Wave Group, un'impresa diversificata con interessi commerciali in ambito di beni immobili, formazione, intrattenimento e sanità, ha collaborato con IBM e il suo partner di servizi, Gadiel Technologies, per progettare e implementare un'architettura ibrida end-to-end costruita sulla piattaforma IBM® watsonx, con watsonx Orchestrate come livello di coordinamento dell'intelligence.
Wave Group è uno dei principali conglomerati privati in India, con una storia di sei decenni che spazia dal beni immobili, produzione, bevande, intrattenimento, agricoltura e sanità. Con sede a Noida, nell'Uttar Pradesh, il Wave Group opera su larga scala, gestendo attività complesse sostenute da sistemi e processi aziendali profondamente radicati.
Per il Wave Group, la sfida non era l'adozione dell'AI, ma l'abilitazione di azioni intelligenti attraverso sistemi frammentati. Lavorando con IBM e il suo partner di servizi, Gadiel Technologies, l'organizzazione si è impegnata ad affrontare dati in silos e operazioni distribuite all'interno del suo portfolio.
Per affrontare queste sfide, Wave Group ha implementato un modello di orchestrazione agentica utilizzando watsonx Orchestrate per stratificare l'intelligenza tra i sistemi esistenti, permettendo il processo decisionale moderno con un'AI governata e scalabile senza migrazione o lock-in.
Wave Group opera in un ambiente aziendale ricco ma altamente distribuito. Le funzioni core business funzionano su una combinazione di SAP S/4HANA, Oracle ERP, Salesforce CRM, Microsoft Project, SuccessFactors e diverse piattaforme specifiche per dominio che supportano la gestione del territorio, le costruzioni e le operazioni industriali. Ogni sistema è profondamente integrato, mission-critical e ottimizzato per il proprio contesto operativo.
La sfida non derivava dai singoli sistemi, bensì dal modo in cui interagivano tra loro.
Gli insight vivevano in silos, il processo decisionale dipendeva fortemente dall'interpretazione manuale e gli sforzi di automazione erano limitati entro i confini funzionali. Di conseguenza, l'organizzazione ha dovuto affrontare:
Considerata la portata e la maturità delle sue operazioni, la sostituzione dei sistemi esistenti non era né fattibile né auspicabile. Ciò di cui Wave Group aveva invece bisogno era un modo per collegare in modo intelligente queste piattaforme, governare come gli insight fluivano tra di esse e permettere un'azione tempestiva, senza interrompere i sistemi che già alimentavano il business.
Wave Group ha collaborato con IBM e il suo partner di servizi, Gadiel Technologies, per progettare e implementare un'architettura ibrida end-to-end. Questa architettura è stata costruita sulla piattaforma IBM watsonx con watsonx Orchestrate come livello di coordinamento dell'intelligence.
Agendo come autorità di progettazione e consegna, Gadiel Technologies ha guidato la strategia di architettura, l'ingegneria dei dati e lo sviluppo di agenti AI specifici per il dominio, riunendo sistemi, dati e AI in un livello operativo unificato.
L'approccio era deliberato: creare uno strato di intelligence unificato sopra i sistemi esistenti invece di sostituirli. Alla base, la soluzione collega 11 fonti di dati aziendali tramite integrazione guidata da API, le consolida in dati governati e le attiva tramite agenti AI orchestrati tra i domini di business. Non è un chatbot. Si tratta di una rete di orchestrazione aziendale, che consente agli utenti di interagire con le operazioni aziendali attraverso agenti AI coordinati e consapevoli del dominio.
Per fornire questo livello di intelligence a livello aziendale senza interrompere i sistemi principali, Wave Group aveva bisogno di qualcosa di più dell'integrazione: aveva bisogno di un'architettura unificante. Una che potesse spostare in modo affidabile i dati dalla fonte agli insight e all'azione. Il risultato è un'architettura ibrida e stratificata, progettata per orchestrate l'intelligence dalla fonte alla decisione.
Connettere i sistemi aziendali senza interruzioni
Per rendere operativa l'AI nelle sue diverse attività senza interrompere i sistemi esistenti, Wave Group ha implementato un'architettura ibrida e stratificata che si aggiunge al suo attuale ambiente aziendale.
I dati provenienti da 11 sistemi principali, tra cui SAP, Oracle, Salesforce e piattaforme specifiche del dominio, vengono estratti tramite API standardizzate, consentendo alle informazioni di fluire in modo sicuro senza modificare o sostituire le applicazioni sottostanti.
Questo miglioramento ha creato una visione aziendale condivisa tra funzioni come finanza, vendite, risorse umane e operazioni, preservando la stabilità degli investimenti aziendali di lunga data.
Creare una base dati affidabile a livello aziendale
I dati enterprise sono governati e attivati attraverso una base dati centralizzata che supporta sia informazioni strutturate che non strutturate. Combinando IBM Cloud Object Storage, watsonx.data e l'elaborazione scalabile, Wave Group ha creato un livello di dati affidabile per query in tempo reale e ragionamenti avanzati, senza consolidare fisicamente i sistemi. Questa base garantisce la coerenza dei dati, consente la ricerca semantica tra documenti e registri e supporta workload di analytics e AI man mano che le esigenze aziendali si evolvono.
Orchestrare l'intelligence tra i domini aziendali
Oltre a questa base, Wave Group ha introdotto agenti AI orchestrati in tutti i domini aziendali utilizzando IBM watsonx Orchestrate. Questi agenti lavorano insieme per instradare le query, ragionare tra le funzioni e fornire risposte coordinate e contestuali agli utenti tramite un'interfaccia sicura basata sui ruoli. Invece di agire come automazioni, gli agenti formano uno strato di orchestrazione che trasforma i dati aziendali in intelligence pronta per la decisione, integrando direttamente l'AI nel modo in cui l'azienda opera, non come uno strumento autonomo.
Ciò che differenzia questo approccio è come l'architettura è stata progettata fin dall'inizio per l'esecuzione ibrida:
Queste caratteristiche permettono a Wave Group di modernizzarsi senza introdurre rischi o interruzioni operative.
L'AI responsabile è integrata direttamente nell'architettura e nei workflow aziendali:
Questo trasforma l'AI responsabile da un requisito di conformità in un driver di fiducia, velocità e scalabilità.
L'implementazione di Wave Group non ha solo migliorato l'accesso ai dati, ha trasformato il modo in cui vengono prese le decisioni in tutta l'azienda, accelerando la velocità, migliorando l'allineamento e integrando direttamente l'intelligence nelle operazioni quotidiane.
1. Produttività AI
Wave Group ha ridotto significativamente il tempo necessario per passare dalla domanda agli insight attuabili. Gli utenti business possono ora interagire con i dati aziendali utilizzando il linguaggio naturale e ricevere risposte interfunzionali in pochi secondi, anziché affidarsi a cicli di reporting manuali. Questo cambiamento ha eliminato la dipendenza da richieste di dati frammentate e ha permesso ai team di finanza, vendite e operazioni di prendere decisioni più rapide e autonome.
2. Integrazione delle applicazioni e resilienza
Unificando i sistemi aziendali in un'unica architettura guidata da API, Wave Group ha eliminato i silos dei dati e creato una solida infrastruttura digitale. Questo miglioramento ha permesso un coordinamento fluido tra le funzioni aziendali, consentendo al contempo l'aggiunta di nuovi casi d'uso e fonti di dati senza interruzioni. Il risultato è un ambiente più agile e scalabile, in grado di evolversi con le esigenze aziendali, senza richiedere una riqualificazione.
3. Sicurezza e governance
La governance è ora integrata in ogni interazione. Con accesso basato sui ruoli, dati governati, e output basati su AI, Wave Group garantisce che gli insight siano sicuri, conformi e verificabili in tutte le unità di business. Questa base di fiducia ha accelerato l'adozione, riducendo al contempo il rischio operativo e di conformità.
Questa implementazione riflette l'approccio differenziato di IBM:
Questi principi permettono alle aziende di scalare l'AI con fiducia e controllo.
Il percorso di Wave Group sottolinea un cambiamento critico: il vantaggio aziendale non deriva più dall'aggiunta di nuovi sistemi, ma dal far funzionare insieme i sistemi esistenti in modo intelligente.
Invece di perseguire una trasformazione su larga scala o una sostituzione del sistema, Wave Group si è concentrata sull'orchestrazione di ciò che già possedeva, collegando piattaforme multiple specifiche per ogni settore in un livello di intelligence unificato. Questo processo ha permesso all'azienda di sbloccare valore immediato dagli investimenti esistenti, creando al contempo una base per scalare l'AI tra diverse funzioni senza introdurre rischi.
Il risultato non sono solo insight migliori, ma un modello operativo fondamentalmente diverso. In questo modello operativo, le decisioni sono informate in tempo reale, i flussi di lavoro attraversano i sistemi senza intoppi e l'AI diventa parte integrante del funzionamento dell'azienda, non vi si sovrappone.
Le imprese non hanno bisogno di trasformare tutto in una volta sola. Inizia con un singolo caso d'uso di orchestrazione. Connetti i sistemi tramite API. Introduci gli agenti AI dove possono fornire un valore immediato.
Perché il vero vantaggio non è adottare l'AI, ma è far funzionare l'AI in tutta la tua azienda.
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