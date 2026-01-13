A rendere vincente questo impegno non è stato solo lo stack tecnologico, ma anche il modello di partnership che ne è alla base. Tech Mahindra e IBM hanno operato come un unico team integrato, combinando l'esperienza di dominio e di delivery di Tech Mahindra con la leadership di prodotto e l'architettura di IBM.
Per l'organizzazione, il viaggio continua: dalla stabilizzazione delle operazioni attuali alla creazione della piattaforma di dati governati basata su AI di domani. La direzione è chiara: dati affidabili, osservabili e ben integrati stanno diventando il nuovo motore della produttività della forza lavoro e della crescita aziendale.
Se la tua organizzazione si chiede come ottenere più valore dai propri dati, in modo sicuro, affidabile e rapido, la storia di questa collaborazione offre un potente blueprint. Inizia con la fiducia, progetta per l'osservabilità e scegli partner che si impegnino a innovare insieme a te per ottenere risultati, non solo implementazioni.
Crea e gestisci pipeline intelligenti