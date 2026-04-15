In che modo le organizzazioni possono modernizzare le operazioni di sicurezza per risposte più rapide e connesse ai rischi emergenti?
Per anni, le organizzazioni hanno gestito il rischio concentrandosi internamente su fallimenti operativi, errori umani, variabilità dei processi e conformità. Queste priorità restano essenziali. Tuttavia, ora l'ecosistema del rischio si estende oltre l'impresa.
Oggi gli operatori devono anche affrontare una serie crescente di perturbazioni esterne che possono essere in rapida evoluzione e difficili da contenere. Questi eventi possono interessare contemporaneamente più asset o aree operative, mettendo sotto pressione i tempi di risposta, il processo decisionale e il coordinamento interfunzionale.
Questo cambiamento è importante, perché molte organizzazioni si affidano ancora a sistemi di sicurezza e operativi costruiti per un ambiente di rischio più stabile. In tale contesto, la sfida non consiste più nel documentare un incidente dopo che si è verificato, bensì nel creare la visibilità, il coordinamento e l'agilità necessari per rispondere mentre gli eventi sono ancora in corso. IBM Maximo Application Suite aiuta le organizzazioni ad affrontare questa sfida collegando dati su sicurezza, asset e operazioni, come dimostra l'esperienza di Transpower.
Molti processi ambientali, di salute e sicurezza (EHS) sono stati progettati principalmente per supportare la conformità, le indagini e la rendicontazione post-incidente. Queste funzioni sono ancora importanti, ma potrebbero non essere sufficienti quando la disruption è dinamica, distribuita e sensibile al tempo.
In molte organizzazioni, i dati relativi a sicurezza, protezione e operazioni risiedono ancora in sistemi separati. I team spesso si affidano a input manuali, passaggi di consegne ritardati o workflow frammentati. Durante una perturbazione esterna, queste lacune possono rallentare la classificazione e l'escalation e ridurre la visibilità sugli asset interessati. Di conseguenza, diventa più difficile per le squadre operative, di sicurezza e di intervento agire partendo da un quadro condiviso della situazione.
Il risultato non è necessariamente una mancanza di funzionalità; più spesso, si tratta di una mancanza di funzionalità connesse.
Le organizzazioni hanno sempre più bisogno di sapere non solo che un evento si è verificato, ma anche quali asset sono nelle vicinanze e quali lavori sono in corso. Hanno inoltre bisogno di insight sulle possibili implicazioni ambientali, sui cambiamenti operativi necessari e su come procedere con il ripristino in modo sicuro ed efficiente. Ciò richiede un modello più adattivo per le operazioni di sicurezza.
Un approccio più resiliente alle operazioni di sicurezza collega i dati ambientali, di sicurezza, operativi e sugli asset, permettendo ai team di rispondere con maggiore rapidità e contesto. Trasforma la funzione EHS da una funzione prevalentemente reattiva a una che consente la preparazione a livello aziendale.
In questo contesto, l'asset intelligence connessa, resa possibile da piattaforme come IBM Maximo Application Suite, diventa strategicamente importante. Invece di trattare incidenti, permessi, ispezioni, esecuzione dei lavori e gestione del cambiamento come processi separati, le organizzazioni possono integrarli in un modello operativo più coordinato.
Per i settori ad alto rischio, questo modello può aiutare a migliorare diverse aree contemporaneamente:
Questi vantaggi non riguardano solo l'efficienza; sono funzionalità di resilienza.
IBM Maximo Application Suite aiuta le organizzazioni a creare un approccio più connesso e adattivo alla sicurezza e ai rischi operativi. Nei contesti ad alto rischio, ciò significa permettere ai team di andare oltre la reportistica statica verso risposte più coordinate, consapevolezza contestuale e miglioramento continuo.
Quando le interruzioni interessano un'area specifica o un cluster di asset, l’intelligence basata sulla posizione diventa essenziale. Le visualizzazioni basate su mappe possono aiutare i team a capire dove si verificano gli incidenti rispetto a infrastrutture critiche come trasformatori, sistemi di storage o unità di elaborazione. Questo contesto può migliorare la prioritizzazione e supportare decisioni operative più rapide e meglio informate.
In situazioni in rapido cambiamento, i team sul campo devono poter acquisire informazioni dove si svolge il lavoro. I workflow abilitati su dispositivi mobili possono supportare la segnalazione degli incidenti quasi in tempo reale, le ispezioni sul posto, le valutazioni e l’avvio delle azioni. Questo approccio può aiutare a ridurre i ritardi, a migliorare la qualità dei dati e a rafforzare il coordinamento tra il personale sul campo e i team di controllo.
La risposta e la ripresa dipendono da un'esecuzione disciplinata. Le funzionalità digitali di controllo del lavoro possono aiutare i team a isolare in modo sicuro i sistemi interessati, gestire le procedure di spegnimento e riavvio e coordinare le attività di ripristino con le giuste misure di sicurezza. Funzioni come permessi di lavoro, lockout-tagout e valutazione del rischio diventano più efficaci quando fanno parte di un workflow integrato anziché di passaggi scollegati.
La resilienza non si costruisce in un singolo evento, bensì nel tempo, attraverso l'apprendimento. Le moderne piattaforme di sicurezza possono aiutare a identificare i modelli ricorrenti, a far emergere i cluster di asset a più alto rischio e a collegare gli incidenti attuali con gli eventi storici rilevanti. Questo tipo di apprendimento istituzionale supporta una pianificazione proattiva e una maggiore preparazione per future interruzioni.
Transpower, che gestisce la rete nazionale della Nuova Zelanda, ha utilizzato IBM Maximo Health, Safety and Environmental (HSE) per creare una visione più connessa di incidenti, pericoli, valutazioni dei rischi e localizzazione degli asset.
Secondo Certus, in precedenza l'organizzazione si affidava a più sistemi legacy, che rendevano il reporting laborioso e rallentavano le azioni correttive. Con IBM Maximo HSE, Transpower ha ottenuto una visibilità più chiara sui rischi, un migliore monitoraggio dei progressi e un maggiore supporto per la comunicazione durante tutto il processo di escalation dei rischi. L'approccio a piattaforma singola ha semplificato gli audit esterni, migliorato l'accuratezza dei report e ha aiutato l'organizzazione a intraprendere azioni correttive in modo rapido ed efficiente.
L'esempio illustra un punto più ampio: quando le informazioni sulla sicurezza e sugli asset sono collegate, le organizzazioni possono migliorare la visibilità, il coordinamento e la velocità di risposta.
Per gli operatori di infrastrutture critiche, la resilienza non è più un obiettivo secondario. Sta diventando una funzionalità operativa fondamentale, basata su dati connessi, workflow coordinati e la capacità di adattarsi sotto pressione.
Con l'evolversi dei rischi esterni, le organizzazioni hanno l'opportunità di ripensare il ruolo dei sistemi di sicurezza nell'impresa. L'obiettivo non è semplicemente registrare ciò che è accaduto, ma creare l'intelligence operativa necessaria per rispondere efficacemente, recuperare in sicurezza e migliorare continuamente.
IBM Maximo supporta questo cambiamento aiutando le organizzazioni a collegare la sicurezza, gli asset e i processi operativi in modi che rafforzano la risposta e la resilienza a lungo termine.