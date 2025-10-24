Intelligenza artificiale Automazione IT

Trust by Design: integrazione della governance nell'AI per Banco do Brasil

Pubblicato 10/24/2025
Rogerio Gonçalves

AI/ML Ops Brand Content Strategist

Jordan Byrd

Senior Product Marketing Manager, watsonx.governance

IBM

Sahiba Pahwa

Product Marketing, watsonx.governance

IBM

Per Banco do Brasil, uno degli istituti finanziari più grandi e rispettati dell'America Latina, scalare l'AI significava più che implementare modelli. Significava dimostrare che ogni decisione presa da quei modelli fosse giusta, spiegabile e conforme.

Con oltre 80 milioni di clienti e centinaia di casi d'uso dell'AI in produzione, la posta in gioco era alta. La banca doveva garantire che i suoi sistemi di AI fossero in linea con gli standard etici, i framework normativi e le aspettative del pubblico.

L'accelerazione delle funzionalità comporta un aumento del rischio

L’adozione dell’AI sta accelerando in tutti i settori, ma aumentano anche i rischi. In particolare, gli istituti finanziari operano in ambienti ad alto rischio in cui il costo del fallimento si misura in perdita di fiducia, sanzioni normative e danni alla reputazione.

Secondo una ricerca di IBM:

  • Il 73% dei responsabili IT è preoccupato per i risultati distorti
  • Il 79% è preoccupato per le vulnerabilità di sicurezza nei sistemi di AI
  • Meno del 30% dei CRO e dei CFO ritiene che le proprie organizzazioni stiano affrontando adeguatamente i rischi di conformità

La complessità intrinseca della gestione dei sistemi di AI amplifica queste preoccupazioni. Le organizzazioni operano attualmente all’interno di ambienti di stakeholder diversificati, che includono responsabili della conformità e del rischio, così come leader IT e data scientist. L’assenza di documentazione standardizzata, unita alla natura manuale dei processi di supervisione, rende difficile scalare le iniziative di AI in modo efficiente.

Allo stesso tempo, framework come l’EU AI Act, ISO 42001 e NIST AI RMF si stanno evolvendo rapidamente e richiedono un adattamento costante. Inoltre, il comportamento opaco dei modelli AI sottolinea la necessità di processi e tecnologie semplificati che promuovano la spiegabilità e la verificabilità, aiutando ad affrontare le preoccupazioni a livello di consiglio di amministrazione e ad evitare o mitigare costose multe per la mancanza di conformità.

Questo contesto lo rende chiaro: la governance è una necessità strategica.

La svolta: la strategia di governance di Banco do Brasil

Per affrontare queste sfide, Banco do Brasil ha collaborato con EY e IBM per sviluppare congiuntamente una strategia di AI basata sulla governance e progettata per scalare con sicurezza.

EY ha fornito il suo ciclo di vita dell'AI generativa e i framework di monitoraggio continuo dell'AI, progettati per definire ruoli, responsabilità e punti di controllo di valutazione chiari in tutto il ciclo di vita dell'AI. Questi framework hanno introdotto processi rigorosi per l'analisi comparativa dei modelli, la mitigazione dei bias e la valutazione delle vulnerabilità.

IBM ha implementato questa strategia tramite watsonx.governance, una piattaforma appositamente creata per:

  • Automatizzare la supervisione dell'intero ciclo di vita dell'AI
  • Monitorare l'equità, la deriva e le prestazioni in tempo reale
  • Semplificare la documentazione per audit e controlli normativi
  • Allineare gli output dell'AI ai valori istituzionali e alle best practice di AI responsabile

Insieme, queste funzionalità hanno dato vita a un sistema unificato di controllo e fiducia, che ha consentito a Banco do Brasil di scalare l'AI in modo responsabile, mantenendo al contempo la fiducia istituzionale.

La soluzione in azione: watsonx.governance al lavoro

Con watsonx.governance, Banco do Brasil non ha raggiunto solo la conformità, bensì ha ridefinito il modo in cui l'innovazione viene governata e scalata in tutta l'azienda. La piattaforma ha svolto il ruolo di strato unificante che ha portato coerenza alle pratiche di governance nei sistemi di AI tradizionale e generativa. Indipendentemente dal tipo di modello o dall'ambiente di implementazione, la supervisione si è standardizzata e semplificata.

1. Governance automatizzata per l'intero ciclo di vita dell'AI

Attraverso l'automazione dei workflow di governance, Banco do Brasil ha ridotto gli interventi manuali e le attività di supervisione. Questo ha accelerato l'approvazione dei modelli e ha ridotto i tempi di implementazione, mantenendo il rigore della conformità.

In particolare, watsonx.governance ha aiutato a introdurre trasparenza e responsabilità in ogni fase del ciclo di vita dell'AI. Questo cambiamento non è stato solo un miglioramento tecnico, bensì ha segnato un cambiamento culturale. La governance è passata dalla protezione reattiva a essere un fattore proattivo di innovazione, consentendo ai team di lavorare più velocemente, con maggiore sicurezza e senza compromettere l'integrità.

2. Monitoraggio in tempo reale e gestione del rischio

Le dashboard integrate e le valutazioni automatiche del rischio offrono ora una visibilità continua sulle potenziali esposizioni. Quando le metriche dei modelli superano le soglie, gli avvisi vengono attivati istantaneamente. Questo approccio consente ai team di rilevare tempestivamente i rischi, intraprendere azioni correttive e garantire la conformità in tempo reale.

3. Tracciabilità e controllo delle versioni degli asset di AI

L'acquisizione automatica dei metadati dei modelli garantisce la completa tracciabilità in tutto l'ecosistema di AI, migliorando la responsabilità e semplificando gli audit.

4. Valutazione strutturata dei modelli

La visibilità sul comportamento del modello ha contribuito a facilitare la valutazione. Gli stakeholder, dai data scientist ai risk officer, possono ora tracciare i risultati dell'AI alla fonte, convalidarli rispetto agli standard etici e normativi e difendere i valori istituzionali. Questo livello di trasparenza è stato critico per creare fiducia sia all'interno che all'esterno.

5. Monitoraggio continuo delle prestazioni

Con la sorveglianza continua del comportamento del modello, i team possono identificare rapidamente la deviazione delle prestazioni e implementare correzioni tempestive. Ciò supporta l'agilità, la resilienza e la fiducia intrinseca dei modelli.

Impatto pratico: dal rischio alla resilienza

La trasformazione di Banco do Brasil ha prodotto risultati reali e misurabili che hanno rimodellato il modo in cui l'istituto approccia l'AI a larga scala.

Incorporando la governance nel cuore della sua strategia di AI, la banca ha accelerato l'implementazione di nuovi casi d'uso. Questo cambiamento ha consentito un'innovazione più rapida senza compromettere la supervisione.

Anche la collaborazione tra i reparti è migliorata in modo significativo. I team addetti al rischio, all'audit e ai dati, spesso isolati nei workflow tradizionali, hanno iniziato a lavorare partendo da un framework di governance condiviso. Questo allineamento ha favorito una comunicazione più chiara, oltre a ridurre le ridondanze e creare una risposta più agile alle esigenze normative.

La trasparenza è diventata una caratteristica distintiva delle operazioni di AI della banca. Gli stakeholder interni hanno ottenuto maggiore visibilità sul funzionamento dei modelli e sul motivo per cui hanno preso determinate decisioni, mentre i regolatori esterni hanno ricevuto una documentazione che dimostrava responsabilità e rigore etico.

Soprattutto, Banco do Brasil dispone ora di un sistema non solo scalabile, ma anche adattabile. Con l'emergere di nuove normative e l'evoluzione delle funzionalità di AI, la banca è ora dotata di una base resiliente che supporta la crescita sostenibile e posiziona la governance quale vantaggio strategico a lungo termine.

Insight editoriale: la governance come fattore di crescita

La governance non è più una casella da spuntare, bensì è un elemento di differenziazione competitivo. Le organizzazioni che integrano la governance nella propria strategia di AI sono in una posizione migliore per:

  • Orientarsi nella complessità normativa integrando framework adattivi che si evolvono insieme a standard globali come l'EU AI Act e l'ISO 42001, riducendo il ritardo nella conformità e consentendo un ingresso più rapido sul mercato.
  • Costruire la fiducia con gli stakeholder, compresi i responsabili delle normative e i partner, attraverso sistemi di AI chiari e verificabili che dimostrano rigore etico e responsabilità, trasformando la governance in un asset e in un driver di fiducia da parte degli stakeholder.
  • Accelerare l'innovazione senza compromettere l'integrità , introducendo la governance nel ciclo di vita dello sviluppo dell'AI, consentendo ai team di sperimentare e implementare su larga scala, mantenendo l'allineamento con le best practice di AI responsabile e le soglie di rischio definite.

IBM watsonx.governance aiuta i leader a passare dall'ansia di conformità alla fiducia nei risultati dell'AI, trasformando la supervisione in una fonte di vantaggio strategico.

Un blueprint per un'AI responsabile

Il percorso di Banco do Brasil dimostra cosa è possibile fare quando la governance viene trattata come un asset, alimentando e accelerando ulteriormente il ROI dalle iniziative di AI. Con watsonx.governance, la banca non si è limitata a gestire il rischio, bensì ha creato fiducia, ha aumentato l'efficienza e ha stabilito un nuovo standard per l'AI etica nella finanza.

Per i leader tecnologici che affrontano sfide simili, il messaggio è chiaro: la governance non è solo una questione di controllo, bensì è la leva strategica per lo sviluppo sostenibile, la crescita e l'innovazione a lungo termine.

