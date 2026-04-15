Molti processi ambientali, di salute e sicurezza (EHS) sono stati progettati principalmente per supportare la conformità, le indagini e la rendicontazione post-incidente. Queste funzioni sono ancora importanti, ma potrebbero non essere sufficienti quando la disruption è dinamica, distribuita e sensibile al tempo.

In molte organizzazioni, i dati relativi a sicurezza, protezione e operazioni risiedono ancora in sistemi separati. I team spesso si affidano a input manuali, passaggi di consegne ritardati o workflow frammentati. Durante una perturbazione esterna, queste lacune possono rallentare la classificazione e l'escalation e ridurre la visibilità sugli asset interessati. Di conseguenza, diventa più difficile per le squadre operative, di sicurezza e di intervento agire partendo da un quadro condiviso della situazione.

Il risultato non è necessariamente una mancanza di funzionalità; più spesso, si tratta di una mancanza di funzionalità connesse.

Le organizzazioni hanno sempre più bisogno di sapere non solo che un evento si è verificato, ma anche quali asset sono nelle vicinanze e quali lavori sono in corso. Hanno inoltre bisogno di insight sulle possibili implicazioni ambientali, sui cambiamenti operativi necessari e su come procedere con il ripristino in modo sicuro ed efficiente. Ciò richiede un modello più adattivo per le operazioni di sicurezza.