Per Banco do Brasil, uno degli istituti finanziari più grandi e rispettati dell'America Latina, scalare l'AI significava più che implementare modelli. Significava dimostrare che ogni decisione presa da quei modelli fosse giusta, spiegabile e conforme.
Con oltre 80 milioni di clienti e centinaia di casi d'uso dell'AI in produzione, la posta in gioco era alta. La banca doveva garantire che i suoi sistemi di AI fossero in linea con gli standard etici, i framework normativi e le aspettative del pubblico.
L’adozione dell’AI sta accelerando in tutti i settori, ma aumentano anche i rischi. In particolare, gli istituti finanziari operano in ambienti ad alto rischio in cui il costo del fallimento si misura in perdita di fiducia, sanzioni normative e danni alla reputazione.
Secondo una ricerca di IBM:
La complessità intrinseca della gestione dei sistemi di AI amplifica queste preoccupazioni. Le organizzazioni operano attualmente all’interno di ambienti di stakeholder diversificati, che includono responsabili della conformità e del rischio, così come leader IT e data scientist. L’assenza di documentazione standardizzata, unita alla natura manuale dei processi di supervisione, rende difficile scalare le iniziative di AI in modo efficiente.
Allo stesso tempo, framework come l’EU AI Act, ISO 42001 e NIST AI RMF si stanno evolvendo rapidamente e richiedono un adattamento costante. Inoltre, il comportamento opaco dei modelli AI sottolinea la necessità di processi e tecnologie semplificati che promuovano la spiegabilità e la verificabilità, aiutando ad affrontare le preoccupazioni a livello di consiglio di amministrazione e ad evitare o mitigare costose multe per la mancanza di conformità.
Questo contesto lo rende chiaro: la governance è una necessità strategica.
Per affrontare queste sfide, Banco do Brasil ha collaborato con EY e IBM per sviluppare congiuntamente una strategia di AI basata sulla governance e progettata per scalare con sicurezza.
EY ha fornito il suo ciclo di vita dell'AI generativa e i framework di monitoraggio continuo dell'AI, progettati per definire ruoli, responsabilità e punti di controllo di valutazione chiari in tutto il ciclo di vita dell'AI. Questi framework hanno introdotto processi rigorosi per l'analisi comparativa dei modelli, la mitigazione dei bias e la valutazione delle vulnerabilità.
IBM ha implementato questa strategia tramite watsonx.governance, una piattaforma appositamente creata per:
Insieme, queste funzionalità hanno dato vita a un sistema unificato di controllo e fiducia, che ha consentito a Banco do Brasil di scalare l'AI in modo responsabile, mantenendo al contempo la fiducia istituzionale.
Con watsonx.governance, Banco do Brasil non ha raggiunto solo la conformità, bensì ha ridefinito il modo in cui l'innovazione viene governata e scalata in tutta l'azienda. La piattaforma ha svolto il ruolo di strato unificante che ha portato coerenza alle pratiche di governance nei sistemi di AI tradizionale e generativa. Indipendentemente dal tipo di modello o dall'ambiente di implementazione, la supervisione si è standardizzata e semplificata.
Attraverso l'automazione dei workflow di governance, Banco do Brasil ha ridotto gli interventi manuali e le attività di supervisione. Questo ha accelerato l'approvazione dei modelli e ha ridotto i tempi di implementazione, mantenendo il rigore della conformità.
In particolare, watsonx.governance ha aiutato a introdurre trasparenza e responsabilità in ogni fase del ciclo di vita dell'AI. Questo cambiamento non è stato solo un miglioramento tecnico, bensì ha segnato un cambiamento culturale. La governance è passata dalla protezione reattiva a essere un fattore proattivo di innovazione, consentendo ai team di lavorare più velocemente, con maggiore sicurezza e senza compromettere l'integrità.
Le dashboard integrate e le valutazioni automatiche del rischio offrono ora una visibilità continua sulle potenziali esposizioni. Quando le metriche dei modelli superano le soglie, gli avvisi vengono attivati istantaneamente. Questo approccio consente ai team di rilevare tempestivamente i rischi, intraprendere azioni correttive e garantire la conformità in tempo reale.
L'acquisizione automatica dei metadati dei modelli garantisce la completa tracciabilità in tutto l'ecosistema di AI, migliorando la responsabilità e semplificando gli audit.
La visibilità sul comportamento del modello ha contribuito a facilitare la valutazione. Gli stakeholder, dai data scientist ai risk officer, possono ora tracciare i risultati dell'AI alla fonte, convalidarli rispetto agli standard etici e normativi e difendere i valori istituzionali. Questo livello di trasparenza è stato critico per creare fiducia sia all'interno che all'esterno.
Con la sorveglianza continua del comportamento del modello, i team possono identificare rapidamente la deviazione delle prestazioni e implementare correzioni tempestive. Ciò supporta l'agilità, la resilienza e la fiducia intrinseca dei modelli.
La trasformazione di Banco do Brasil ha prodotto risultati reali e misurabili che hanno rimodellato il modo in cui l'istituto approccia l'AI a larga scala.
Incorporando la governance nel cuore della sua strategia di AI, la banca ha accelerato l'implementazione di nuovi casi d'uso. Questo cambiamento ha consentito un'innovazione più rapida senza compromettere la supervisione.
Anche la collaborazione tra i reparti è migliorata in modo significativo. I team addetti al rischio, all'audit e ai dati, spesso isolati nei workflow tradizionali, hanno iniziato a lavorare partendo da un framework di governance condiviso. Questo allineamento ha favorito una comunicazione più chiara, oltre a ridurre le ridondanze e creare una risposta più agile alle esigenze normative.
La trasparenza è diventata una caratteristica distintiva delle operazioni di AI della banca. Gli stakeholder interni hanno ottenuto maggiore visibilità sul funzionamento dei modelli e sul motivo per cui hanno preso determinate decisioni, mentre i regolatori esterni hanno ricevuto una documentazione che dimostrava responsabilità e rigore etico.
Soprattutto, Banco do Brasil dispone ora di un sistema non solo scalabile, ma anche adattabile. Con l'emergere di nuove normative e l'evoluzione delle funzionalità di AI, la banca è ora dotata di una base resiliente che supporta la crescita sostenibile e posiziona la governance quale vantaggio strategico a lungo termine.
La governance non è più una casella da spuntare, bensì è un elemento di differenziazione competitivo. Le organizzazioni che integrano la governance nella propria strategia di AI sono in una posizione migliore per:
IBM watsonx.governance aiuta i leader a passare dall'ansia di conformità alla fiducia nei risultati dell'AI, trasformando la supervisione in una fonte di vantaggio strategico.
Il percorso di Banco do Brasil dimostra cosa è possibile fare quando la governance viene trattata come un asset, alimentando e accelerando ulteriormente il ROI dalle iniziative di AI. Con watsonx.governance, la banca non si è limitata a gestire il rischio, bensì ha creato fiducia, ha aumentato l'efficienza e ha stabilito un nuovo standard per l'AI etica nella finanza.
Per i leader tecnologici che affrontano sfide simili, il messaggio è chiaro: la governance non è solo una questione di controllo, bensì è la leva strategica per lo sviluppo sostenibile, la crescita e l'innovazione a lungo termine.
Scopri come watsonx.governance può aiutare la tua organizzazione a scalare l'AI in modo responsabile