Tech Mahindra ha lavorato fianco a fianco con il team Data & AI di IBM per progettare e implementare un framework di osservabilità dei dati basato su AI. Il framework era basato sulle capacità proattive di osservabilità dei dati di IBM Databand, ora disponibili in IBM watsonx.data integration.

La soluzione ha fornito:

Monitoraggio continuo dei flussi di dati in ambienti ibridi

Rilevamento delle anomalie in tempo reale per identificare i problemi nel momento in cui emergono

Analisi dell'impatto automatizzata per comprendere rapidamente quali processi e dashboard a valle sono interessati

Visibilità unificata su pipeline, DAG, task e log degli errori

La tecnologia di osservabilità dei dati di IBM forniva una vista unificata di tutti i composer, DAG e attività, insieme a log di errore precisi e grafi delle dipendenze. Questo approccio ha permesso al team operativo di spostarsi dai tentativi ad azioni mirate. Invece di dover setacciare i registri di tutti gli strumenti e ambienti, potevano vedere rapidamente dove era nato il problema e cosa toccava.

Il risultato è stato un cambiamento di mentalità: dalla reazione ai guasti alla previsione e prevenzione prima che abbiano un impatto sull'azienda.