Migrato utilizza IBM AI e funzionalità di hybrid cloud per aiutare le organizzazioni a classificare, pulire e gestire milioni di documenti non strutturati, in modo che i clienti possano trovare più rapidamente le informazioni giuste, ridurre i rischi per la privacy ed evitare la migrazione di contenuti di cui non hanno più bisogno.
La digitalizzazione dei documenti cartacei risolve un grosso problema e ne crea un altro: le organizzazioni possono smettere di gestire scatole di carta, ma devono comunque capire cosa c'è in anni di file Word, PDF, e-mail, scansioni, immagini e fogli di calcolo disseminati negli archivi.
Migrato B.V., con sede nei Paesi Bassi, aiuta le organizzazioni a mettere ordine nei dati non strutturati analizzando, inventariando, ripulendo e migrando contenuti che non si trovano in righe ordinate del database. La piattaforma MICC (Migrato Intelligent Content Classifier) dell'azienda analizza tutti questi dati e trasforma i contenuti non strutturati in informazioni ricercabili, classificate e controllate che i dipendenti possono effettivamente utilizzare.
La situazione può sfuggire di mano rapidamente. Un comune potrebbe avere molti terabyte di contenuti storici su unità di rete, SharePoint, sistemi di gestione documentale legacy e applicazioni aziendali.
In alcune implementazioni, il MICC potrebbe dover ispezionare milioni di documenti. Negli ambienti municipali, i contenuti memorizzati spesso includono duplicati esatti, quasi-duplicati, tipi di file obsoleti, curriculum conservati più a lungo del consentito e informazioni sensibili dei dipendenti conservate nel posto sbagliato. In diversi casi d'uso, i contenuti protetti, inclusi i numeri di conto bancario e altre informazioni di identificazione personale (PII), devono rimanere on-premise.
Questo post spiega come Migrato ha creato MICC come piattaforma ibrida di AI e governance dei documenti utilizzando la collaborazione tra watsonx.ai, IBM Cloud, le librerie IBM AI e NLP e IBM Build Labs. La piattaforma risultante aiuta i clienti a classificare grandi volumi di contenuti su larga scala, mantenendo le informazioni sensibili sotto il controllo dei clienti.
A prima vista, la migrazione dei documenti sembra un semplice lavoro di spostamento da A a B. Per le organizzazioni regolamentate, questa migrazione è molto più complessa. Prima di poter spostare i contenuti, i team devono capire cosa spostare, quali documenti conservare, quali eliminare e quali rendere nuovamente disponibili per il riutilizzo.
Questa sfida è particolarmente importante per i comuni, le agenzie di governo, le compagnie assicurative, le banche e le università. I dipendenti di queste organizzazioni spesso devono rispondere a richieste di informazioni pubbliche, trovare documenti per i processi aziendali o dimostrare la conformità alle regole di privacy e conservazione.
Il MICC aiuta ad analizzare il significato e il contesto dei documenti invece di cercare solo parole chiave. La piattaforma classifica i documenti in base all'intento, rileva duplicati esatti e quasi duplicati, identifica informazioni sensibili come nomi, numeri di conto bancario internazionale (IBAN) e numeri di servizio per i cittadini (un identificativo personale rilasciato dal governo utilizzato nei Paesi Bassi).
Il valore diventa chiaro nel lavoro quotidiano. Ad esempio, una richiesta di informazioni pubbliche ai sensi del Dutch Open Government Act, nota come richiesta WOO, può richiedere ai dipendenti di cercare informazioni pertinenti in molti archivi.
Grazie al MICC, gli utenti possono partire da un inventario informato del patrimonio documentale in possesso dell'organizzazione invece di cercare manualmente ogni sistema. Per i team addetti alla gestione dei registri, la piattaforma può consigliare i documenti per la retention, la scadenza o l'eliminazione mantenendo il controllo di un revisore umano prima che qualcosa venga rimosso.
Migrato ha progettato il MICC per bilanciare due priorità: mantenere i contenuti sensibili dei clienti vicini all'ambiente del cliente, utilizzando un'AI scalabile in grado di aggiungere velocità e intelligenza.
Il diagramma architettonico mostra una implementazione MICC ibrida che separa contenuti controllati dal cliente, importazione, elaborazione on-premise, servizi IBM Cloud selezionati e output a valle. Il design si sposta da sinistra a destra:
Il primo livello è quello in cui il MICC si collega alle fonti di contenuto di un'organizzazione. È opportuno sottolineare la diversità delle fonti qui presentate, poiché la gestione documentale raramente inizia in un unico sistema pulito. La maggior parte delle organizzazioni deve comprendere i contenuti distribuiti tra le vecchie condivisioni di file, i sistemi line-of-business e gli strumenti di collaborazione prima di poter decidere cosa migrare, conservare o eliminare.
Il secondo livello è quello di importazione, che il diagramma aggiornato rende più esplicito. Il MICC può importare contenuti tramite API, accesso a condivisioni di rete SMB, connessioni dirette al database e API Microsoft Graph.
Il livello di inserimento include anche MICC Import con connettori integrati per l'importazione e il trasferimento. Il trasferimento sicuro utilizza il modello di accesso alla sorgente appropriato: API, SMB o Graph API su TLS, ove applicabile. Questo mantiene l'inserimento legato ai vincoli del sistema sorgente del cliente invece di forzare ogni repository a un unico modello di connettore.
Il terzo livello è la piattaforma MICC, distribuita on-premise per l'intelligence dei contenuti e la governance. All'interno dell'MICC, un orchestratore di elaborazione coordina servizi specializzati invece di trattare l'analisi documentale come un unico compito importante. Il workflow può iniziare con il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per estrarre testo da immagini o documenti. Può quindi chiamare il servizio di classificazione per aggiungere un'etichetta di tipo di documento, come fattura, modulo W7 o report.
Un servizio di rilevamento GDPR identifica elementi sensibili come numeri di previdenza sociale, indirizzi e-mail, nomi personali e altri dati regolamentati. Un servizio di arricchimento di metadati e contenuti aggiunge riepiloghi, argomenti, parole chiave e informazioni di identificazione personale (PII) o informazioni sanitarie protette (PHI). Un servizio di rilevamento dei duplicati identifica quindi i duplicati esatti e i quasi duplicati.
Il livello MICC on-premise include anche un database di repository di metadati che utilizza MySQL Community Edition, installato localmente o su Azure o IBM Cloud a seconda del modello di distribuzione. Il portale web di MICC offre agli utenti un luogo dove cercare, esaminare le classificazioni, eseguire report e amministrare workflow. La componente di recensioni e workflow consente ai revisori di approvare o respingere i risultati e le azioni di retention prima che i documenti vengano rimossi o spostati nel processo di governance.
Il diagramma mostra connessioni TLS sicure tra il MICC e i cloud service IBM. watsonx.ai viene utilizzato per la classificazione, in particolare per aggiungere etichette di classificazione ai documenti. IBM OCR estrae il testo da immagini o fotografie in formato PDF. IBM AI Services supporta il rilevamento di GDPR e PII identificando dati sensibili come informazioni relative al GDPR, PII e PHI. Questa suddivisione mantiene l'ambiente principale di elaborazione MICC on-premise, offrendo a Migrato un modo per utilizzare i servizi IBM Cloud per specifiche funzioni di AI e OCR.
Nella parte inferiore del diagramma si trova la base di implementazione. Il MICC può essere eseguito su macchine virtuali, Kubernetes o container, con applicazioni di supporto create come applicazioni Java su una piattaforma Windows locale. Il livello database utilizza MySQL Community Edition, lo storage utilizza lo storage su disco e la base hardware elencata include 64 GB di memoria, un SSD da 1 TB e più core CPU.
Sicurezza, governance e operazioni attraversano l'intera architettura. Il MICC può automatizzare la classificazione e le raccomandazioni su larga scala, ma non elimina il controllo del cliente sui contenuti sensibili o sulle decisioni di governance finali.
Il cambiamento più significativo riguarda il passaggio dalla semplice ricerca alla comprensione dei documenti. Un sistema di ricerca tradizionale può capire se una frase appare in un file. Il MICC va oltre, determinando di che tipo di documento si tratta, quali informazioni sensibili contiene, se esistono già versioni simili e quale regola di governance dovrebbe essere applicata.
Questo cambiamento modifica il modello operativo per i team dei record. Invece di eseguire revisioni ed etichettare manualmente ogni documento prima che possa essere organizzato, i team possono utilizzare la classificazione basata sull'AI per generare raccomandazioni su grandi volumi di contenuti. I revisori umani mantengono il controllo, convalidando i risultati e approvando le decisioni di eliminazione. Questa suddivisione del lavoro è importante in ambienti regolamentati in cui l'AI riduce il lavoro ripetitivo senza diventare l'autorità finale per decisioni critiche che influenzano la conformità, la privacy o la retention dei registri.
Il valore aziendale deriva dalla riduzione del volume di contenuti che devono essere migrati, memorizzati e recensiti manualmente. Ad esempio, fino al 70% dei contenuti conservati dai governi municipali potrebbe non essere più necessario. I duplicati esatti potrebbero costituire circa il 30% dell'intero dato, con un altro 10% attribuito a quasi duplicati come documenti Word, PDF e copie firmate dello stesso record. Evitare la migrazione di contenuti obsoleti o duplicati può ridurre la crescita dello storage, la pressione sul cloud e la successiva pulizia dei record.
Il ruolo di IBM rafforza il MICC in tre modi:
Per le organizzazioni con milioni di documenti, scalare la governance dei documenti aumentando la forza lavoro non è sostenibile. Il lavoro è ripetitivo, i repository sono spesso frammentati e il rischio di trascurare contenuti sensibili aumenta parallelamente ai volumi.
La piattaforma MICC di Migrato affronta questa sfida concentrando il lavoro svolto ad ogni livello su compiti ristretti. I contenuti rimangono principalmente sotto il controllo del cliente. Il MICC gestisce l'inventario, la logica di classificazione, le raccomandazioni di retention e il workflow. Le funzionalità di IBM AI supportano la comprensione del linguaggio, la sintesi e la classificazione, mentre IBM Cloud gestisce workload ad alta velocità selezionati. I revisori umani restano responsabili delle decisioni finali, tra cui se il contenuto debba essere mantenuto, pubblicato o eliminato.
Questo approccio offre agli utenti finali un'esperienza migliore, un accesso più rapido alle informazioni, meno classificazioni manuali, controlli sulla privacy più solidi e repository più puliti. Fornisce inoltre ai team tecnici un modello di implementazione ripetibile in grado di supportare una vasta gamma di organizzazioni clienti con grande contenuto documentale, in diversi settori, senza ricostruire le basi per ogni cliente.
Combinando il MICC con IBM AI, l'elaborazione selettiva di IBM Cloud e la governance sottoposta a revisione umana, Migrato ha trasformato la migrazione dei documenti in un business scalabile di intelligence documentale. Il risultato è una piattaforma robusta che aiuta clienti e dipendenti a trovare le informazioni di cui hanno bisogno, rimuovere quelle di cui non hanno più bisogno e governare contenuti sensibili senza affidare il controllo dell'intero repository al livello AI.
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