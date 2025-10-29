Considera uno scenario in cui un dirigente di un'azienda globale debba comprendere la crescita di fine anno dei contratti firmati per regione e identificare quali contratti comportano rischi di conformità.
Sembra semplice, ma dietro questo scenario si nasconde una complessa sfida dei dati: gran parte delle informazioni risiede in formati non strutturati come i PDF, sparsi in sistemi che non si connettono naturalmente.
Con l'approccio di IBM, watsonx.data e watsonx Orchestrate collaborano per fornire una risposta accurata e spiegabile attraverso un workflow governato e basato su AI in 4 fasi:
- watsonx.data arricchisce i documenti non strutturati (come i contratti) in dati strutturati e dati governati.
- watsonx Orchestrate traduce una richiesta in linguaggio naturale in SQL e la esegue come livello agentico che collega il ragionamento e i dati governati.
- La query viene eseguita su dati affidabili e di alta qualità memorizzati in watsonx.data.
- Il risultato è verificabile, spiegabile e controllabile, con collegamenti ai documenti di origine e controlli rispetto alle regole di conformità.
Il risultato è un dato pronto per le decisioni, che i dirigenti possono presentare con sicurezza a revisori, autorità di regolamentazione e al consiglio di amministrazione.