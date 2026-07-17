Il diagramma architettonico mostra una implementazione MICC ibrida che separa contenuti controllati dal cliente, importazione, elaborazione on-premise, servizi IBM Cloud selezionati e output a valle. Il design si sposta da sinistra a destra:

I repository enterprise supportano un livello di importazione Il livello di acquisizione porta i contenuti nella piattaforma MICC on-premise Il MICC orchestra servizi di intelligence e governance documentale I workload selezionati si collegano in modo sicuro a IBM Cloud La piattaforma restituisce documenti classificati, riassunti, metadati, flag di dati sensibili, report duplicati, raccomandazioni di retention, code di revisione umana e output di conformità.

Il primo livello è quello in cui il MICC si collega alle fonti di contenuto di un'organizzazione. È opportuno sottolineare la diversità delle fonti qui presentate, poiché la gestione documentale raramente inizia in un unico sistema pulito. La maggior parte delle organizzazioni deve comprendere i contenuti distribuiti tra le vecchie condivisioni di file, i sistemi line-of-business e gli strumenti di collaborazione prima di poter decidere cosa migrare, conservare o eliminare.

Il secondo livello è quello di importazione, che il diagramma aggiornato rende più esplicito. Il MICC può importare contenuti tramite API, accesso a condivisioni di rete SMB, connessioni dirette al database e API Microsoft Graph.

Il livello di inserimento include anche MICC Import con connettori integrati per l'importazione e il trasferimento. Il trasferimento sicuro utilizza il modello di accesso alla sorgente appropriato: API, SMB o Graph API su TLS, ove applicabile. Questo mantiene l'inserimento legato ai vincoli del sistema sorgente del cliente invece di forzare ogni repository a un unico modello di connettore.

Il terzo livello è la piattaforma MICC, distribuita on-premise per l'intelligence dei contenuti e la governance. All'interno dell'MICC, un orchestratore di elaborazione coordina servizi specializzati invece di trattare l'analisi documentale come un unico compito importante. Il workflow può iniziare con il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per estrarre testo da immagini o documenti. Può quindi chiamare il servizio di classificazione per aggiungere un'etichetta di tipo di documento, come fattura, modulo W7 o report.

Un servizio di rilevamento GDPR identifica elementi sensibili come numeri di previdenza sociale, indirizzi e-mail, nomi personali e altri dati regolamentati. Un servizio di arricchimento di metadati e contenuti aggiunge riepiloghi, argomenti, parole chiave e informazioni di identificazione personale (PII) o informazioni sanitarie protette (PHI). Un servizio di rilevamento dei duplicati identifica quindi i duplicati esatti e i quasi duplicati.

Il livello MICC on-premise include anche un database di repository di metadati che utilizza MySQL Community Edition, installato localmente o su Azure o IBM Cloud a seconda del modello di distribuzione. Il portale web di MICC offre agli utenti un luogo dove cercare, esaminare le classificazioni, eseguire report e amministrare workflow. La componente di recensioni e workflow consente ai revisori di approvare o respingere i risultati e le azioni di retention prima che i documenti vengano rimossi o spostati nel processo di governance.

Il diagramma mostra connessioni TLS sicure tra il MICC e i cloud service IBM. watsonx.ai viene utilizzato per la classificazione, in particolare per aggiungere etichette di classificazione ai documenti. IBM OCR estrae il testo da immagini o fotografie in formato PDF. IBM AI Services supporta il rilevamento di GDPR e PII identificando dati sensibili come informazioni relative al GDPR, PII e PHI. Questa suddivisione mantiene l'ambiente principale di elaborazione MICC on-premise, offrendo a Migrato un modo per utilizzare i servizi IBM Cloud per specifiche funzioni di AI e OCR.

Nella parte inferiore del diagramma si trova la base di implementazione. Il MICC può essere eseguito su macchine virtuali, Kubernetes o container, con applicazioni di supporto create come applicazioni Java su una piattaforma Windows locale. Il livello database utilizza MySQL Community Edition, lo storage utilizza lo storage su disco e la base hardware elencata include 64 GB di memoria, un SSD da 1 TB e più core CPU.

Sicurezza, governance e operazioni attraversano l'intera architettura. Il MICC può automatizzare la classificazione e le raccomandazioni su larga scala, ma non elimina il controllo del cliente sui contenuti sensibili o sulle decisioni di governance finali.