Novità in AWS Observability: modernizzazione AI, efficienza EKS e ottimizzazione dei costi del cloud
Quest'anno, Instana ha rilasciato più di una dozzina di nuove funzionalità che includono AI, cloud-native, AWS e Kubernetes Observability.
In occasione del AWS re:Invent di quest'anno, Instana ha lanciato nuove importanti funzionalità. L'anno scorso abbiamo parlato dei modelli AWS Bedrock LLM e della capacità di Instana di monitorare quei workload. Quest'anno, le nuove caratteristiche di AI di Instana sono focalizzate sull'agentic AI in produzione. Una differenza è l'attenzione più focalizzata sui costi complessivi del cloud, sui costi Kubernetes e sui costi dell'AI.
Negli ultimi 12 mesi, Instana ha rilasciato più di una dozzina di nuove funzionalità che includono AI, cloud-native, AWS e Kubernetes Observability. Ecco un assaggio dei migliori.
Amazon EKS è al centro di molte applicazioni moderne e piattaforme AI. Man mano che i cluster si espandono, il costo diventa critico quanto le prestazioni. Ecco perché Instana offre una visibilità unificata sia delle prestazioni che della spesa di Kubernetes, con Kubernetes Cost Reporting supportato da KubeCost, che aiuta i team a corrispondere direttamente il comportamento delle applicazioni ai reali costi infrastrutturali.
Il costo è anche un problema per molti utenti CloudWatch, che faticano anch'essi con l'inefficienza dei sondaggi tradizionali nello strumento. Con Amazon CloudWatch Metric Streams, Instana inserisce solo le modifiche effettive delle metriche invece di interrogare ripetutamente gli stessi dati. Questo riduce la latenza dei dati di CloudWatch dal 70 all'80%. Ancora più importante, riduce i costi di API e di ingestione, permettendo un monitoraggio CloudWatch più scalabile tramite Instana. Ancora meglio, combina questi flussi di metriche con Amazon Data Firehose per una telemetria più rapida e conveniente in grandi ambienti AWS multi-account.
Con l'ingresso in produzione dell'agentic AI, i clienti stanno costruendo sistemi autonomi a più passi utilizzando Amazon Bedrock AgentCore. Questi sistemi introducono una complessità che l'osservabilità tradizionale fatica a gestire. Instana ora offre un'osservabilità profonda per AgentCore assumendo segnali OpenTelemetry (OTel) direttamente dagli agenti e visualizzando catene di ragionamento, chiamate agli strumenti e comportamento del modello nel contesto dell'infrastruttura AWS.
Instana Observability sta anche diventando più conversazionale. Instana MCP Server, disponibile gratuitamente su AWS Marketplace, permette agli sviluppatori di interrogare Instana usando il linguaggio naturale direttamente da Kiro IDE e Kiro CLI di Amazon. Questo consente la risoluzione dei problemi assistita dall'AI e un'analisi più rapida della causa principale. Gli ingegneri possono porre domande come "cosa è cambiato nel mio cluster oggi?" o "quali servizi hanno tassi di errore elevati?" e ottenere insight in tempo reale, portando l'osservabilità assistita dall'AI direttamente nei workflow quotidiani di sviluppo e operazioni.
Instana ha esteso il supporto per l'osservabilità end-to-end privata con AWS PrivateLink, permettendo alla telemetria di fluire senza indirizzi IP pubblici o esposizione a internet. I dati viaggiano attraverso la backbone a bassa latenza di AWS, supportando sia architetture in-region che cross-region per ambienti regolamentati. Le prime distribuzioni dei clienti mostrano una riduzione del 70–90% nei costi di uscita di rete rispetto ai gateway NAT.
Per supportare clienti globali e regolamentati, Instana ha anche lanciato una nuova regione SaaS a Singapore e un ambiente SaaS AWS GovCloud (US) allineato ai requisiti FedRAMP.
Instana ha ampliato la sua presenza su AWS Marketplace affinché i clienti possano iniziare più velocemente: con un'inserzione SaaS pay-per-use con prova di 14 giorni, un'inserzione Self-Hosted con QuickLaunch, Instana Operator per la distribuzione EKS e il server MCP di Instana per l'osservabilità conversazionale. Tutte le offerte sono disponibili tramite i workflow di procurement standard di AWS.
Ad AWS re:Invent una cosa è chiara: la modernizzazione dell'AI non riguarda solo la creazione di sistemi più intelligenti, ma anche il loro utilizzo sicuro. Nell'ultimo anno, IBM Instana e AWS hanno collaborato per garantire che i clienti che si modernizzano con servizi come Amazon EKS e Amazon Bedrock abbiano la base di osservabilità necessaria per scalare, controllare i costi e portare l'AI in produzione con fiducia.
Puoi vedere queste capacità in azione in questa riproduzione del webinar: Webinar: 3 click per la chiarezza del cloud reinventando l'Osservabilità AWS con IBM Instana.
