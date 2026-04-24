Connettere i sistemi aziendali senza interruzioni

Per rendere operativa l'AI nelle sue diverse attività senza interrompere i sistemi esistenti, Wave Group ha implementato un'architettura ibrida e stratificata che si aggiunge al suo attuale ambiente aziendale.

I dati provenienti da 11 sistemi principali, tra cui SAP, Oracle, Salesforce e piattaforme specifiche del dominio, vengono estratti tramite API standardizzate, consentendo alle informazioni di fluire in modo sicuro senza modificare o sostituire le applicazioni sottostanti.

Questo miglioramento ha creato una visione aziendale condivisa tra funzioni come finanza, vendite, risorse umane e operazioni, preservando la stabilità degli investimenti aziendali di lunga data.

Creare una base dati affidabile a livello aziendale

I dati enterprise sono governati e attivati attraverso una base dati centralizzata che supporta sia informazioni strutturate che non strutturate. Combinando IBM Cloud Object Storage, watsonx.data e l'elaborazione scalabile, Wave Group ha creato un livello di dati affidabile per query in tempo reale e ragionamenti avanzati, senza consolidare fisicamente i sistemi. Questa base garantisce la coerenza dei dati, consente la ricerca semantica tra documenti e registri e supporta workload di analytics e AI man mano che le esigenze aziendali si evolvono.

Orchestrare l'intelligence tra i domini aziendali

Oltre a questa base, Wave Group ha introdotto agenti AI orchestrati in tutti i domini aziendali utilizzando IBM watsonx Orchestrate. Questi agenti lavorano insieme per instradare le query, ragionare tra le funzioni e fornire risposte coordinate e contestuali agli utenti tramite un'interfaccia sicura basata sui ruoli. Invece di agire come automazioni, gli agenti formano uno strato di orchestrazione che trasforma i dati aziendali in intelligence pronta per la decisione, integrando direttamente l'AI nel modo in cui l'azienda opera, non come uno strumento autonomo.