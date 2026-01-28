Produzione RAG per la ricerca legale: come Shorthills AI ha ampliato il recupero dei dati con IBM watsonx.data

La lezione fondamentale di Shorthills è che la ricerca di soluzioni di AI in ambito produttivo è un esercizio di ingegneria iterativo. Il passaggio da una manciata di documenti a migliaia (e oltre) modifica il problema. In definitiva, la "ricerca" diventa un percorso di miglioramento continuo, che si evolve attraverso la ricerca per parole chiave, vettori, ibridi e grafici, con un routing attento in modo che latenza e costi rimangano prevedibili.

Basandosi su IBM watsonx.data e Langflow, Shorthills ha implementato un sistema di ricerca basato su AI per professionisti legali in grado di operare su scala aziendale, gestire i vincoli aziendali, compresi i requisiti on-premise. Il sistema offre guadagni di rilevanza misurabili e fornisce le citazioni e l'ampiezza delle prospettive di cui gli utenti legali hanno bisogno per determinare i risultati con sicurezza.

Esigenze simili dei clienti e requisiti di governance esistono in settori come la sanità e i servizi finanziari. La scalabilità dell'infrastruttura sottostante ci permette di distribuire soluzioni simili in molteplici settori e in tutto il mondo.

Come prossimo passo, Shorthills vede questa base di recupero estendersi anche ai workflow basati su agenti. In questi workflow, un agente può fare ricerca, redigere e confezionare output per recensioni umane senza dover ricostruire ogni volta i dati sottostanti e lo stack.

Maggiori informazioni su IBM watsonx.data