista visivo, perché il payload dell'interfaccia utente è generato da strumenti deterministici piuttosto che da un output LLM di forma libera.

Flusso del livello di integrazione degli strumenti Livello di integrazione degli strumenti: l'agente interagisce con le API come EnTur, Reis Nordland Disruption e Google Places attraverso strumenti personalizzati (plan_trip, find_place, get_line_status, ecc.), fornendo dati fattuali e strutturati per ogni richiesta.

Considerazioni ingegneristiche

Le priorità di progettazione di Frontkom sono state plasmate dalle lezioni duramente apprese dai primi progetti di gen AI:

  • Riduci al minimo il contesto: finestre di input più piccole producono risposte più nitide e affidabili.
  • Mantieni i moduli intercambiabili: ogni LLM o componente può evolvere senza dover rifattorizzare l'intero sistema.
  • Registra tutto: ogni token, chiamata allo strumento ed evento di metadati viene registrato per il debug e l'audit.
  • Mantieni la versione di tutto: le basi di conoscenza, i prompt e i flussi vengono tracciati nei repository in stile Git.
  • Mantieni la supervisione umana: gli operatori mantengono il controllo dei dati e della validazione.

Innovazione e implementazione

Il team di ingegneri ha iniziato a prototipare l'assistente Reis Nordland in Langflow, mappando visivamente e testando l'intero ciclo di vita, dall'input alla generazione della risposta, prima di passare alla produzione sul PaaS di Frontkom. Una volta validati, i flussi venivano implementati con configurazioni controllate da versioni supportate da IBM Cloud Databases for PostgreSQL.

Gli ingegneri IBM hanno collaborato da vicino alla distribuzione di Langflow, all'ottimizzazione dello schema del database e alla messa a punto della scalabilità, garantendo che il sistema potesse gestire workload live del settore pubblico con latenza costante e affidabilità.

Lezioni apprese

Il processo di costruzione dell'assistente AI Reis Nordland ha messo in evidenza una serie di principi di progettazione e funzionamento pratici e ripetibili che hanno reso il sistema più preciso, adattabile e affidabile in produzione:

    • La struttura favorisce la precisione: schemi di dati precisi e flussi modulari impediscono comportamenti imprevedibili.
    • Itera continuamente: i cicli di feedback reali sono essenziali per perfezionare prompt e output.
    • La trasparenza costruisce fiducia: l'observability completa semplifica il debug e la conformità.
    • L'architettura è importante: l'isolamento dei componenti ha reso possibile l'aggiornamento del livello LLM senza tempi di inattività.

    Impatto: AI affidabile per il settore pubblico

    L'assistente di Reis Nordland gestisce ora migliaia di interazioni quotidiane, offrendo ai viaggiatori risposte rapide e multilingue. Aggiornare l'app è un processo molto più semplice; il team può lanciare nuove funzionalità o set di dati in poche ore invece che in settimane. 

    I ticket di supporto sono diminuiti in modo significativo: solo nella prima settimana, il nuovo sistema ha risolto oltre 1.300 ticket di supporto, spingendo Reis Norland a descrivere il suo assistente AI come un "dipendente molto prezioso".  E i risultati continuano a migliorare. 

    Quattro settimane dopo il lancio, il numero di richieste al centro clienti è diminuito del 37% rispetto all'anno scorso. Dopo sei settimane, la percentuale è aumentata al 55%. Allo stesso tempo, i tempi di risposta del centro clienti sono stati quasi dimezzati (circa un giorno), nonostante le minori risorse dedicate alle risposte manuali. Questo è il risultato di un minor numero di richieste, poiché il chatbot si assume l'onere di rispondere a molte domande.

    E soprattutto, la stessa architettura viene riutilizzata per altri clienti Frontkom, dimostrando che la gen AI del livello di produzione è ripetibile quando la base è modulare, osservabile e governata.

    Scopri di più su Langflow

