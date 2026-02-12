Nella corsa all'innovazione, i team di sviluppo necessitano di una varietà crescente di Storage dei dati, dai database vettoriali a servizi cloud-native. Questo mette i team di sicurezza dei dati sotto forte pressione: l'azienda richiede rapidità, ma garantire manualmente la conformità e la sicurezza per ogni nuovo storage dei dati crea colli di bottiglia e aumenta i costi operativi.

Questo approccio manuale semplicemente non riesce a tenere il passo con i workflow moderni CI/CD. La sicurezza deve diventare un "principio fondamentale" integrato direttamente nei workflow quotidiani, non un passaggio finale e dispendioso in termini di tempo.

Automatizzando la configurazione del monitoraggio senza agenti e della valutazione delle vulnerabilità della Guardium Data Protection con Terraform, abbiamo semplificato questo processo. L'audit del database, la scansione delle vulnerabilità e l'onboarding della conformità sono ora integrati direttamente nel workflow di provisioning dello Storage dei dati. I risultati: storage dei dati monitorati, analizzati e protetti fin dal primo giorno.