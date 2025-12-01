Risolvere del dilemma dei tempi di inattività per la messaggistica mission-critical con l'istanza riservata IBM® MQ SaaS

Nel panorama dell'hybrid cloud, le aziende si stanno modernizzando rapidamente, ma le loro applicazioni e i loro dati non si spostano tutti allo stesso ritmo. I sistemi mission-critical spesso rimangono on-premise, mentre nuovi workload vengono costruiti nel cloud. Il risultato è un mix complesso di ambienti che devono comunicare in modo fluido, sicuro e affidabile.

Le architetture ibride prosperano grazie all'integrazione. IBM MQ SaaS funge da backbone fidato che collega applicazioni, sistemi e servizi tra data center privati e più cloud. Aiuta a garantire che i messaggi vengano consegnati una sola volta (e solo una volta) tra gli ambienti, fornendo l'affidabilità di cui le imprese fanno affidamento per transazioni, pagamenti e logistica.

Operando come un servizio gestito, MQ SaaS aiuta le organizzazioni a modernizzarsi più rapidamente, riducendo al contempo la complessità della manutenzione dell'infrastruttura di messaggistica. È progettato per supportare la connettività ibrida, facilitando ai team di spostare workload sul cloud senza interrompere operazioni esistenti.

IBM MQ è riconosciuta come Leader da G2 (inverno 2023) e Top Rated da TrustRadius (2024), con un punteggio complessivo di 9/10 e oltre 150 recensioni verificate che ne evidenziano l'affidabilità e le prestazioni.