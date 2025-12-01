Intelligenza artificiale Automazione IT

Risolvere del dilemma dei tempi di inattività per la messaggistica mission-critical con l'istanza riservata IBM® MQ SaaS

Progettato per aiutare le aziende a modernizzarsi più velocemente, operare in modo più efficiente e mantenere la fiducia in ogni scambio di messaggi.

Pubblicato 01 dicembre 2025
Illustrazione digitale con quattro persone che guardano schermi e icone con angolazioni diverse

Man mano che le aziende si espandono in ambienti ibridi e multi-piattaforma cloud, i leader probabilmente dovranno affrontare diverse sfide con molteplici piattaforme cloud e orchestrazioni. Questa prospettiva può portare a difficoltà nel garantire uno scambio di dati senza interruzioni, mantenere l'integrità dei dati e prevenire perdite dovute a tempo di inattività o violazioni di sicurezza. Questo approccio può avere un impatto significativo sulla soddisfazione del cliente e sulla crescita del fatturato.

Per molte organizzazioni, la questione non è se modernizzare, ma come farlo senza interrompere i workloads mission-critical.

La soluzione: connettività hybrid cloud con IBM MQ SaaS

IBM MQ SaaS (SaaS) affronta queste pressioni fornendo istanze MQ completamente gestite e ad alta disponibilità, fornite come servizio, disponibili sia su IBM® Cloud che ora su Amazon Web Services (AWS).

IBM MQ SaaS offre una struttura portante di messaggistica gestita basata sulla stessa tecnologia di cui le aziende si fidano da decenni. È progettato per aiutare le aziende a modernizzarsi più rapidamente, operare in modo più efficiente e mantenere la fiducia in ogni scambio di messaggi.

Puoi trasformare la tua attività sfruttando IBM MQ SaaS per promuovere la connettività hybrid cloud. Un'unica application programming interface (API) standard su cloud ibrido e multi-cloud che semplifica la connettività e consente un più facile spostare i workload tra le piattaforme. Il risultato: maggiore agilità, riduzione dei costi operativi e affidabilità costante. Con l'aiuto di IBM MQ SaaS, puoi rispondere rapidamente ai cambiamenti nelle esigenze aziendali, migliorare l'esperienza dei clienti e ottenere un vantaggio competitivo sul mercato.

L'importanza di MQ SaaS in un sistema hybrid cloud

Nel panorama dell'hybrid cloud, le aziende si stanno modernizzando rapidamente, ma le loro applicazioni e i loro dati non si spostano tutti allo stesso ritmo. I sistemi mission-critical spesso rimangono on-premise, mentre nuovi workload vengono costruiti nel cloud. Il risultato è un mix complesso di ambienti che devono comunicare in modo fluido, sicuro e affidabile.

Le architetture ibride prosperano grazie all'integrazione. IBM MQ SaaS funge da backbone fidato che collega applicazioni, sistemi e servizi tra data center privati e più cloud. Aiuta a garantire che i messaggi vengano consegnati una sola volta (e solo una volta) tra gli ambienti, fornendo l'affidabilità di cui le imprese fanno affidamento per transazioni, pagamenti e logistica.

Operando come un servizio gestito, MQ SaaS aiuta le organizzazioni a modernizzarsi più rapidamente, riducendo al contempo la complessità della manutenzione dell'infrastruttura di messaggistica. È progettato per supportare la connettività ibrida, facilitando ai team di spostare workload sul cloud senza interrompere operazioni esistenti.

IBM MQ è riconosciuta come Leader da G2 (inverno 2023) e Top Rated da TrustRadius (2024), con un punteggio complessivo di 9/10 e oltre 150 recensioni verificate che ne evidenziano l'affidabilità e le prestazioni.

Abbattere le barriere: riduzione del rischio e dell'onere operativo

Le aziende spesso citano le operazioni, la disponibilità e la manutenzione come ostacoli alla modernizzazione. Con MQ SaaS, IBM gestisce lo stato di salute, gli aggiornamenti e la scalabilità della piattaforma, consentendo ai team di concentrarsi sull'offerta di nuove funzionalità piuttosto che sul mantenimento del tempo di attività.

Questo passaggio a un modello gestito può aiutare a ridurre i costi operativi e migliorare la coerenza tra gli ambienti.

Abilitando un'integrazione ricca di sicurezza e alimentando l'agilità cloud-native

In un mondo distribuito, ogni connessione è importante. MQ SaaS offre crittografia per i dati in transito e connettività privata tramite endpoint cloud privato (VPC), aiutando le Organizzazioni a proteggere i dati sensibili mentre si spostare tra sistemi on-premise e cloud.

Le applicazioni moderne richiedono agilità. MQ SaaS fornisce API e supporto Infrastructure-as-Code, consentendo ai team di automatizzare le implementazioni e di integrare la messaggistica nelle pipeline di distribuzione. Questo processo rende più facile costruire e scalare architetture cloud-native e orientate agli eventi senza compromettere l'affidabilità.

Adottando IBM MQ SaaS, le aziende possono:

  • Accelerare la modernizzazione mantenendo l'affidabilità.
  • Ridurre i costi operativi associati alla gestione dei sistemi di messaggistica on-premise.
  • Rafforzare la protezione e la governance dei dati in ambienti ibridi.
  • Aumentare l'agilità con operazioni automatizzate cloud-native.

IBM MQ SaaS aiuta le aziende a spostarsi più velocemente e a integrarsi in modo più intelligente per costruire nell'era dell'hybrid cloud

Maggiori informazioni su IBM MQ SaaS

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

Scopri di più Maggiori informazioni su IBM MQ SaaS