Due giorni, un ingegnere, zero ipotesi: semplificare una complessa modernizzazione con IBM Bob

La società di consulenza IT Novacomp si è affidata a IBM Bob, l'ambiente di sviluppo AI-first di IBM, per modernizzare un'API aziendale critica basata su tecnologie legacy. I risultati sono andati ben oltre velocità ed efficienza.
Nota dell'editore: IBM Bob è generalmente disponibile. Questo post fa parte di una breve serie di storie di clienti che approfondiscono come l'assistente allo sviluppo AI di IBM abbia contribuito a modernizzare il codebase legacy, a creare documentazione, a garantire la conformità e a suggerire aggiornamenti critici di sicurezza.
Nell'autunno 2025, la consulenza IT Novacomp ha affrontato un aggiornamento impegnativo per le sue operazioni interne: modernizzare un'API Java REST business-critical senza interrompere la logica aziendale esistente. È il tipo di progetto che richiederebbe un paio di mesi a un team Novacomp di tre-cinque persone: cercare dipendenze obsolete, eseguire manualmente aggiornamenti complessi, il tutto gestendo l'esposizione alla sicurezza e preservando tutti i comportamenti e i contratti sottostanti.
Come partner IBM, Novacomp ha fatto parte dell'anteprima per IBM Bob, l'ambiente di sviluppo integrato basato su AI di IBM. L'azienda ha deciso di provare IBM Bob come parte integrante del suo impegno di modernizzazione interna.
I risultati sono stati impressionanti. Utilizzando IBM Bob, un Senior Solution Architect e IBM Champion 2026 (Jorge De Trinidad di Novacomp) ha completato il complesso aggiornamento in due giorni. Il risultato è stato di circa il 98% più veloce di quanto sarebbe stato normalmente richiesto con un team più grande. Novacomp riporta che IBM Bob è molto più di un semplice generatore di codice. Fornisce un'analisi contestuale e dettagliata della base di codice, suggerisce in modo proattivo miglioramenti strutturali e aggiornamenti, e addirittura traccia una roadmap per le opzioni di aggiornamento future.
In questo articolo approfondiremo il caso d'uso principale, i dettagli dell'architettura modernizzata da IBM Bob e i benefici che IBM Bob ha offerto a Novacomp e al suo cliente.
Il caso d'uso principale per questo progetto del cliente Novacomp era un aggiornamento strutturale: il replatforming di un monolite logico stratificato per abilitare un'architettura di microservizi cloud-native. Le applicazioni consistono in API REST aziendali scritte con versioni più vecchie di Java e alberi di dipendenza legacy che diventavano sempre più costosi da mantenere e difficili da proteggere.
I consumatori dell'API erano team di ingegneria in contesti di infrastruttura IT, inclusi team che lavoravano attorno a un ambiente di rilevamento di Change Data Capture (CDC). Questo strumento monitora le repliche della tecnologia IBM ed espone le API utilizzate dagli stakeholder interni.
Poiché si trattava di API critiche, il team di Novacomp si è trovato di fronte alla sfida di preservarne rigorosamente la funzionalità. Doveva mantenere stabile la logica di business e i contratti API mentre aggiornava l'architettura.
Prima della modernizzazione, l'architettura di riferimento era un servizio Java stratificato: controller REST, un livello di servizio e repository di Java Persistence API (JPA) supportati da un database relazionale con la gestione delle dipendenze tramite Maven o Gradle (vedi il diagramma presentato qui sotto).
In qualità di driver fondamentale della modernizzazione, IBM Bob era molto più di un generatore di codice; si trattava di un assistente sensibile al repository incorporato in un ciclo di convalida ingegneristica. Le raccomandazioni di Bob dovevano essere consapevoli del contesto della base di codice esistente, avere un'alta spiegabilità per le raccomandazioni tecniche e offrire agli ingegneri l'opportunità di validarle e perfezionarle.
In sostanza, IBM Bob doveva agire come un "amplificatore cognitivo" piuttosto che come un sostituto delle decisioni degli sviluppatori. Ad esempio, durante l'aggiornamento delle versioni Java e Spring Boot, IBM Bob ha esaminato la struttura del codice, la configurazione e le dipendenze per proporre modifiche incrementali basate sul codice.
Ha identificato e spiegato le annotazioni deprecate, i potenziali cambiamenti di rottura tra le versioni del framework e ha offerto un'analisi completa delle dipendenze prima dell'aggiornamento. Sebbene Bob convalidasse continuamente le modifiche con build pulite e risoluzione dei conflitti di dipendenza, coinvolgeva anche gli esseri umani nel processo, fermandosi per una recensione architetturale. La documentazione tracciabile delle modifiche fungeva da criterio di accettazione prima che gli ingegneri approvassero l'unione delle modifiche.
Dopo la modernizzazione, l'architettura era ancora stratificata ma è diventata strutturalmente più pulita e più pronta per il futuro: Java aggiornato (Java 17 a Java 21 LTS), Spring Boot moderno, un albero di dipendenza consolidato e validato e configurazioni rifattorizzate allineate alle attuali pratiche cloud-native. Annotazioni obsolete e pattern legacy sono stati rimossi, le librerie vulnerabili eliminate e l'architettura meglio allineata con i modelli di distribuzione moderni e compatibile con la containerizzazione.
Il valore di IBM Bob in questo scenario si è manifestato in quattro modalità pratiche:
Diversi risultati di questo progetto di modernizzazione sono importanti per i leader dell'ingegneria, in quanto si riferiscono direttamente ai costi, ai rischi e alla prevedibilità delle consegne:
IBM Bob ha inoltre fornito a Novacomp una serie di raccomandazioni su come affrontare i vari approcci per l'aggiornamento dalle vecchie versioni a quelle nuove (microservizio rispetto a un metodo più "tradizionale", ad esempio). Questo approccio ha consentito la creazione di una roadmap di trasformazione, con IBM Bob come guida che giustifica le sue raccomandazioni.
Un impatto significativo per Novacomp, oltre al ruolo di IBM Bob in questo particolare progetto di rifattorizzazione, è stato la scoperta di un metodo di modernizzazione ripetibile. IBM Bob consente l'uso dell'AI per illuminare precocemente le realtà di dipendenza e configurazione, mantenere gli esseri umani al controllo delle decisioni architettoniche e trattare documentazione, test e governance come output, non come ripensamento.
Questa ripetibilità è l'elemento che rende l'approccio scalabile per un modello di consulenza. Lo stesso workflow può essere applicato come valutazione prima di aggiornamenti importanti, come parte integrante delle recensioni per prevenire cambiamenti improvvisi e accumulo di debiti tecnici nelle fasi precoci del processo di sviluppo.
Supporta inoltre diverse modalità di erogazione. Può comprendere sia la fornitura a livello di "fabbrica di software", in cui il lavoro viene svolto all'interno di un ambiente controllato, sia l'integrazione di personale, in cui i clienti adottano le licenze in modo che i team congiunti possano collaborare con strumenti e governance coerenti.
Utilizzando IBM Bob come livello di modernizzazione AI-first, Novacomp ha trasformato un complesso aggiornamento ad alto rischio di Java e Spring Boot in una pratica ingegneristica controllata e ripetibile. Questa pratica aiuta a ridurre il rischio di migrazione, migliora la manutenibilità e facilita per i team l'evoluzione dei servizi critici senza ricostruire la base ogni volta.
Esplora una prova gratuita per vedere come gli sviluppatori costruiscono codice di qualità più velocemente