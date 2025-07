Accelerazione dell'inferenza PyTorch su IBM Z e IBM LinuxONE

PyTorch ha guadagnato ampia popolarità nell'ecosistema AI. La sua interfaccia intuitiva e le potenti funzioni lo hanno reso il framework preferito sia per la ricerca accademica, sia per le applicazioni aziendali. PyTorch ha svolto un ruolo fondamentale nel progresso del deep learning fornendo strumenti che semplificano il processo di creazione e addestramento di modelli complessi. La sua flessibilità consente agli sviluppatori di sperimentare diverse architetture e tecniche, arrivando a soluzioni più innovative. Funzioni come la differenziazione automatica e la manipolazione tensoriale intuitiva hanno semplificato l'implementazione di algoritmi avanzati, con conseguente progresso più rapido nella ricerca e nell'applicazione.

Una delle aree più significative in cui PyTorch ha avuto un impatto è lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Questi modelli, in grado di comprendere e generare testo simile a quello umano, hanno rivoluzionato l'elaborazione del linguaggio naturale. Framework come PyTorch hanno agevolato la creazione e la messa a punto di questi modelli, consentendo ai ricercatori di esplorare architetture e metodi di formazione nuovi in modo più efficiente.

In particolare, numerosi di questi ultimi modelli linguistici all'avanguardia, compresi quelli sviluppati dalle principali aziende tecnologiche, sono stati implementati utilizzando PyTorch. La capacità del framework di gestire grandi quantità di dati e il relativo supporto per la formazione distribuita hanno consentito l'ampliamento di modelli in grado di comprendere il contesto e le sfumature del linguaggio.

Con IBM Z Accelerated for PyTorch fornito attraverso l'AI Toolkit for IBM Z e LinuxONE, i nostri clienti possono utilizzare le distribuzioni del modello PyTorch con l'affidabilità, la disponibilità e la scalabilità di IBM Z, insieme alle funzionalità di accelerazione di inferenza dell'acceleratore su chip Telum®. Quest'accelerazione di inferenza è trasparente per i clienti in quanto i container sono progettati per utilizzare al meglio le istruzioni Neural Network Processing Assist (NNPA) di Telum in modo trasparente e automatico.

I clienti possono ora utilizzare questa funzionalità per casi d'uso di alto valore come il rilevamento delle frodi, l'elaborazione dei reclami, l'elaborazione del linguaggio naturale, il rilevamento di immagini e altro ancora. Tali modelli possono essere implementati nel formato nativo PyTorch o esportati in formati come ONNX, altamente ottimizzati per l'inferenza.

Indipendentemente dal fatto che i modelli PyTorch siano distribuiti/implementati su z/OS® o in un ambiente Linux su IBM Z, la colocazione di questi modelli con i dati e le applicazioni mission-critical dei nostri clienti li aiuta a ottenere insight aziendali su larga scala, pur continuando a soddisfare anche gli accordi sul livello di servizio più rigorosi.