Con l'approccio di IBM, watsonx.data e watsonx Orchestrate lavorano insieme per fornire una risposta accurata e spiegabile attraverso un workflow governato e basato su AI.

Pubblicato 10/29/2025
Illustrazione digitale di una donna che lavora a un desktop con due ologrammi a destra che la assistono virtualmente

Isabella Rocha

Sr. Technical Product Marketing Manager

IBM

Quasi la metà degli utenti aziendali di AI ammette di aver basato le principali decisioni aziendali su output dell'AI imprecisi o allucinati, con perdite stimate per 67,4 miliardi di USD. La causa principale risiede spesso in basi di dati inaffidabili o incomplete e si prevede che oltre il 60% dei progetti di AI senza una prassi di gestione dei dati predisposta per l'AI fallirà entro il 2026.

Le imprese moderne devono muoversi più velocemente, garantire una maggiore produttività e prendere decisioni con fiducia. La realtà è diversa: i dipendenti trascorrono ore in lavori manuali ripetitivi, le informazioni critiche sono frammentate tra i sistemi e i progetti di AI spesso vengono eseguiti in silos, senza utilizzare appieno i dati di tutti gli archivi di dati aziendali.

La sfida non è la mancanza di strumenti; è l'assenza di un sistema coeso. Le aziende hanno bisogno di una base di dati pronta per l'AI che colleghi i dati, applichi la governance e potenzi un AI affidabile.

Risolvere la frammentazione dei dati per ottenere risultati affidabili

Considera uno scenario in cui un dirigente di un'azienda globale debba comprendere la crescita di fine anno dei contratti firmati per regione e identificare quali contratti comportano rischi di conformità.

Sembra semplice, ma dietro questo scenario si nasconde una complessa sfida dei dati: gran parte delle informazioni risiede in formati non strutturati come i PDF, sparsi in sistemi che non si connettono naturalmente.

Con l'approccio di IBM, watsonx.data e watsonx Orchestrate collaborano per fornire una risposta accurata e spiegabile attraverso un workflow governato e basato su AI in 4 fasi:

  1. watsonx.data arricchisce i documenti non strutturati (come i contratti) in dati strutturati e dati governati.
  2. watsonx Orchestrate traduce una richiesta in linguaggio naturale in SQL e la esegue come livello agentico che collega il ragionamento e i dati governati.
  3. La query viene eseguita su dati affidabili e di alta qualità memorizzati in watsonx.data.
  4. Il risultato è verificabile, spiegabile e controllabile, con collegamenti ai documenti di origine e controlli rispetto alle regole di conformità.

Il risultato è un dato pronto per le decisioni, che i dirigenti possono presentare con sicurezza a revisori, autorità di regolamentazione e al consiglio di amministrazione.

Risultati comprovati con watsonx.data e watsonx Orchestrate

Combinando watsonx.data e watsonx Orchestrate, le aziende possono creare una base per agenti AI affidabili e spiegabili:

  • Aumenta la produttività con fino all'80% in meno di sforzi manuali sui workflow in più fasi utilizzando watsonx Orchestrate e la sua automazione intelligente.
  • Aumenta l'accuratezza con risultati di AI più affidabili del 40% rispetto ai metodi di recupero convenzionali grazie alla base di dati governati di alta qualità di watsonx.data.
  • Accelera l'innovazione con un accesso unificato e governato ai dati in ambienti ibridi e multicloud basati su watsonx.data.

Prova in azione

Esempi reali mostrano come le organizzazioni stiano già utilizzando insieme watsonx.data e watsonx Orchestrate per trasformare dati complessi in risultati affidabili e spiegabili.

In IBM, la piattaforma interna AskIBM dimostra la potenza di queste tecnologie in azione. L'assistente basato su AI gestisce oltre 300.000 interazioni mensili, facendo risparmiare ai dipendenti più di 16.000 ore e ottenendo l'adozione del 73% da parte dei dipendenti nella forza lavoro.

Sviluppato con watsonx.ai, alimentato da watsonx Orchestrate e gestito tramite watsonx.data, AskIBM collega utenti, dati e strumenti all'interno dell'organizzazione per automatizzare le attività e fornire risultati affidabili e spiegabili.

L'Ultimate Fighting Championship (UFC) Insights Engine fornisce un altro forte esempio di questo impatto. Combinando watsonx Orchestrate e watsonx.data, l'organizzazione ha 3 volte il numero di insight generati per evento, ottenendo una riduzione stimata del 40% del tempo di generazione di insight. Questa piattaforma unificata basata su AI integra dati strutturati e dati non strutturati per fornire insight in tempo reale che accelerano la distribuzione e approfondiscono il coinvolgimento dei fan su tutti i canali.

Aumenta la produttività e la fiducia

IBM aiuta le organizzazioni a superare i dati disconnessi e i processi in silos per creare sistemi intelligenti e dinamici che favoriscano la produttività e la fiducia. Unendo watsonx.data e watsonx Orchestrate, le aziende possono creare una base governata per l'AI che collega i dati, automatizza le decisioni e fornisce risultati accurati, spiegabili e pronti per il mondo reale.

