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Agenti AI IBM MQ: messaggistica per l'era autonoma

Presentazione degli agenti IBM MQ: un nuovo approccio all'amministrazione MQ assistito dall'AI, progettato per aiutare le organizzazioni a comprendere, diagnosticare e risolvere problemi di messaggistica in ambienti complessi e ibridi.

Pubblicato il 19 febbraio 2026

Con l'introduzione degli agenti IBM MQ basati sull'AI, IBM MQ estende il suo ruolo collaudato come sistema di messaggistica altamente affidabile aggiungendo un assistente amministrativo intelligente e consapevole del contesto direttamente nella console MQ.

Immagine di un post sulle novità che copre gli agenti AI di IBM MQ

IBM MQ è considerata la spina dorsale di messaggistica alla base di molte delle applicazioni più critiche al mondo. I pagamenti, gli ordini, la logistica e i processi di produzione si affidano ogni giorno a MQ per fornire un flusso di messaggi prevedibile e affidabile su larga scala, anche negli ambienti più impegnativi.

Gli agenti IBM MQ completano questa base affidabile aiutando gli amministratori a comprendere rapidamente cosa accade nei loro ambienti, diagnosticare i problemi e determinare i passi successivi, senza indagini prolungate o escalation da specialisti.

Il risultato pratico è una gestione quotidiana più semplice, una risoluzione più rapida dei problemi e un accesso più ampio all'esperienza di MQ.

Il problema che ogni leader tecnologico riconosce

Immagina che ogni amministratore di MQ abbia accesso a un MQ approfondito e contestuale esattamente serve: senza cercare comandi, senza scavare nei playbook o nella documentazione e senza escalation, solo per capire cosa c'è che non va. Questo è il problema che gli agenti IBM MQ sono progettati per risolvere.

Se guidi le operazioni IT o la strategia di integrazione, probabilmente hai affrontato questo momento: "Perché i miei messaggi non arrivano?"

È una domanda semplice con conseguenze serie. Quando i messaggi si bloccano:

  • Gli ordini potrebbero smettere di essere elaborati
  • Le applicazioni possono eseguire il backup
  • I sistemi rivolti ai clienti potrebbero rallentare
  • I team IT potrebbero essere allontanati dal lavoro pianificato per indagare

Identificare la causa principale è raramente semplice, soprattutto in un ambiente MQ ibrido che copre piattaforme, applicazioni e modelli di distribuzione.

Due fattori tendono ad amplificare la sfida:

  • Le competenze MQ sono spesso concentrate in un numero limitato di individui, limitando la rapidità con cui i problemi possono essere compresi e risolti.
  • La risoluzione dei problemi è frammentata, coinvolgendo molteplici strumenti, passaggi di consegna, fasi di raccolta dati o coinvolgimento del supporto.

Nel frattempo, l'impatto sul business cresce rapidamente.  In diversi settori (dalla banca e dal retail alla produzione e alla sanità) anche una breve interruzione della comunicazione può tradursi in costi operativi e finanziari significativi.

Cosa offrono gli agenti IBM MQ

Gli agenti IBM MQ reinventano l'amministrazione di MQ, rendendo più facile comprendere, diagnosticare e gestire il flusso di messaggi in ambienti complessi e ibridi. In pratica, si traduce in quattro potenti funzionalità.

1. Un unico punto di ingresso conversazionale nel comportamento MQ

Gli amministratori di MQ possono porre domande in linguaggio naturale su

  • Applicazioni e flusso di messaggi
  • Canali e connettività
  • Accumuli di messaggi e backlog
  • Attività della coda dei messaggi non recapitabili
  • Gestori di code specifici o gruppi di gestori di code

Ad esempio, un amministratore può chiedere perché un canale mittente sta riprovando e ricevere una spiegazione che mette in relazione lo stato del canale, la disponibilità del gestore di coda remoto e i modelli di errore recenti.

Questa domanda crea un punto di insight coerente tra i singoli gestori di code o tra intere reti MQ, riducendo la dipendenza da strumenti e punti di vista frammentati.

2. Diagnosi assistita rapida e assistita dall'AI

Gli agenti aiutano a identificare le classi comuni di problematiche:

  • Problemi di connettività del canale (cicli di riprova causati da guasti di rete o di endpoint remoti)
  • Problemi relativi al comportamento delle applicazioni, ad esempio consumatori scomparsi o bloccati
  • Accumuli di messaggi
  • Modelli di code di lettere non recapitabili che indicano problemi sistemici modelli di code di lettere
  • Consumatori mancanti o bloccati

In questo modo si elimina l'indagine manuale tipicamente necessaria per capire dove e perché il flusso di messaggi si interrompe.

3. Impatto operativo tangibile

In pratica, le organizzazioni possono aspettarsi:

  • Identificazione e risoluzione più rapide dei problemi correlati a MQ
  • Riduzione del tempo dedicato a indagini di routine e risoluzione dei problemi
  • Meno dipendenza da un piccolo numero di specialisti altamente esperti in MQ

Il risultato è una gestione quotidiana più fluida di MQ e un minor numero di incidenti prolungati.

4. Insight su tutta la rete MQ

Gli agenti IBM MQ possono connettersi e ragionare attraverso più gestori di code all'interno di una rete MQ, aiutando gli amministratori a comprendere le questioni nel contesto piuttosto che in isolamento.

Gli agenti possono essere collegati a gestori di code ovunque MQ venga eseguito (in un cloud pubblico, on-premise, su hardware di commodity, mainframe e MQ Appliance) e allineati con l'ambito operativo dell'amministratore.

Per la prima volta, MQ può spiegare cosa accade all'interno del livello di messaggistica, e guidare gli amministratori verso la risoluzione con chiarezza e sicurezza.

Un importante passo avanti per gli amministratori di MQ

Gli agenti IBM MQ sono costruiti con un'intelligenza profonda e specifica di MQ, basata su concetti MQ, comportamenti e modelli di rete di messaggistica reali.

Utilizzando il design agentico, ragionano su situazioni complesse e presentano gli insight in modo colloquiale, aiutando gli amministratori a capire non solo cosa sta succedendo, ma anche perché.

Questo permette ai team di andare oltre i segnali superficiali e lavorare direttamente con insight basati sul livello di messaggistica stesso, consentendo una comprensione e risoluzione più rapida dei problemi di flusso di messaggi, influenzando direttamente la continuità aziendale, la qualità del servizio e i flussi del tempo di attività.

A chi è rivolto e cosa significa per i leader

IBM MQ si rivolge agli amministratori MQ responsabili delle operazioni quotidiane, agli ingegneri e agli architetti dell'integrazione che gestiscono le proprietà MQ e ai leader IT e middleware responsabili del tempo di attività e della resilienza.

Per i CTO, gli architetti e i responsabili del middleware, gli agenti IBM MQ offrono tre vantaggi strategici:

  1. Maggiore tempo di attività e resilienza: i problemi vengono identificati e spiegati più rapidamente, prima che diventino un impatto sul business.
  2. Maggiore produttività amministrativa: meno tempo viene dedicato alla diagnosi, più tempo alla creazione di valore aziendale.
  3. Riduzione della dipendenza da competenze limitate: le conoscenze MQ diventano accessibili a un insieme più ampio di amministratori, fin dal primo giorno.

IBM MQ rimane la piattaforma di messaggistica stabile e affidabile su cui le aziende fanno affidamento, ora completata da funzionalità intelligenti e assistive che cambiano il modo in cui gli ambienti MQ vengono vissuti quotidianamente.

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Ash Singh

Technical Product Manager, IBM MQ AI, Core Software Automation