Scala in modo più intelligente, non più difficile: semplifica i workflow aziendali e risparmia con IBM Blueworks Live

IBM® Blueworks Live ti aiuta a snellire e allineare i workflow in modo che il tuo team possa dedicare meno tempo all'amministrazione e più tempo a generare risultati. Per un periodo limitato, ottieni il 30% di sconto per abbonamenti mensili o annuali.

Pubblicato 19 novembre 2025
By Katie Devlin

Gestire una piccola o media impresa (PMI) significa destreggiarsi tra operazioni, clienti, buste paga e crescita, il tutto combattendo contro workflow caotici e incoerenti.

Quando l'obiettivo è la crescita e le risorse sono limitate, non ci si possono permettere processi inefficienti. Molte organizzazioni faticano con i workflow che sono sepolti nei foglio di calcolo o memorizzati solo nella mente di qualcuno che è "al corrente". Questa sfida spesso porta a perdite di tempo per inseguire compiti poco chiari e alla modifica caotica dei processi, senza una visibilità condivisa.

Blueworks Live offre uno spazio di lavoro unificato basato su cloud che permette ai team di mappare, gestire e monitorare i propri processi aziendali. Questo approccio garantisce che tutti rimangano allineati, tutto sia documentato e che i miglioramenti avvengano più rapidamente.

Con Blueworks Live, potrai:

  • Crea facilmente diagrammi professionali dei tuoi workflow, dall'onboarding alla consegna al cliente, fino alle approvazioni interne.
  • Eliminare la confusione delle versioni con un unico repository sicuro: niente più passaggi di consegne del tipo "Pensavo che l'avessi fatto".
  • Apporta modifiche ai processi una sola volta e vedrai che si rifletteranno immediatamente in tutta la tua organizzazione. Il modello update-once, sync-everywhere aiuta i team a rimanere connessi e a lavorare più velocemente.
  • Consentire una maggiore trasparenza, responsabilità e velocità, caratteristiche che normalmente si trovano negli strumenti delle grandi aziende, ora semplificate per le PMI.

Questa soluzione è perfetta per te se gestisci un team di 10-100 dipendenti e ti accorgi che il carico di lavoro ti rallenta; ti aiuterà ad accelerare. È ideale anche quando la tua attività sta entrando in una fase di crescita e vuoi scalare in modo pulito anziché caotico.

Se hai più reparti, come vendite, operazioni, evasione degli ordini e finanza, e hai bisogno di passaggi di consegne più chiari tra di loro, questo strumento può semplificare tale collegamento. E se stia passando dai processi manuali a quelli digitali o da un approccio reattivo a uno proattivo, fornisce il ponte per effettuare il passaggio senza intoppi.

Risultati reali: tempi di finanziamento più rapidi del 50%

Quando Elevations Credit Union ha voluto concentrarsi maggiormente sui processi ed eliminare i colli di bottiglia, si è rivolta a Blueworks Live. Hanno usato lo strumento per documentare e collegare i processi interdipendenti in tutta l'organizzazione.

I 3 risultati:

  • Riduzione del tempo di finanziamento del prestito con garanzia ipotecaria di circa il 52%
  • Aumento del 71% del volume di prestiti per auto per assicuratore
  • Riduzione di circa il 61% del tempo tra la richiesta e il finanziamento del mutuo per auto

Anche se non hai migliaia di membri o milioni di transazioni, la cattura dei workflow può esporre ritardi nascosti e portare a guadagni misurabili in velocità e produttività.

Come iniziare

Iscriviti a una prova gratuita di 30 giorni di Blueworks Live: mappa un workflow, invita il tuo team e guarda la collaborazione dal vivo in azione.

Al momento del checkout, applica il codice sconto del 30% (disponibile in una regione selezionata) e scegli un processo pilota (per l'onboarding di nuovi clienti, l'evasione degli ordini o le approvazioni interne) e pianifica tutto. Quindi, invita il tuo team, individua i colli di bottiglia e semplifica i passaggi: lascia che lo strumento ti aiuti a migliorare. Dopo la prova, estendilo ad altri processi ed espandilo con sicurezza, con l'abbonamento scontato che ti aiuterà a ottenere i tuoi profitti.

Ogni settimana di attesa aumenta costantemente il costo dei processi inefficienti. Errori, ritardi e incomprensioni si accumulano.

Inizia oggi il tuo percorso verso l'efficienza con IBM Blueworks Live.

