La trasformazione di Banco do Brasil ha prodotto risultati reali e misurabili che hanno rimodellato il modo in cui l'istituto approccia l'AI a larga scala.

Incorporando la governance nel cuore della sua strategia di AI, la banca ha accelerato l'implementazione di nuovi casi d'uso. Questo cambiamento ha consentito un'innovazione più rapida senza compromettere la supervisione.

Anche la collaborazione tra i reparti è migliorata in modo significativo. I team addetti al rischio, all'audit e ai dati, spesso isolati nei workflow tradizionali, hanno iniziato a lavorare partendo da un framework di governance condiviso. Questo allineamento ha favorito una comunicazione più chiara, oltre a ridurre le ridondanze e creare una risposta più agile alle esigenze normative.

La trasparenza è diventata una caratteristica distintiva delle operazioni di AI della banca. Gli stakeholder interni hanno ottenuto maggiore visibilità sul funzionamento dei modelli e sul motivo per cui hanno preso determinate decisioni, mentre i regolatori esterni hanno ricevuto una documentazione che dimostrava responsabilità e rigore etico.

Soprattutto, Banco do Brasil dispone ora di un sistema non solo scalabile, ma anche adattabile. Con l'emergere di nuove normative e l'evoluzione delle funzionalità di AI, la banca è ora dotata di una base resiliente che supporta la crescita sostenibile e posiziona la governance quale vantaggio strategico a lungo termine.