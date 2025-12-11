Intelligenza artificiale Automazione IT

Dare forma alla tua impresa basata su agenti: in che modo l'AI sta riscrivendo le regole del procurement

I team di procurement si trovano ad affrontare una realtà difficile: processi di procurement complessi, lunghi cicli di RFP e crescenti richieste di conformità. Queste sfide rallentano il processo decisionale e prosciugano le energie dei dipendenti. Ma l'AI sta cambiando questa storia.

Pubblicato il 11 dicembre 2025
By Justin Ablett

Secondo il report IBM Institute for Business Value, le organizzazioni che utilizzano l'AI nel procurement hanno ridotto i costi fino al 70%. Inoltre, hanno integrato i fornitori dieci volte più velocemente e ridotto l'analisi dei prezzi da 2 giorni a soli 10 minuti. Queste non sono vittorie da poco. Si tratta di strumenti che cambiano le carte in tavola e che restituiscono alle persone il tempo per dedicarsi a ciò che conta di più: costruire relazioni e guidare la strategia. 

Il nostro obiettivo non è solo la tecnologia, ma risolvere sfide aziendali reali con un'AI responsabile. Il procurement coinvolge ogni aspetto di un'organizzazione. Tuttavia, spesso subisce rallentamenti nelle attività manuali e nei controlli di conformità. Aiutiamo i team a superare questo problema, combinando una profonda esperienza nel settore con un'intelligenza artificiale spiegabile, scalabile e sicura.

Il nostro approccio a 3 livelli

Il nostro approccio si basa su 3 principi pragmatici:

  1. Un design a misura d'uomo: l'AI deve potenziare le persone, non sostituirle.
  2. Innovazione responsabile: l'etica e la trasparenza non sono facoltative, sono integrate.
  3. Ecosistemi collaborativi per guidare i risultati aziendali: combinando piattaforme come Salesforce Agentforce con IBM Consulting, creiamo ambienti in cui lavoratori digitali e umani si completano per offrire benefici aziendali. 

Il risultato? I team di procurement aumentano la velocità senza sacrificare la fiducia, riducendo i tempi di ciclo, migliorando la diversità dei fornitori e riducendo l'esposizione ai rischi, dando agli specialisti più tempo per concentrarsi sulle partnership strategiche.

L'innovazione responsabile avviene quando le organizzazioni collaborano. Ecco perché partnership come IBM e Salesforce sono importanti, non tanto per i loghi, ma perché la collaborazione porta fiducia, trasparenza e responsabilità condivisa. 

"Insieme a IBM, stiamo dando potere ai team di procurement per sbloccare il potenziale trasformativo dell'AI, passando da processi reattivi a partnership proattive e basate su insight in tutta l'azienda", afferma Zahra Bahrololoumi, CEO di UKI Salesforce. "Con i dati affidabili e le funzionalità di AI di Salesforce, unite alla profonda competenza di settori di IBM, le organizzazioni possono creare supply chain più resilienti, adottare processi decisionali più intelligenti e creare un valore sostenibile a lungo termine."

Utilizzare Agentforce e AI come partner

Il procurement non riguarda solo i processi: riguarda le persone che cercano di fare del loro meglio sotto pressione. Ed è qui che entrano in gioco Agentforce e AI, non come sostituti, ma come partner:

  • Agente di sourcing assistito: questo agente è il suo compagno di pianificazione. Aiuta a organizzare eventi di sourcing, raccogliere requisiti e redigere RFP. In questo modo potrà concentrarsi sulla strategia invece che sull'amministrazione.
  • Agente di valutazione RFP: non si annega più nei fogli di calcolo. Questo agente valuta istantaneamente le risposte dei fornitori, gestisce le comunicazioni e fornisce feedback costruttivi.
  • Agente di rischio e conformità: come una rete di sicurezza, questo agente rivede contratti e dichiarazioni di lavoro per i rischi finanziari e regolatori, segnala precocemente le preoccupazioni e suggerisce correzioni prima che diventino problemi.
  • Agente di assistenza contrattuale: questo agente gestisce le attività ripetitive in modo da poter dare priorità alle trattative di alto valore e alle relazioni con i fornitori.

Questi agenti non sostituiscono il giudizio umano: lo amplificano. Liberano gli specialisti dai compiti più banali, restituendo loro tempo per la collaborazione, la creatività e il pensiero strategico. 

"La collaborazione e l'AI affidabile stanno ridefinendo la funzione di procurement, trasformandola da semplice automazione transazionale a leva trasformativa per il processo decisionale strategico e la creazione di valore a lungo termine", afferma Rahul Kalia, Managing Partner, UKI, IBM Consulting.

Il procurement sta cambiando rapidamente. La questione non è se l'AI trasformerà il lavoro, ma quanto responsabilmente e a che livello di collaborazione succederà. IBM e Salesforce non sono nuove a questo tipo di conversazione. La nostra partnership si estende per oltre due decenni, costruita sulla fiducia e sull'innovazione e rafforzata da un impegno comune per l'AI responsabile.

Lavorare insieme per reinventare il modo in cui il lavoro viene svolto

Dall'integrazione di IBM® Watson e Salesforce Einstein nel 2017 alle odierne soluzioni di AI generativa, abbiamo costantemente collaborato per aiutare le organizzazioni a reimmaginare il modo in cui viene svolto il lavoro. Quando due leader uniscono competenze e piattaforme, il risultato non è solo efficienza, ma anche resilienza, agilità e impatto sull'intera catena del valore.

Sei pronto a scoprire cosa è possibile? Iniziamo a parlare di come dare forma alla tua impresa basata sugli agenti.

Justin Ablett

IBM Consulting Partner

