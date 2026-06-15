Un percorso pratico per le organizzazioni che utilizzano il middleware Oracle su AIX.
L'ultima dichiarazione di direzione di Oracle, condivisa nel giugno 2026, riflette la collaborazione di lunga data tra IBM e Oracle. Nel tempo, entrambe le organizzazioni hanno supportato clienti che eseguivano workload mission-critical su hardware IBM® Power e sul sistema operativo AIX.
Per gli ambienti aziendali che utilizzano piattaforme middleware, questa collaborazione prevede il supporto per le future versioni di Oracle WebLogic Server e Oracle Fusion Middleware su IBM AIX.
Questo annuncio offre ai leader IT aziendali una preziosa chiarezza su come procedere. Consente alle organizzazioni di valutare i percorsi di aggiornamento allineando le decisioni della piattaforma agli obiettivi aziendali a lungo termine. Questo approccio offre un percorso di modernizzazione strutturato che può essere pianificato in fasi e adattato alle priorità aziendali, alle tempistiche e all'architettura complessiva.
Il supporto previsto per le future versioni di WebLogic e Fusion Middleware su AIX permette alle organizzazioni di valutare le opzioni di aggiornamento continuando a operare all'interno dell'attuale ambiente della piattaforma.
Per i team che utilizzano la versione 12.2.1.4/12.2.1.19, questa guida fornisce un punto di riferimento per valutare come le prossime versioni possano inserirsi nelle strategie infrastrutturali esistenti. Supporta un approccio graduale anziché richiedere un'unica e ampia transizione.
Poiché Fusion Middleware 12c (versione 12.2.1.4/12.2.1.19) si avvicina ai principali traguardi del supporto, con Premier Support che terminerà a dicembre 2026 e Extended Support a dicembre 2027, Oracle ha delineato i suoi piani. L'azienda intende introdurre un programma di sostegno orientato al mercato oltre il 2027.
Si prevede che questo programma estenda il supporto per la versione 12.2.1.4/12.2.1.19 su base annuale fino al 2030, offrendo alle organizzazioni più tempo per pianificare ed eseguire la transizione verso nuove versioni.
Per molti team, questo arco temporale esteso supporta un approccio più deliberato alla modernizzazione, permettendo di allineare gli aggiornamenti con:
Anziché accelerare le decisioni in tempi ristretti, le organizzazioni possono strutturare la propria transizione in modo da tenere conto sia delle priorità tecniche che di quelle aziendali.
Sebbene AIX rimanga parte del panorama di supporto pianificato di Oracle, le organizzazioni continuano ad avere flessibilità nel modo in cui affrontano i loro ambienti middleware. A seconda della strategia, i team possono:
Ad esempio, le organizzazioni che valutano strategie ibride possono prendere in considerazione la migrazione di workload middleware specifici a Oracle Fusion Middleware 14c su Linux, continuando a utilizzare altri sistemi su AIX.
Tale flessibilità riflette il modo in cui gli ambienti aziendali vengono solitamente modernizzati: attraverso una serie di decisioni coordinate e graduali, piuttosto che mediante un unico cambiamento di piattaforma.
WebLogic Server e Fusion Middleware sono spesso utilizzati in ambienti che supportano operazioni ad alto volume e critiche per il business. In questi contesti, considerazioni come stabilità, coerenza e processi di cambiamento controllati rimangono centrali nel modo in cui vengono prese le decisioni relative a infrastrutture e middleware.
Man mano che le organizzazioni valutano i percorsi di aggiornamento o le strategie di modernizzazione, questi requisiti continuano a influenzare sia il ritmo che la struttura di tali sforzi.
In IBM, rimaniamo impegnati a supportare le organizzazioni che eseguono workload Oracle su AIX. Continuiamo a collaborare con Oracle e a interagire con i nostri clienti per aiutarli a orientarsi:
Con l'evoluzione degli ambienti aziendali verso workload più integrati, basata sui dati e abilitati dall'AI, il nostro obiettivo rimane quello di aiutare le organizzazioni a muoversi con chiarezza, mantenendo al contempo la stabilità operativa da cui dipendono le loro attività.
La dichiarazione di Oracle evidenzia una direzione che molte organizzazioni stanno già gestendo: "La modernizzazione non consiste nel sostituire i sistemi tutti in una volta, ma nel farli evolvere in modo da allinearli alle priorità tecniche e aziendali".
Per le organizzazioni che utilizzano WebLogic e Fusion Middleware su AIX, questo contesto offre ulteriori insight su come le piattaforme attuali possano continuare a essere considerate parte di questa evoluzione.
Esplora altre risorse su IBM AIX