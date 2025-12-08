Novità in AWS Observability: modernizzazione AI, efficienza EKS e ottimizzazione dei costi del cloud

Con l'ingresso in produzione dell'agentic AI, i clienti stanno costruendo sistemi autonomi a più passi utilizzando Amazon Bedrock AgentCore. Questi sistemi introducono una complessità che l'osservabilità tradizionale fatica a gestire. Instana ora offre un'osservabilità profonda per AgentCore assumendo segnali OpenTelemetry (OTel) direttamente dagli agenti e visualizzando catene di ragionamento, chiamate agli strumenti e comportamento del modello nel contesto dell'infrastruttura AWS.

Instana Observability sta anche diventando più conversazionale. Instana MCP Server, disponibile gratuitamente su AWS Marketplace, permette agli sviluppatori di interrogare Instana usando il linguaggio naturale direttamente da Kiro IDE e Kiro CLI di Amazon. Questo consente la risoluzione dei problemi assistita dall'AI e un'analisi più rapida della causa principale. Gli ingegneri possono porre domande come "cosa è cambiato nel mio cluster oggi?" o "quali servizi hanno tassi di errore elevati?" e ottenere insight in tempo reale, portando l'osservabilità assistita dall'AI direttamente nei workflow quotidiani di sviluppo e operazioni.