Scala in modo più intelligente, non più difficile: semplifica i workflow aziendali e risparmia con IBM Blueworks Live

Gestire una piccola o media impresa (PMI) significa destreggiarsi tra operazioni, clienti, buste paga e crescita, il tutto combattendo contro workflow caotici e incoerenti.

Quando l'obiettivo è la crescita e le risorse sono limitate, non ci si possono permettere processi inefficienti. Molte organizzazioni faticano con i workflow che sono sepolti nei foglio di calcolo o memorizzati solo nella mente di qualcuno che è "al corrente". Questa sfida spesso porta a perdite di tempo per inseguire compiti poco chiari e alla modifica caotica dei processi, senza una visibilità condivisa.

Blueworks Live offre uno spazio di lavoro unificato basato su cloud che permette ai team di mappare, gestire e monitorare i propri processi aziendali. Questo approccio garantisce che tutti rimangano allineati, tutto sia documentato e che i miglioramenti avvengano più rapidamente.

Con Blueworks Live, potrai:

Crea facilmente diagrammi professionali dei tuoi workflow, dall'onboarding alla consegna al cliente, fino alle approvazioni interne.

Eliminare la confusione delle versioni con un unico repository sicuro: niente più passaggi di consegne del tipo "Pensavo che l'avessi fatto".

Apporta modifiche ai processi una sola volta e vedrai che si rifletteranno immediatamente in tutta la tua organizzazione. Il modello update-once, sync-everywhere aiuta i team a rimanere connessi e a lavorare più velocemente.

Consentire una maggiore trasparenza, responsabilità e velocità, caratteristiche che normalmente si trovano negli strumenti delle grandi aziende, ora semplificate per le PMI.

Questa soluzione è perfetta per te se gestisci un team di 10-100 dipendenti e ti accorgi che il carico di lavoro ti rallenta; ti aiuterà ad accelerare. È ideale anche quando la tua attività sta entrando in una fase di crescita e vuoi scalare in modo pulito anziché caotico.

Se hai più reparti, come vendite, operazioni, evasione degli ordini e finanza, e hai bisogno di passaggi di consegne più chiari tra di loro, questo strumento può semplificare tale collegamento. E se stia passando dai processi manuali a quelli digitali o da un approccio reattivo a uno proattivo, fornisce il ponte per effettuare il passaggio senza intoppi.