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Metti in sicurezza ogni database fin dal primo giorno: Guardium e Terraform per una protezione scalabile e automatizzata

L'audit del database, la scansione delle vulnerabilità e l'onboarding della conformità sono ora integrati direttamente nel workflow di provisioning dello Storage dei dati.

Pubblicato il 12 febbraio 2026
Rendering 3D di un corridoio sicuro di data center con tecnologia futuristica e simboli olografici di serrature in tonalità turchese
By Vishal Kamat , Devan Shah

Nella corsa all'innovazione, i team di sviluppo necessitano di una varietà crescente di Storage dei dati, dai database vettoriali a servizi cloud-native. Questo mette i team di sicurezza dei dati sotto forte pressione: l'azienda richiede rapidità, ma garantire manualmente la conformità e la sicurezza per ogni nuovo storage dei dati crea colli di bottiglia e aumenta i costi operativi.

Questo approccio manuale semplicemente non riesce a tenere il passo con i workflow moderni CI/CD. La sicurezza deve diventare un "principio fondamentale" integrato direttamente nei workflow quotidiani, non un passaggio finale e dispendioso in termini di tempo.

Automatizzando la configurazione del monitoraggio senza agenti e della valutazione delle vulnerabilità della Guardium Data Protection con Terraform, abbiamo semplificato questo processo. L'audit del database, la scansione delle vulnerabilità e l'onboarding della conformità sono ora integrati direttamente nel workflow di provisioning dello Storage dei dati. I risultati: storage dei dati monitorati, analizzati e protetti fin dal primo giorno.

Sicurezza integrata durante il processo di onboarding

Storicamente, l'inserimento di un nuovo database in Guardium Data Protection (GDP) era già un processo ben consolidato e affidabile. GDP offre solide funzionalità integrate per abilitare rapidamente l'auditing, configurare le politiche, collegare i registri e convalidare la conformità. Anche senza automazione, i team possono distribuire GDP in modo efficiente e coerente in tutti gli ambienti.

Terraform estende questa solida base integrando il workflow di onboarding di GDP nell'infrastruttura come codice, eliminando i passaggi manuali e accelerando la distribuzione su larga scala. Con questo miglioramento, ogni database (on-premise o nel cloud) è automaticamente:

  • Verificato sin dal primo giorno
  • Scansionato per individuare eventuali vulnerabilità
  • Integrato in GDP per un monitoraggio continuo e basato sulle politiche

GDP offre una sicurezza solida e immediata, mentre Terraform la rende ancora più veloce, coerente e completamente automatizzata.

Impatto nel mondo reale: riduzione dei costi e dei tempi di distribuzione

L'impatto di questa automazione è più evidente in uno scenario reale: una grande società di servizi finanziari che gestisce oltre 2.000 database in collaborazione con IBM ha riportato ritardi significativi e alti costi operativi dovuti all'onboarding manuale della sicurezza.

Basandosi su un processo manuale di 35 minuti per ogni database, l'onboarding di tutti i 2.000 storage dei dati rappresenterebbe oltre 1.166 ore di lavoro manuale. Integrando l'automazione di Guardium Terraform nella loro pipeline CI/CD, hanno trasformato quel compito di 1.166 ore in un workflow automatizzato che ha richiesto meno di 70 ore per tutti i 2.000 database. Questa automazione fornisce:

  • Una riduzione dei tempi di distribuzione e di inserimento della sicurezza di oltre il 94%
  • Una drastica riduzione dei relativi costi operativi di manodopera, che libera tempo di progettazione per l'innovazione
  • L'eliminazione degli errori di configurazione manuale, garantendo una sicurezza costante e ripetibile

Questa automazione ha permesso loro di scalare la protezione nell'ambiente senza aumentare il numero di dipendenti, mentre embedding la sicurezza direttamente nella loro pipeline CI/CD.

Una soluzione centrale con benefici per ogni team

Questo approccio automatizzato non avvantaggia solo un gruppo, ma allinea i team risolvendo i problemi chiave per ogni persona:

  • Per i team di sicurezza: ottieni visibilità e controllo immediati. I nuovi storage dei dati vengono scoperti e monitorati automaticamente dal momento della creazione, eliminando le lacune di sicurezza e i follow-up manuali che accompagnano il self-service degli sviluppatori.
  • Per i team di conformità: ottieni una preparazione continua agli audit. Le politiche di sicurezza e conformità vengono applicate in modo programmatico durante il provisioning. Questo approccio garantisce che i framework vengano rispettati fin dal primo giorno, anziché settimane dopo durante un audit manuale.
  • Per DBA e team di operazioni: integra la sicurezza direttamente nelle pipeline esistenti. Questa automazione si inserisce nei workflow Terraform e CI/CD che già utilizzano, trasformando la sicurezza in una componente as-code e senza attriti delle operazioni.
  • Per i leader delle linee di business: accelera l'innovazione. Eliminando i colli di bottiglia di sicurezza, i team di sviluppo ottengono un accesso più rapido e sicuro ai nuovi archivi storage dei dati necessari per progetti critici, fra cui AI e analytics avanzata.

Scalabilità e conformità a livello aziendale

L'automazione di Terraform consente distribuzioni coerenti, ripetibili e senza errori su ambienti eterogenei, che tu stia usando Oracle, SQL Server, PostgreSQL o vari database cloud-native.

Oltre alla velocità, questa automazione garantisce che i framework di conformità vengano rispettati fin dall'inizio. L'audit continuo e la gestione delle vulnerabilità di Guardium rendono più facile per le aziende mantenere visibilità, controllo e assicurazione, il tutto senza rallentare l'innovazione.

Questa integrazione fornisce ai team addetti alla sicurezza dei dati un solido supporto tramite la piattaforma IaC (Infrastructure-as-Code) leader di settore IBM HashiCorp. Basandosi sui workflow Terraform già adottati dalle operazioni, orchestra Guardium Data Protection in ambienti hybrid cloud, allineando naturalmente i team attorno a pratiche di automazione condivise.

Il tuo primo passo verso l'automazione

Per iniziare non è necessario un rinnovamento completo. Comincia applicando questa automazione al tuo prossimo progetto di sviluppo.

Automatizzando l'onboarding della sicurezza per un solo nuovo Storage dei dati, puoi dimostrare immediatamente il valore, riducendo quel compito manuale di 35 minuti a pochi minuti. Si tratta di una vittoria a breve termine che offre un percorso chiaro e ripetibile per scalare la sicurezza e la conformità in tutta l'azienda.

Puoi trovare tutto ciò che ti serve per iniziare nel Terraform registry:

Modulo Terraform per il controllo e la conformità dei database

Modulo Terraform per la scansione delle vulnerabilità

Vishal Kamat

Vice President, Data Security

IBM

Devan Shah

Chief Architect - Data Security