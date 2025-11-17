Ottimizzare le migrazioni di crittografia post-quantistica con AWS e IBM Consulting

IBM Consulting Autonomous Security for Cloud (ASC) estende l'innovazione di AWS con un'automazione intelligente e guidata dalle policy, assicurando che le pratiche quantistiche siano integrate nativamente nelle operazioni cloud aziendali. Basato su AWS Bedrock e sostenuto da inferenze di policy basate sull'AI, ASC interpreta continuamente le policy crittografiche aziendali e le convalida rispetto a configurazioni AWS reali. Questo approccio garantisce che ogni distribuzione sia in linea con gli standard di crittografia post-quantistica (PQC) emergenti e con le aspettative normative in evoluzione.

Nel suo design attuale, ASC utilizza segnali GID (Global Inferencing Database) e AWS Config per convalidare la conformità ai controlli aziendali. Man mano che gli algoritmi PQC come ML-KEM (Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism) diventano comuni nei servizi AWS, i modelli di inferenza e lo schema GID di ASC si evolvono per comprendere in modo nativo gli attributi dei metadati PQC. Questa evoluzione consente ad ASC di derivare, applicare e correggere autonomamente i controlli crittografici su larga scala, traducendo la prontezza PQC in regole AWS Config attuabili senza l'intervento umano.

L'adozione di ML-KEM copre molteplici Risorse AWS, da AWS KMS, AWS Transfer Family e AWS Certificate Manager (ACM) ad Amazon EKS, SNS e altri servizi che gestiscono crittografia, scambio di chiavi o trasporto sicuro. Il livello di inferenza GID di ASC è migliorato per rilevare e interpretare gli attributi specifici di PQC all'interno di questi servizi, come le policy chiave ML-KEM, le catene di certificati conformi a PQC e gli stati crittografici ibridi. Questo miglioramento consente una convalida basata su policy della predisposizione per PQC.

Questa funzionalità costituisce la base di ASCPQC, l'evoluzione quantistica di ASC. Attraverso il ragionamento basato sull'AI, ASC non identifica solo la deriva crittografica, ma simula e raccomanda anche percorsi di correzione conformi a PQC, garantendo una migrazione fluida dalla crittografia classica alle implementazioni basate su ML-KEM.

Durante il periodo di transizione ibrida, quando gli algoritmi classici e PQC devono coesistere, ASC monitora continuamente le configurazioni, rileva primitive di crittografia legacy, applicando o suggerendo alternative quantum-resilient. Questo modello di sicurezza a loop chiuso e autoriparante elimina lo sforzo manuale, mantenendo una garanzia e un'agilità di livello aziendale.

Oltre all'automazione della conformità, ASC offre visibilità in tempo reale del livello crittografico tramite dashboard dinamici che misurano l'adozione del PQC, l'avanzamento della migrazione e il rischio residuo tra i workload AWS.

Come parte del suo modello di applicazione autonoma, ASC utilizza AWS Config per rilevare continuamente le derive nelle configurazioni PQC nei servizi AWS. Correlando gli attributi di compatibilità ML-KEM e ML-DSA di AWS KMS, Transfer Family, ACM e altri endpoint crittografici, ASC identifica quando le configurazioni implementate si discostano dalle baseline quantistiche approvate. Questo approccio garantisce che i servizi non ancora in linea con gli standard PQC vengano segnalati per la correzione, il che permette alle organizzazioni di mantenere un livello quantistico uniforme in tutto il cloud.

Questa visibilità unificata trasforma la migrazione quantistica in un programma strategico di resilienza e modernizzazione, posizionando ASC come il piano di controllo autonomo per operazioni sicure nell'era post-quantistica.

Insieme, AWS e IBM Consulting stanno definendo il futuro della sicurezza cloud quantistica. La capacità di ASC di interpretare, tradurre e agire autonomamente sull'intelligence PQC getta le basi per una nuova era di resilienza della cybersecurity basata su AI.