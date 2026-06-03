All'interno dell'architettura IBM che supporta il coinvolgimento dei fan agli US Open

Lo stack di dati, AI e hybrid cloud di IBM ha aiutato la USTA a costruire una piattaforma di insight rapida e scalabile per eventi di punta del tennis, offrendo ai fan contesto in tempo reale, previsioni e narrazione.
Agli US Open, il momento più importante in campo non è sempre evidente dal punteggio. Un giocatore può essere in svantaggio di due set e iniziare comunque a guadagnare slancio. Un fan occasionale che apre l'app degli US Open potrebbe vedere più di una dozzina di partite contemporaneamente e aver bisogno di una risposta rapida: quale partita merita la mia attenzione in questo momento?
Ecco la sfida alla base di Live Likelihood to Win, un motore di previsione basato su AI in IBM SlamTracker. Aggiornato dopo ogni punto, prevede quale giocatore ha più probabilità di vincere e come tale probabilità cambia al variare dello slancio.
La United States Tennis Association (USTA) organizza ogni anno gli US Open, il suo torneo del Grande Slam, a Flushing Meadows, New York. Durante il torneo, oltre 14 milioni di utenti unici interagiscono attraverso l'app e il sito web degli US Open. Dietro a questa esperienza si celano oltre 7 milioni di punti dati, ognuno dei quali genera più di 150 variabili, come la velocità del servizio, la durata dello scambio e la precisione del colpo.
La sfida consisteva nel rendere quei dati in tempo reale utili su scala di torneo, senza trasformare il prodotto in una semplice dashboard di dati. Utilizzando l'AI e i data product di IBM, l'USTA ha trasformato la previsione delle partite in una piattaforma scalabile di insight per il gioco imprevedibile, i picchi di traffico globali e le crescenti aspettative dei fan.
I punteggi in diretta indicano ai fan chi ha vinto l'ultimo punto, la partita o il set. Non sempre riescono a evidenziare se un match stia diventando combattuto, se l'inerzia della gara sia cambiata o se un incontro di routine sulla carta stia diventando imperdibile.
Live Likelihood to Win colma questa lacuna. In IBM SlamTracker, appare come un grafico punto per punto che offre ai tifosi una visione continuamente aggiornata della direzione della partita.
Questa semplicità è fondamentale quando i tifosi possono scegliere tra ben 20 partite contemporaneamente. Un utente esperto potrebbe desiderare statistiche approfondite sui giocatori. Un fan occasionale potrebbe voler sapere se aprire uno stream. Lo stesso sistema deve servire entrambi i comportamenti.
I principi di progettazione erano pratici. Il pronostico doveva riflettere l'attuale partita punto per punto, perché il tennis non ha una durata fissa. L'esperienza doveva essere veloce, con solo una finestra di 5-10 secondi per importare dati, ricalcolare le probabilità e pubblicare l'aggiornamento. Anche l'output doveva essere affidabile: abbastanza reattivo da catturare momenti decisivi, ma abbastanza stabile da non risultare rumoroso.
Quel requisito di fiducia ha plasmato il design del modello. Il team ha creato metriche interne di storytelling per misurare se la previsione è rimasta stabile durante il gioco costante, ha reagito ai cambiamenti di slancio reali e ha identificato precocemente il probabile vincitore senza reagire in modo eccessivo al rumore.
L'architettura tecnica alla base di Live Likelihood to Win utilizza un design multilivello che separa l'intelligence pre-match dall'esecuzione live punto per punto. Combina dati storici e in tempo reale per generare previsioni. Il modello si basa su oltre 20 anni di dati storici e oltre 7 milioni di punti dati in tempo reale.
Una decisione ingegneristica fondamentale è stata la scelta dei metodi computazionali più adatti ai momenti opportuni. Il livello pre-match contiene più dati e può utilizzare modelli di feature engineering e machine learning più ricchi perché ha più tempo per calcolare. Tuttavia, i dati provenienti dal livello punto per punto richiedono un approccio più rapido basato sulla simulazione per stare al passo con i dati in arrivo una volta iniziata la partita.
Partendo dal riquadro blu "fonti dati" sul lato sinistro del diagramma sopra, il livello pre-match viene utilizzato per stabilire la probabilità di base prima ancora che una partita abbia inizio. I dati provengono da fonti dati di strutturati e non strutturati.
Queste fonti includono le classifiche delle giocatrici dell'Association of Tennis Professionals (ATP) e della Women's Tennis Association (WTA) e dati storici sulle prestazioni dirette da Sportradar. Comprendono inoltre i segnali degli esperti e dei media emersi attraverso IBM Discovery e i predittori di tennis definiti su misura e sviluppati appositamente per il torneo.
Poi, quando inizia la partita, i dati iniziano a fluire nel livello punto per punto. Qui, i punteggi in tempo reale e la telemetria di gioco vengono acquisiti continuamente. Anche le statistiche della partita, tra cui velocità di servizio, statistiche della partita, ace, doppi falli, errori non forzati, durata dello scambio, distanza percorsa, statistiche su volée e risposta, vengono acquisite in tempo reale.
L'elemento che la rende particolarmente potente è che la probabilità di vittoria non è statica. Si aggiorna dinamicamente dopo ogni punto, ricalcolando continuamente la probabilità di vittoria di ciascun giocatore in base a quello che accade in diretta sul campo.
IBM watsonx.data è la base di dati unificata (il riquadro rosa "Dati unificati" del diagramma). Questo livello riunisce dati storici del tennis, feed in diretta di Sportradar e dati in tempo reale delle partite USTA. I dati sono gestiti tramite IBM Db2, IBM Cloudant e IBM Cloud Object Storage, fornendo al sistema una base sia per l'addestramento batch dei modelli che per l'analytics live.
Il livello pre-match svolge un significativo lavoro analitico prima dell'inizio. I modelli di machine learning inseriscono segnali, inclusi i resoconti dei media sulle prestazioni precedenti dei giocatori e i dati dei precedenti incontri tra gli avversari. Questi segnali vengono combinati in predittori come il Watson Power Index, che fornisce una visione strutturata della forza dei giocatori e del contesto della partita.
Il sistema tiene conto anche dei casi in cui l'attenzione dei media o i segnali narrativi potrebbero distorcere una visione puramente statistica del vincitore previsto. Un modulo di previsione dei picchi identifica queste anomalie e ne regola l'influenza, in modo che il modello possa includere segnali contestuali senza che sovrastino la previsione centrale.
All'inizio del match, gli eventi live vengono trasmessi tramite un framework di pubblicazione/abbonamento con coda di messaggi (MQTT) e vengono elaborati punto per punto tramite oltre 20 pod Red Hat OpenShift. Inoltre, l'output si consolida dai dati live e pre-match e lo rende accurato prima di inviarlo al motore di previsione live tramite Kafka.
Il payload di Kafka può includere chi ha vinto il punto, se si è trattato di un ace, la lunghezza dello scambio, il tipo di colpo, la posizione della palla e la posizione del giocatore. Il modello di livello live utilizza tecniche di simulazione deterministica e statistica dallo stato attuale della partita, combinando lo slancio attuale, le prestazioni sul campo e la capacità storica di aggiornare la previsione dopo ogni punto.
La separazione tra il contesto pre-match e la simulazione della partita in diretta rende l'obiettivo di latenza raggiungibile. Il sistema non tenta di eseguire tutti i calcoli dopo ogni punto. Esegue calcoli più complessi nella fase iniziale, per poi mantenere il livello in tempo reale concentrato su aggiornamenti rapidi che possono essere eseguiti entro la finestra temporale richiesta di 5-10 secondi.
Gli output sono confezionati come feed di corrispondenza JSON, persistono in IBM Cloud Object Storage e vengono distribuiti globalmente tramite la content delivery network (CDN) di IBM. Quel feed supporta le applicazioni web e mobile di US Open. Il CDN di IBM è stato scelto perché supportava i requisiti di latenza e allo stesso tempo era in grado di scalare durante i picchi di traffico globali durante le finali maschili e femminili.
La distribuzione dei dati è una funzionalità critica per questa applicazione. Gli US Open creano un modello operativo frenetico: un evento annuale relativamente breve con enormi picchi di traffico. La distribuzione globale richiede un'elevata disponibilità. I requisiti prevedevano la gestione di picchi di traffico fino al 5.000% e il mantenimento di un tempo di attività del 99,999%.
L'utilizzo di Red Hat OpenShift, la distribuzione automatizzata, l'observability, le macchine fault-tolerant su AWS e IBM Cloud e la consegna basata su CDN offrono all'USTA un modello operativo più scalabile rispetto a un servizio di previsione una tantum.
Il risultato è un'esperienza AI che può intrattenere e aiutare a dirigere l'attenzione dei tifosi ai momenti più importanti durante il gioco live. Comprendere quando si verificano i cambi di slancio in un match fornisce inoltre utili segnali downstream per le altre squadre USTA. I cambi di slancio possono aiutare i team editoriali a capire dove è si è verificato un cambio di slancio del match.
Ad esempio, queste informazioni possono informare i workflow per la creazione dei video con i contenuti salienti. Possono infine supportare avvisi proattivi per i tifosi, come l'identificazione di quando si sta sviluppando un upset o quando un giocatore ha preso il controllo di una partita.
La piattaforma funziona su Red Hat OpenShift (come indicato nella casella verde in basso nel diagramma), con i componenti distribuiti come microservizi containerizzati. Red Hat OpenShift offre orchestrazione, resilienza e scalabilità flessibile. IBM Terraform supporta l'Infrastructure-as-Code, aiutando ad automatizzare il provisioning e il deployment dell'ambiente. IBM Instana fornisce observability tra i pod, i servizi e le dipendenze Red Hat OpenShift, essenziale quando un sistema di microservizi in tempo reale deve operare in modo affidabile durante una breve finestra di eventi ad alta visibilità.
IBM Consulting ha progettato e integrato la soluzione end-to-end, collegando la base dei dati, la modellazione AI, l'elaborazione in tempo reale, il livello di consegna e l'esperienza rivolta ai fan in un unico sistema di produzione.
Live Likelihood to Win ha debuttato come funzione rivolta ai fan, ma il suo valore maggiore deriva dal diventare una base per il modo in cui gli US Open trasformano i dati del tennis in diretta in insight utili.
Per i fan, il beneficio è immediato. Invece di scansionare i punteggi e indovinare quale partita si sta scaldando, possono usare un segnale di previsione in tempo reale per comprendere lo stato attuale del gioco. Invece di visualizzare solo i dati grezzi della partita, ottengono contesto, slancio e narrazione.
Per l'USTA, il sistema crea un livello riutilizzabile per le future esperienze digitali. Gli stessi segnali sottostanti possono supportare IBM SlamTracker, le esperienze delle app, i workflow editoriali, i momenti salienti, gli avvisi delle partite e i viaggi più personalizzati dei tifosi. Man mano che i modelli e le spiegazioni migliorano, l'esperienza può evolversi dalla semplice constatazione che una previsione è cambiata alla spiegazione del perché è cambiata.
Per ingegneri e team di prodotto, la lezione è chiara: l'AI di produzione ha successo quando è integrata in un workflow reale, supportata da un'infrastruttura dati affidabile e adattata all'esperienza che serve.
Agli US Open, l'AI non è una caratteristica a sé stante fissata su un tabellone segnapunti. Fa parte di un sistema in tempo reale, costruito sui dati di IBM, AI e hybrid cloud stack, progettato per aiutare milioni di tifosi a capire cosa accade in campo, così come accade.
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