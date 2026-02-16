IBM Consulting guida la trasformazione aziendale con Dell AI Factory e NVIDIA come motore
Dell AI Factory con NVIDIA trasforma l'AI in una funzionalità ripetibile e scalabile. In pratica, una linea di produzione per l'intelligence digitale.
Le aziende si stanno affrettando a integrare le funzionalità di AI nelle operazioni principali, dalla manutenzione predittiva in ambienti industriali alle supply chain dinamiche, dal coinvolgimento del cliente in tempo reale al processo decisionale autonomo in ambito finanziario. Lo slancio è impressionante. Si prevede che il mercato globale delle infrastrutture di AI crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 38%. Si prevede che il mercato aumenterà da circa 147 miliardi di dollari nel 2024 a oltre 747 miliardi di dollari entro il 2029.
In questo contesto, le organizzazioni di tutto il mondo sono sottoposte a una pressione crescente non solo per creare progetti pilota con l'AI, ma per spingerla in produzione in modo affidabile e sicuro, per ottenere rapidamente un vantaggio competitivo.
Nel frattempo, i workload AI mettono a dura prova elaborazione, memoria, interconnessione e storage in modo molto più aggressivo rispetto ai workload tradizionali. I modelli cloud convenzionali e i data center legacy spesso non soddisfano le aspettative aziendali in termini di AI su larga scala. Sebbene i cloud offrano flessibilità e facilità di avvio, spesso introducono variabilità delle prestazioni dovuta alla multi-tenancy, ai costi burst durante l'addestramento di grandi modelli e a colli di bottiglia di latenza per l'inferenza in tempo reale.
La sovranità dei dati e i vincoli normativi in Europa (ad esempio, GDPR, data residency e regole specifiche per settori) limitano ulteriormente la libertà con cui le organizzazioni possono inviare i dati ai cloud pubblici. I sistemi legacy, i silo di dati on-premise e i workflow aziendali altamente complessi spesso resistono a migrazioni cloud ingenue; diverse aziende riportano migrazioni bloccate o parziali che ostacolano l'efficacia dell'AI.
IBM Consulting sta collaborando strettamente con i nostri partner NVIDIA e Dell per aiutare Organizzazioni e nazioni a scalare con fabbriche di AI appositamente costruite, per soddisfare le opportunità che si aspettano nell'era dell'AI.
Dell AI Factory with NVIDIA, sviluppata da Dell Tecnologia e NVIDIA, trasforma l'AI in una funzionalità aziendale ripetibile e Scalabile, rendendola di fatto una linea di produzione per l'intelligenza digitale. Per i dirigenti, accelera la business transformation incorporando l'AI nei processi principali, favorendo efficienza, redditività e nuove fonti di ricavi.
Per i leader tecnici, offre un'architettura convalidata che abbraccia il calcolo ad alta densità di GPU, il networking ad alte prestazioni e lo storage di livello aziendale. Fornisce inoltre uno stack software completo per l'AI che copre l'intero ciclo di vita, dalla data ingestion e l'addestramento dei modelli fino alla distribuzione, al monitoraggio e alla governance.
Dell AI Factory con NVIDIA funge da colonna portante dell'infrastruttura, offrendo la base scalabile, ad alte prestazioni ed efficiente dal punto di vista energetico necessaria per alimentare l'AI. Basato sui server ottimizzati di Dell con elaborazione, storage e rete accelerati da NVIDIA, fornisce la piattaforma sicura e ad alta densità per la modernizzazione ad alta intensità di calcolo e i workload AI.
Dell AI Factory con NVIDIA è una piattaforma versatile in grado di alimentare un ampio spettro di iniziative di AI, ma il suo valore più grande risiede nel garantire risultati aziendali misurabili dove conta di più. Che si tratti di consentire una rilevazione più rapida delle frodi nel settore bancario, accelerare l'assistenza di precisione nella sanità o migliorare il tempo di attività nella produzione, Dell AI Factory con NVIDIA supporta l'innovazione aziendale. Inoltre, aiuta le organizzazioni a passare dai progetti pilota all'impatto su scala aziendale.
Queste soluzioni permettono ai leader di sbloccare nuove opportunità di crescita, ridurre i rischi e aumentare l'efficienza operativa, rendendo l'AI non solo un investimento tecnologico, ma un vantaggio strategico per il business.
Le banche statunitensi ed europee devono affrontare volumi di transazioni crescenti, schemi di pagamento istantanei e controlli normativi. I modelli AI per il rilevamento delle frodi e la lotta al riciclaggio di denaro necessitano di inferenze in tempo reale con ultra-bassa latenza.
In Europa, l'AI Act e il GDPR richiedono una rigida residenza dei dati dei pazienti, il che rende difficili le soluzioni cloud pure.
I produttori europei e statunitensi stanno implementando gemelli digitali basati su AI per simulare le operazioni degli impianti e abilitare la manutenzione predittiva dell'attrezzatura industriale. L'addestramento e l'aggiornamento di questi modelli richiedono Interconnect ad alta larghezza di banda e infrastrutture a bassa latenza.
In diversi settori, i leader HR stanno sperimentando l'AI generativa per il reclutamento, l'abbinamento delle competenze e la pianificazione della forza lavoro.
Il modello AI Factory as-a-Service trasforma l'infrastruttura tradizionale e i programmi di modernizzazione in un modello operativo continuo basato su piattaforme SaaS. Astrae la complessità attraverso ecosistemi ibridi e multi-cloud, permettendo alle imprese di consumare modernizzazione, abilitazione dell'AI e innovazione delle piattaforme come funzionalità gestite piuttosto che come progetti una tantum.
Questo approccio rende l'AI Factory autosufficiente: diventa un servizio vivo e in evoluzione che fornisce continuamente automazione, conformità e intelligenza basato sull'AI su scala aziendale.
IBM Consulting offre un ricco portfolio di acceleratori e metodi integrati con l'AI che rendono possibile l'AI Factory (fornito come modello di servizio). Questi acceleratori, inclusi ICA4CT, ICCA, ICA4AA e strumenti correlati, costituiscono la base centrale di automazione e governance per l'AI Factory. Questi acceleratori standardizzano le zone di atterraggio cloud, automatizzano la modernizzazione, abilitano l'onboarding del workload con l'AI e integrano la conformità e l'observability, garantendo un modello di consegna coerente, ripetibile e scalabile per AI Factory as a Service.
IBM utilizza inoltre ampiamente Dell AI Factory con NVIDIA per promuovere la modernizzazione delle principali iniziative di trasformazione aziendale, come:
Dall'adozione iniziale dell'AI alla scala aziendale, Dell AI Factory con le piattaforme NVIDIA, guidata dall'esperienza di trasformazione e modernizzazione delle applicazioni di IBM Consulting, offre un percorso chiaro e sicuro.
Scopri di più sulle offerte di IBM Consulting per la modernizzazione delle applicazioni