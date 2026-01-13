Intelligenza artificiale Automazione IT

Trasformare i dati affidabili in un motore di produttività

Tech Mahindra ha lavorato a stretto contatto con il team Data & AI di IBM per progettare e implementare un framework di osservabilità dei dati basato su AI, al fine di migliorare l'affidabilità delle pipeline di dati. Lo fa utilizzando IBM Databand e le sue funzionalità di osservabilità dei dati, ora disponibili in IBM watsonx.data integration.

Pubblicato il 13 gennaio 2026
By Amit Jha

In tutti i settori, i leader si stanno rendendo conto che ciò che conta non è la quantità di dati a disposizione, bensì quanto ci si può fidare di tali dati. Nell'era dell'AI, il vero vantaggio competitivo risiede in pipeline di dati affidabili, trasparenti e ben governate che possano tenere il passo con il business. Tuttavia, molte organizzazioni si trovano ad affrontare pipeline fragili, dashboard in ritardo e risoluzione manuale dei problemi che consumano tempo prezioso a livello di progettazione e analytics.

Questa era la realtà per una delle principali organizzazioni mediatiche della regione APAC fino a quando Tech Mahindra, in stretta collaborazione con IBM, le ha aiutati a rivedere le proprie operazioni basate sui dati utilizzando IBM Databand.

Quando le pipeline di dati diventano un collo di bottiglia

Questa organizzazione mediatica globale dipendeva dai dati per comprendere il pubblico, ottimizzare i contenuti e gestire i ricavi, tuttavia sperimentava difficoltà nelle operazioni basate su dati e analytics. Gli utenti business aspettavano all'infinito i report, i team operativi dedicavano notti e weekend al debug e le decisioni strategiche venivano prese sulla base di informazioni incomplete o in ritardo. Ogni guasto aveva il potenziale di provocare effetti a catena.

L'organizzazione ha capito di dover affrontare queste problematiche adottando passaggi critici per:

  • Prevenire le interruzioni nella pipeline di dati
  • Ridurre al minimo il rischio di dashboard ritardate o obsolete
  • Migliorare l'affidabilità dei dati tra le unità di business
  • Ridurre lo sforzo manuale per rintracciare i problemi e identificare le cause principali

L'organizzazione non necessitava solo di più strumenti, bensì era necessario un approccio intelligente e proattivo per gestire l'affidabilità dei dati su larga scala.

Da reattivi a proattivi, con l'osservabilità dei dati

Tech Mahindra ha lavorato fianco a fianco con il team Data & AI di IBM per progettare e implementare un framework di osservabilità dei dati basato su AI. Il framework era basato sulle capacità proattive di osservabilità dei dati di IBM Databand, ora disponibili in IBM watsonx.data integration.

La soluzione ha fornito:

  • Monitoraggio continuo dei flussi di dati in ambienti ibridi
  • Rilevamento delle anomalie in tempo reale per identificare i problemi nel momento in cui emergono
  • Analisi dell'impatto automatizzata per comprendere rapidamente quali processi e dashboard a valle sono interessati
  • Visibilità unificata su pipeline, DAG, task e log degli errori

La tecnologia di osservabilità dei dati di IBM forniva una vista unificata di tutti i composer, DAG e attività, insieme a log di errore precisi e grafi delle dipendenze. Questo approccio ha permesso al team operativo di spostarsi dai tentativi ad azioni mirate. Invece di dover setacciare i registri di tutti gli strumenti e ambienti, potevano vedere rapidamente dove era nato il problema e cosa toccava. 

Il risultato è stato un cambiamento di mentalità: dalla reazione ai guasti alla previsione e prevenzione prima che abbiano un impatto sull'azienda.

Espandere la visione: modernizzare i dati per il futuro

Sulla base di questo successo, la partnership si sta ora evolvendo verso la modernizzazione dello stack di integrazione dei dati del cliente con IBM watsonx.data integration e la governance avanzata. Questa evoluzione unifica dati strutturati e non strutturati in un framework lakehouse di nuova generazione, consentendo al contempo l'observability e il tracciamento del lineage su piattaforme cloud-native come Google BigQuery.

Integrando l'analisi automatizzata del lineage e le funzionalità di governance di IBM, il framework aiuterà a garantire la conformità e la tracciabilità. Fungerà inoltre da base per sistemi di dati pronti per l'AI. Questa evoluzione sottolinea un impegno condiviso nell'aiutare le imprese a utilizzare AI e automazione per aumentare la produttività, semplificare la complessità e scalare l'innovazione in modo responsabile.

Impatto misurabile per l'organizzazione mediatica

La trasformazione ha già prodotto benefici tangibili e misurabili per il cliente:

  • I tempi di rilevamento degli incidenti sono scesi da giorni a minuti: il rilevamento delle anomalie in tempo reale e gli avvisi automatici fanno emergere i problemi nel momento in cui si verificano, non dopo che gli utenti si lamentano.
  • I cicli di risoluzione sono stati ridotti in modo significativo: con IBM Databand che fornisce una visione unificata ed end-to-end delle pipeline e delle attività, il team operativo riduce fino al 20% il tempo di risoluzione dei problemi, liberando capacità per i lavori di maggior valore.
  • Monitoraggio dell'efficienza migliorato: grazie agli avvisi configurabili e alle metriche ricche, i team impiegano fino al 30% del tempo in meno per il monitoraggio manuale. Investono il tempo risparmiato in nuove pipeline, controlli di qualità dei dati e innovazioni.
  • Gli accordi sul livello di servizio (SLA) aziendali sono vicini al 100%: grazie ai solidi controlli della qualità dei dati, ai meccanismi di avviso e al monitoraggio unificato, il cliente è ora in grado di soddisfare gli SLA aziendali con coerenza e sicurezza molto maggiori.
  • Le dashboard si aggiornano quasi in tempo reale: gli stakeholder aziendali hanno accesso a insight più recenti, supportando un processo decisionale più rapido per contenuti, marketing e operazioni.

Al di là delle metriche, forse il risultato più importante è quello culturale: i team passano infatti meno tempo a risolvere i problemi e più tempo a innovare. Gli ingegneri e gli analisti dei dati ora possono concentrarsi sulla strategia, non solo sulla stabilità.

Blueprint per massimizzare il valore dai tuoi dati

A rendere vincente questo impegno non è stato solo lo stack tecnologico, ma anche il modello di partnership che ne è alla base. Tech Mahindra e IBM hanno operato come un unico team integrato, combinando l'esperienza di dominio e di delivery di Tech Mahindra con la leadership di prodotto e l'architettura di IBM.

Per l'organizzazione, il viaggio continua: dalla stabilizzazione delle operazioni attuali alla creazione della piattaforma di dati governati basata su AI di domani. La direzione è chiara: dati affidabili, osservabili e ben integrati stanno diventando il nuovo motore della produttività della forza lavoro e della crescita aziendale.

Se la tua organizzazione si chiede come ottenere più valore dai propri dati, in modo sicuro, affidabile e rapido, la storia di questa collaborazione offre un potente blueprint. Inizia con la fiducia, progetta per l'osservabilità e scegli partner che si impegnino a innovare insieme a te per ottenere risultati, non solo implementazioni.

Amit Jha

Market Leader, Data and AI, Tech Mahindra