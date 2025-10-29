Esempi reali mostrano come le organizzazioni stiano già utilizzando insieme watsonx.data e watsonx Orchestrate per trasformare dati complessi in risultati affidabili e spiegabili.



In IBM, la piattaforma interna AskIBM dimostra la potenza di queste tecnologie in azione. L'assistente basato su AI gestisce oltre 300.000 interazioni mensili, facendo risparmiare ai dipendenti più di 16.000 ore e ottenendo l'adozione del 73% da parte dei dipendenti nella forza lavoro.

Sviluppato con watsonx.ai, alimentato da watsonx Orchestrate e gestito tramite watsonx.data, AskIBM collega utenti, dati e strumenti all'interno dell'organizzazione per automatizzare le attività e fornire risultati affidabili e spiegabili.

L'Ultimate Fighting Championship (UFC) Insights Engine fornisce un altro forte esempio di questo impatto. Combinando watsonx Orchestrate e watsonx.data, l'organizzazione ha 3 volte il numero di insight generati per evento, ottenendo una riduzione stimata del 40% del tempo di generazione di insight. Questa piattaforma unificata basata su AI integra dati strutturati e dati non strutturati per fornire insight in tempo reale che accelerano la distribuzione e approfondiscono il coinvolgimento dei fan su tutti i canali.