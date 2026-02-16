Intelligenza artificiale Automazione IT AI in action

IBM Consulting guida la trasformazione aziendale con Dell AI Factory e NVIDIA come motore

Dell AI Factory con NVIDIA trasforma l'AI in una funzionalità ripetibile e scalabile. In pratica, una linea di produzione per l'intelligence digitale.

Pubblicato il 16 febbraio 2026
By Dr. Priyanka Ray , Uman Ahmed Mohammed

Le aziende si stanno affrettando a integrare le funzionalità di AI nelle operazioni principali, dalla manutenzione predittiva in ambienti industriali alle supply chain dinamiche, dal coinvolgimento del cliente in tempo reale al processo decisionale autonomo in ambito finanziario. Lo slancio è impressionante. Si prevede che il mercato globale delle infrastrutture di AI crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 38%. Si prevede che il mercato aumenterà da circa 147 miliardi di dollari nel 2024 a oltre 747 miliardi di dollari entro il 2029.

In questo contesto, le organizzazioni di tutto il mondo sono sottoposte a una pressione crescente non solo per creare progetti pilota con l'AI, ma per spingerla in produzione in modo affidabile e sicuro, per ottenere rapidamente un vantaggio competitivo.

Nel frattempo, i workload AI mettono a dura prova elaborazione, memoria, interconnessione e storage in modo molto più aggressivo rispetto ai workload tradizionali. I modelli cloud convenzionali e i data center legacy spesso non soddisfano le aspettative aziendali in termini di AI su larga scala. Sebbene i cloud offrano flessibilità e facilità di avvio, spesso introducono variabilità delle prestazioni dovuta alla multi-tenancy, ai costi burst durante l'addestramento di grandi modelli e a colli di bottiglia di latenza per l'inferenza in tempo reale.

La sovranità dei dati e i vincoli normativi in Europa (ad esempio, GDPR, data residency e regole specifiche per settori) limitano ulteriormente la libertà con cui le organizzazioni possono inviare i dati ai cloud pubblici. I sistemi legacy, i silo di dati on-premise e i workflow aziendali altamente complessi spesso resistono a migrazioni cloud ingenue; diverse aziende riportano migrazioni bloccate o parziali che ostacolano l'efficacia dell'AI. 

IBM Consulting sta collaborando strettamente con i nostri partner NVIDIA e Dell per aiutare Organizzazioni e nazioni a scalare con fabbriche di AI appositamente costruite, per soddisfare le opportunità che si aspettano nell'era dell'AI.

The AI Factory: un'infrastruttura AI su misura

Dell AI Factory with NVIDIA, sviluppata da Dell Tecnologia e NVIDIA, trasforma l'AI in una funzionalità aziendale ripetibile e Scalabile, rendendola di fatto una linea di produzione per l'intelligenza digitale. Per i dirigenti, accelera la business transformation incorporando l'AI nei processi principali, favorendo efficienza, redditività e nuove fonti di ricavi.

Per i leader tecnici, offre un'architettura convalidata che abbraccia il calcolo ad alta densità di GPU, il networking ad alte prestazioni e lo storage di livello aziendale. Fornisce inoltre uno stack software completo per l'AI che copre l'intero ciclo di vita, dalla data ingestion e l'addestramento dei modelli fino alla distribuzione, al monitoraggio e alla governance.

Dell AI Factory con NVIDIA funge da colonna portante dell'infrastruttura, offrendo la base scalabile, ad alte prestazioni ed efficiente dal punto di vista energetico necessaria per alimentare l'AI. Basato sui server ottimizzati di Dell con elaborazione, storage e rete accelerati da NVIDIA, fornisce la piattaforma sicura e ad alta densità per la modernizzazione ad alta intensità di calcolo e i workload AI.

4 casi d'uso chiave della Dell AI Factory con NVIDIA

Dell AI Factory con NVIDIA è una piattaforma versatile in grado di alimentare un ampio spettro di iniziative di AI, ma il suo valore più grande risiede nel garantire risultati aziendali misurabili dove conta di più. Che si tratti di consentire una rilevazione più rapida delle frodi nel settore bancario, accelerare l'assistenza di precisione nella sanità o migliorare il tempo di attività nella produzione, Dell AI Factory con NVIDIA supporta l'innovazione aziendale. Inoltre, aiuta le organizzazioni a passare dai progetti pilota all'impatto su scala aziendale.

Queste soluzioni permettono ai leader di sbloccare nuove opportunità di crescita, ridurre i rischi e aumentare l'efficienza operativa, rendendo l'AI non solo un investimento tecnologico, ma un vantaggio strategico per il business.

1. Servizi finanziari: rilevamento del rischio e delle frodi su larga scala

Le banche statunitensi ed europee devono affrontare volumi di transazioni crescenti, schemi di pagamento istantanei e controlli normativi. I modelli AI per il rilevamento delle frodi e la lotta al riciclaggio di denaro necessitano di inferenze in tempo reale con ultra-bassa latenza.

  • Perché il cloud è in difficoltà: il rilevamento delle frodi richiede inferenze inferiori al millisecondo su larga scala, ma i cloud pubblici spesso introducono variabilità di latenza a causa della condivisione di GPU multi-tenant. Le regole di conformità negli Stati Uniti (OCC, SEC) e in Europa (PSD2, GDPR) complicano ulteriormente la gestione di dati finanziari sensibili fuori sede.
  • Perché un'infrastruttura dedicata è ottimale: Dell AI Factory con NVIDIA garantisce capacità GPU prevedibili e sicure, residenza regionale dei dati e distribuzioni pronte per la conformità, cose che non sono possibili con configurazioni cloud standard.

2. Sanità: medicina di precisione e supporto decisionale clinico

In Europa, l'AI Act e il GDPR richiedono una rigida residenza dei dati dei pazienti, il che rende difficili le soluzioni cloud pure.

  • Perché il cloud è in difficoltà: addestrare la genomica o l'AI per immagini richiede petabyte di dati sensibili dei pazienti, che non possono essere liberamente spostati nel cloud a causa del GDPR e dell'AI Act europeo. Anche se consentiti, i costi di uscita o ingresso per tali volumi di dati sono enormi.
  • Perché un'infrastruttura dedicata è ottimale: Un Dell AI Factory dedicato con NVIDIA consente conformità HIPAA e GDPR, calcolo e storage ad alto throughput, pur utilizzando cluster GPU ottimizzati per workload sanitari. L'infrastruttura legacy tipicamente manca della densità di potenza, del raffreddamento e delle interconnessioni necessarie per questi modelli.

3. Produzione: manutenzione predittiva e gemelli digitali

I produttori europei e statunitensi stanno implementando gemelli digitali basati su AI per simulare le operazioni degli impianti e abilitare la manutenzione predittiva dell'attrezzatura industriale. L'addestramento e l'aggiornamento di questi modelli richiedono Interconnect ad alta larghezza di banda e infrastrutture a bassa latenza.

  • Perché il cloud è in difficoltà: L'IoT industriale genera enormi flussi di dati in tempo reale da sensori e macchinari, dove la latenza verso il cloud è inaccettabile. L'infrastruttura legacy spesso non può supportare le simulazioni ad alta fedeltà e la modellazione 3D richieste dal gemello digitale.
  • Perché un'infrastruttura dedicata è ottimale: Dell AI Factory con NVIDIA può facilmente supportare l'integrazione edge-to-core con un'infrastruttura di calcolo accelerata affidabile situata vicino al piano di produzione, consentendo insight predittivi sempre attivi. Questo approccio è qualcosa che il cloud o i data center obsoleti non possono sostenere in modo efficiente. L'esecuzione di questa configurazione all'interno di una Dell AI Factory con configurazione NVIDIA fornisce cluster GPU/CPU stabili e dedicati. IBM Consulting aiuta a integrare le piattaforme ERP, MES e IoT legacy, riducendo i tempi di inattività e risparmiando milioni all'anno in spese operative (OpEx).

4. Risorse umane: talent intelligence e produttività della forza lavoro

In diversi settori, i leader HR stanno sperimentando l'AI generativa per il reclutamento, l'abbinamento delle competenze e la pianificazione della forza lavoro.

  • Perché il cloud è in difficoltà: la formazione o la messa a punto degli LLM sui dati sensibili dei dipendenti nel cloud pubblico aumenta i rischi di privacy, conformità e perdita di proprietà intellettuale, soprattutto ai sensi delle leggi europee sul lavoro e sulla privacy. Legacy infra non può eseguire in modo efficiente la messa a punto di modelli su larga scala o servire LLM incentrati sulle risorse umane.
  • Perché un'infrastruttura dedicata è ottimale: con la Dell AI Factory con NVIDIA, le aziende ottengono un ambiente controllato e sicuro per la personalizzazione degli LLM, garantendo equità, trasparenza e pratiche di AI responsabile. IBM Consulting fornisce framework di governance per affrontare le preoccupazioni normative, garantendo equità e trasparenza nelle assunzioni.

AI Factory as-a-service: rendere operativi gli acceleratori di IBM Consulting

Il modello AI Factory as-a-Service trasforma l'infrastruttura tradizionale e i programmi di modernizzazione in un modello operativo continuo basato su piattaforme SaaS. Astrae la complessità attraverso ecosistemi ibridi e multi-cloud, permettendo alle imprese di consumare modernizzazione, abilitazione dell'AI e innovazione delle piattaforme come funzionalità gestite piuttosto che come progetti una tantum.

Questo approccio rende l'AI Factory autosufficiente: diventa un servizio vivo e in evoluzione che fornisce continuamente automazione, conformità e intelligenza basato sull'AI su scala aziendale.

IBM Consulting offre un ricco portfolio di acceleratori e metodi integrati con l'AI che rendono possibile l'AI Factory (fornito come modello di servizio). Questi acceleratori, inclusi ICA4CT, ICCA, ICA4AA e strumenti correlati, costituiscono la base centrale di automazione e governance per l'AI Factory. Questi acceleratori standardizzano le zone di atterraggio cloud, automatizzano la modernizzazione, abilitano l'onboarding del workload con l'AI e integrano la conformità e l'observability, garantendo un modello di consegna coerente, ripetibile e scalabile per AI Factory as a Service.

Migliora la modernizzazione delle applicazioni e delle piattaforme con AI Factory

IBM utilizza inoltre ampiamente Dell AI Factory con NVIDIA per promuovere la modernizzazione delle principali iniziative di trasformazione aziendale, come:

  • Abilitazione rapida dei workload AI: Dell AI Factory con l'infrastruttura accelerata di calcolo AI di NVIDIA supporta watsonx, l'AI generativa e i workload di Apprendimento automatico (ML) all'interno di un ambiente sicuro e conforme. IBM Consulting applica i suoi ICCA (IBM Consulting Cloud Accelerator), IC4CT (Consulting Advantage for Trasformazione cloud), ICCA-ARC (Analysis Renovation Catalyst), agentic SDLC e framework FinOps for AI per abilitare l'AI su larga scala. Questa strategia favorisce uno sviluppo più rapido dei modelli, una minore latenza di inferenza e un ROI misurabile.
  • Ottimizzazioni dei data center: Dell AI Factory con NVIDIA offre un ambiente ibrido pronto all'implementazione, ottimizzato per l'AI, che accelera iniziative come la migrazione dei data center verso il cloud o la modernizzazione di intere piattaforme di virtualizzazione. IBM può riallocare e modernizzare i workload su infrastrutture di compute, storage e network modulari, sostituendo i legacy hypervisors con piattaforme containerizzate o bare metal basate su Red Hat OpenShift. Questo approccio riduce il rischio di migrazione, accelera le tempistiche ed elimina il blocco proprietario.
  • Adozione di Red Hat: con un supporto convalidato per Red Hat OpenShift, Dell AI Factory con NVIDIA fornisce una base nativa Kubernetes per operazioni di hybrid cloud, abilitando governance aziendale, controlli di sicurezza e workflow di automazione allineati alle pratiche DevSecOps. IBM Consulting accelera la distribuzione/implementazione dei cluster, l'automazione e la gestione del ciclo di vita, integrandosi con IBM® Cloud Pak for Data, watsonx e AIOps per consentire l'innovazione.
  • Razionalizzazione del portfolio di applicazioni: fungendo da livello di esecuzione per il framework di razionalizzazione di IBM, Dell AI Factory con NVIDIA consente la valutazione e il refactoring delle applicazioni legacy basate sui dati. Gli strumenti di analytics e AI di IBM aiutano a classificare e modernizzare i workload in microservizi containerizzati, riducendo il debito tecnico e migliorando l'efficienza operativa.

Il futuro di Dell AI Factory

Dall'adozione iniziale dell'AI alla scala aziendale, Dell AI Factory con le piattaforme NVIDIA, guidata dall'esperienza di trasformazione e modernizzazione delle applicazioni di IBM Consulting, offre un percorso chiaro e sicuro.

Scopri di più sulle offerte di IBM Consulting per la modernizzazione delle applicazioni

Dr. Priyanka Ray

Global Leader for IBM Cloud Migration and Modernization services

Uman Ahmed Mohammed

Technical Architect - Cloud Platforms, Hybrid Cloud, Migration & Modernization