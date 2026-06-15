WebLogic Server e Fusion Middleware sono spesso utilizzati in ambienti che supportano operazioni ad alto volume e critiche per il business. In questi contesti, considerazioni come stabilità, coerenza e processi di cambiamento controllati rimangono centrali nel modo in cui vengono prese le decisioni relative a infrastrutture e middleware.

Man mano che le organizzazioni valutano i percorsi di aggiornamento o le strategie di modernizzazione, questi requisiti continuano a influenzare sia il ritmo che la struttura di tali sforzi.