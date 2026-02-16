IBM Consulting guida la trasformazione aziendale con Dell AI Factory e NVIDIA come motore

Le aziende si stanno affrettando a integrare le funzionalità di AI nelle operazioni principali, dalla manutenzione predittiva in ambienti industriali alle supply chain dinamiche, dal coinvolgimento del cliente in tempo reale al processo decisionale autonomo in ambito finanziario. Lo slancio è impressionante. Si prevede che il mercato globale delle infrastrutture di AI crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 38%. Si prevede che il mercato aumenterà da circa 147 miliardi di dollari nel 2024 a oltre 747 miliardi di dollari entro il 2029.

In questo contesto, le organizzazioni di tutto il mondo sono sottoposte a una pressione crescente non solo per creare progetti pilota con l'AI, ma per spingerla in produzione in modo affidabile e sicuro, per ottenere rapidamente un vantaggio competitivo.

Nel frattempo, i workload AI mettono a dura prova elaborazione, memoria, interconnessione e storage in modo molto più aggressivo rispetto ai workload tradizionali. I modelli cloud convenzionali e i data center legacy spesso non soddisfano le aspettative aziendali in termini di AI su larga scala. Sebbene i cloud offrano flessibilità e facilità di avvio, spesso introducono variabilità delle prestazioni dovuta alla multi-tenancy, ai costi burst durante l'addestramento di grandi modelli e a colli di bottiglia di latenza per l'inferenza in tempo reale.

La sovranità dei dati e i vincoli normativi in Europa (ad esempio, GDPR, data residency e regole specifiche per settori) limitano ulteriormente la libertà con cui le organizzazioni possono inviare i dati ai cloud pubblici. I sistemi legacy, i silo di dati on-premise e i workflow aziendali altamente complessi spesso resistono a migrazioni cloud ingenue; diverse aziende riportano migrazioni bloccate o parziali che ostacolano l'efficacia dell'AI.

IBM Consulting sta collaborando strettamente con i nostri partner NVIDIA e Dell per aiutare Organizzazioni e nazioni a scalare con fabbriche di AI appositamente costruite, per soddisfare le opportunità che si aspettano nell'era dell'AI.