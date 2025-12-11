Secondo il report IBM Institute for Business Value, le organizzazioni che utilizzano l'AI nel procurement hanno ridotto i costi fino al 70%. Inoltre, hanno integrato i fornitori dieci volte più velocemente e ridotto l'analisi dei prezzi da 2 giorni a soli 10 minuti. Queste non sono vittorie da poco. Si tratta di strumenti che cambiano le carte in tavola e che restituiscono alle persone il tempo per dedicarsi a ciò che conta di più: costruire relazioni e guidare la strategia.

Il nostro obiettivo non è solo la tecnologia, ma risolvere sfide aziendali reali con un'AI responsabile. Il procurement coinvolge ogni aspetto di un'organizzazione. Tuttavia, spesso subisce rallentamenti nelle attività manuali e nei controlli di conformità. Aiutiamo i team a superare questo problema, combinando una profonda esperienza nel settore con un'intelligenza artificiale spiegabile, scalabile e sicura.