Un nuovo report IDC: In che modo l'AI sta rimodellando le reti aziendali

I workload di AI si comportano diversamente dalle applicazioni tradizionali.

IDC evidenzia che l'AI dipende da un massiccio traffico est-ovest, da commutazioni ad alta velocità (400–800 GbE) e da percorsi prevedibili e a bassa latenza per supportare comunicazioni GPU-GPU e GPU-storage, fortemente accoppiate, requisiti che le architetture legacy non possono soddisfare.

IDC ritiene che, nel breve termine, i data center aziendali saranno un modello "ibrido" che utilizzerà una combinazione di architetture di rete tradizionali a tre livelli (front-end) e leaf-spine (AI fabric back-end). Questo modello ibrido supporta le esigenze di prestazioni dell'AI ma introduce anche complessità operativa, poiché i team devono gestire molteplici topologie di rete, maggiori richieste di energia e raffreddamento, e densi requisiti di cablaggio associati ai sistemi di AI.

L'esperienza dell'acquirente ha quattro risultati:

Miglioramento delle prestazioni dell'AI e della velocità di addestramento grazie a percorsi di dati a bassa latenza

Riduzione dei colli di bottiglia derivanti dai livelli di core e di aggregazione legacy

Accelerazione del time-to-value per le iniziative di AI, garantendo che la rete tenga il passo

Maggiore affidabilità durante l'addestramento del modello e l'inferenza

IBM TLS aiuta le organizzazioni a modernizzare con metodologie standardizzate, insight abilitati dall'AI e competenze multivendor per progettare e distribuire architetture di rete ibride. TLS riduce il rischio consentendo alle reti di supportare workload di AI su larga scala e mitiga ulteriormente configurazioni errate e tempi di inattività non pianificati.

IBM TLS lavora anche a stretto contatto con i principali provider di rete come Cisco e Juniper. Combina la sua strategia di supporto ai data center con la forza del portfolio IBM per garantire l'Integrazione e il supporto tra ambienti di rete eterogenei. Questo approccio aiuta i clienti ad accelerare la modernizzazione con tecnologie OEM affidabili.