Due giorni, un ingegnere, zero ipotesi: semplificare una complessa modernizzazione con IBM Bob

Nell'autunno 2025, la consulenza IT Novacomp ha affrontato un aggiornamento impegnativo per le sue operazioni interne: modernizzare un'API Java REST business-critical senza interrompere la logica aziendale esistente. È il tipo di progetto che richiederebbe un paio di mesi a un team Novacomp di tre-cinque persone: cercare dipendenze obsolete, eseguire manualmente aggiornamenti complessi, il tutto gestendo l'esposizione alla sicurezza e preservando tutti i comportamenti e i contratti sottostanti.

Come partner IBM, Novacomp ha fatto parte dell'anteprima per IBM Bob, l'ambiente di sviluppo integrato basato su AI di IBM. L'azienda ha deciso di provare IBM Bob come parte integrante del suo impegno di modernizzazione interna.

I risultati sono stati impressionanti. Utilizzando IBM Bob, un Senior Solution Architect e IBM Champion 2026 (Jorge De Trinidad di Novacomp) ha completato il complesso aggiornamento in due giorni. Il risultato è stato di circa il 98% più veloce di quanto sarebbe stato normalmente richiesto con un team più grande. Novacomp riporta che IBM Bob è molto più di un semplice generatore di codice. Fornisce un'analisi contestuale e dettagliata della base di codice, suggerisce in modo proattivo miglioramenti strutturali e aggiornamenti, e addirittura traccia una roadmap per le opzioni di aggiornamento future.

In questo articolo approfondiremo il caso d'uso principale, i dettagli dell'architettura modernizzata da IBM Bob e i benefici che IBM Bob ha offerto a Novacomp e al suo cliente.