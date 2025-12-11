Il nostro approccio si basa su 3 principi pragmatici:
- Un design a misura d'uomo: l'AI deve potenziare le persone, non sostituirle.
- Innovazione responsabile: l'etica e la trasparenza non sono facoltative, sono integrate.
- Ecosistemi collaborativi per guidare i risultati aziendali: combinando piattaforme come Salesforce Agentforce con IBM Consulting, creiamo ambienti in cui lavoratori digitali e umani si completano per offrire benefici aziendali.
Il risultato? I team di procurement aumentano la velocità senza sacrificare la fiducia, riducendo i tempi di ciclo, migliorando la diversità dei fornitori e riducendo l'esposizione ai rischi, dando agli specialisti più tempo per concentrarsi sulle partnership strategiche.
L'innovazione responsabile avviene quando le organizzazioni collaborano. Ecco perché partnership come IBM e Salesforce sono importanti, non tanto per i loghi, ma perché la collaborazione porta fiducia, trasparenza e responsabilità condivisa.
"Insieme a IBM, stiamo dando potere ai team di procurement per sbloccare il potenziale trasformativo dell'AI, passando da processi reattivi a partnership proattive e basate su insight in tutta l'azienda", afferma Zahra Bahrololoumi, CEO di UKI Salesforce. "Con i dati affidabili e le funzionalità di AI di Salesforce, unite alla profonda competenza di settori di IBM, le organizzazioni possono creare supply chain più resilienti, adottare processi decisionali più intelligenti e creare un valore sostenibile a lungo termine."