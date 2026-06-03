All'interno dell'architettura IBM che supporta il coinvolgimento dei fan agli US Open

Questa semplicità è fondamentale quando i tifosi possono scegliere tra ben 20 partite contemporaneamente. Un utente esperto potrebbe desiderare statistiche approfondite sui giocatori. Un fan occasionale potrebbe voler sapere se aprire uno stream. Lo stesso sistema deve servire entrambi i comportamenti.

I principi di progettazione erano pratici. Il pronostico doveva riflettere l'attuale partita punto per punto, perché il tennis non ha una durata fissa. L'esperienza doveva essere veloce, con solo una finestra di 5-10 secondi per importare dati, ricalcolare le probabilità e pubblicare l'aggiornamento. Anche l'output doveva essere affidabile: abbastanza reattivo da catturare momenti decisivi, ma abbastanza stabile da non risultare rumoroso.

Quel requisito di fiducia ha plasmato il design del modello. Il team ha creato metriche interne di storytelling per misurare se la previsione è rimasta stabile durante il gioco costante, ha reagito ai cambiamenti di slancio reali e ha identificato precocemente il probabile vincitore senza reagire in modo eccessivo al rumore.