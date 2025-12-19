Gen AI pronta per la produzione: cosa ha imparato Frontkom costruendo una piattaforma scalabile con IBM per il trasporto pubblico norvegese

Per supportare iterazioni rapide mantenendo controllo e observability, Frontkom ha costruito un'architettura basata su componenti incentrata sulle tecnologie IBM e sugli strumenti open source.
Nel front-end, un widget di chat leggero e incorporabile, realizzato con JavaScript e React, si integra direttamente nel sito web e nelle applicazioni mobili di Reis Nordland. Questo widget è abbinato a un'interfaccia dashboard sicura basata su Supabase, che consente agli operatori di Reis Nordland di gestire i propri agenti AI, set di dati e knowledge base da un'unica console intuitiva.
Il livello di orchestrazione è basato su Langflow, l'ambiente visivo a uso limitato di codice di IBM per la creazione di applicazioni di agente AI. Langflow gestisce la logica, il design dei prompt e la modellazione della risposta dietro ogni agente AI, consentendo a Frontkom di aggiornare i componenti, tra cui LLM, connettori dati o workflow, in modo indipendente, senza compromettere la stabilità della produzione.
Dopo alcune ricerche, il team di Frontkom ha scelto il modello Gemini 2.5 Flash per il caso d'uso di Reis Nordland. Se nei prossimi sei mesi nuovi modelli (o strumenti) diventeranno più appropriati, l'aggiornamento sarà un compito semplice, grazie alla modularità drag-and-drop di Langflow.
Langflow funziona su Frontcom PaaS, un'infrastruttura basata su Kubernetes in hosting su AWS. Utilizza Horizontal Pod Autoscaling (HPA) e Pod Disruption Budgets (PDB) per mantenere l'affidabilità in presenza di carichi di traffico variabili. Un CDN Fastly è installato davanti al sistema per garantire una distribuzione globale rapida sia per gli utenti finali che per le interfacce amministrative.
Tutti i dati conversazionali, la telemetria degli agenti e i metadati di configurazione persistono negli IBM Cloud Databases for PostgreSQL. Questa scelta offre sia la scalabilità che la governance, con un controllo delle versioni che tiene traccia di ogni flusso e set di dati utilizzato in produzione