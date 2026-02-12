L'audit del database, la scansione delle vulnerabilità e l'onboarding della conformità sono ora integrati direttamente nel workflow di provisioning dello Storage dei dati.
Nella corsa all'innovazione, i team di sviluppo necessitano di una varietà crescente di Storage dei dati, dai database vettoriali a servizi cloud-native. Questo mette i team di sicurezza dei dati sotto forte pressione: l'azienda richiede rapidità, ma garantire manualmente la conformità e la sicurezza per ogni nuovo storage dei dati crea colli di bottiglia e aumenta i costi operativi.
Questo approccio manuale semplicemente non riesce a tenere il passo con i workflow moderni CI/CD. La sicurezza deve diventare un "principio fondamentale" integrato direttamente nei workflow quotidiani, non un passaggio finale e dispendioso in termini di tempo.
Automatizzando la configurazione del monitoraggio senza agenti e della valutazione delle vulnerabilità della Guardium Data Protection con Terraform, abbiamo semplificato questo processo. L'audit del database, la scansione delle vulnerabilità e l'onboarding della conformità sono ora integrati direttamente nel workflow di provisioning dello Storage dei dati. I risultati: storage dei dati monitorati, analizzati e protetti fin dal primo giorno.
Storicamente, l'inserimento di un nuovo database in Guardium Data Protection (GDP) era già un processo ben consolidato e affidabile. GDP offre solide funzionalità integrate per abilitare rapidamente l'auditing, configurare le politiche, collegare i registri e convalidare la conformità. Anche senza automazione, i team possono distribuire GDP in modo efficiente e coerente in tutti gli ambienti.
Terraform estende questa solida base integrando il workflow di onboarding di GDP nell'infrastruttura come codice, eliminando i passaggi manuali e accelerando la distribuzione su larga scala. Con questo miglioramento, ogni database (on-premise o nel cloud) è automaticamente:
GDP offre una sicurezza solida e immediata, mentre Terraform la rende ancora più veloce, coerente e completamente automatizzata.
L'impatto di questa automazione è più evidente in uno scenario reale: una grande società di servizi finanziari che gestisce oltre 2.000 database in collaborazione con IBM ha riportato ritardi significativi e alti costi operativi dovuti all'onboarding manuale della sicurezza.
Basandosi su un processo manuale di 35 minuti per ogni database, l'onboarding di tutti i 2.000 storage dei dati rappresenterebbe oltre 1.166 ore di lavoro manuale. Integrando l'automazione di Guardium Terraform nella loro pipeline CI/CD, hanno trasformato quel compito di 1.166 ore in un workflow automatizzato che ha richiesto meno di 70 ore per tutti i 2.000 database. Questa automazione fornisce:
Questa automazione ha permesso loro di scalare la protezione nell'ambiente senza aumentare il numero di dipendenti, mentre embedding la sicurezza direttamente nella loro pipeline CI/CD.
Questo approccio automatizzato non avvantaggia solo un gruppo, ma allinea i team risolvendo i problemi chiave per ogni persona:
L'automazione di Terraform consente distribuzioni coerenti, ripetibili e senza errori su ambienti eterogenei, che tu stia usando Oracle, SQL Server, PostgreSQL o vari database cloud-native.
Oltre alla velocità, questa automazione garantisce che i framework di conformità vengano rispettati fin dall'inizio. L'audit continuo e la gestione delle vulnerabilità di Guardium rendono più facile per le aziende mantenere visibilità, controllo e assicurazione, il tutto senza rallentare l'innovazione.
Questa integrazione fornisce ai team addetti alla sicurezza dei dati un solido supporto tramite la piattaforma IaC (Infrastructure-as-Code) leader di settore IBM HashiCorp. Basandosi sui workflow Terraform già adottati dalle operazioni, orchestra Guardium Data Protection in ambienti hybrid cloud, allineando naturalmente i team attorno a pratiche di automazione condivise.
Per iniziare non è necessario un rinnovamento completo. Comincia applicando questa automazione al tuo prossimo progetto di sviluppo.
Automatizzando l'onboarding della sicurezza per un solo nuovo Storage dei dati, puoi dimostrare immediatamente il valore, riducendo quel compito manuale di 35 minuti a pochi minuti. Si tratta di una vittoria a breve termine che offre un percorso chiaro e ripetibile per scalare la sicurezza e la conformità in tutta l'azienda.
Puoi trovare tutto ciò che ti serve per iniziare nel Terraform registry:
Modulo Terraform per il controllo e la conformità dei database