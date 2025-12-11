Investimento IBM in QEDMA: accelerare il futuro quantistico

La missione di IBM è far diventare il calcolo quantistico utile nel mondo. Consideriamo il calcolo quantistico come una tecnologia trasformativa che sbloccherà enormi opportunità scientifiche e rimodellerà i settori.

IBM ha messo il primo computer quantistico sul cloud nel 2016. Da allora, IBM si è concentrata sulla fornitura dei migliori kit di sviluppo hardware e software quantum per gli sviluppatori, affinché possano costruire algoritmi e applicazioni che creano un reale valore aziendale.

IBM® Ventures svolge un ruolo chiave in questa visione investendo in startup che sviluppano software, applicazioni e algoritmi quantum. Questi investimenti accelerano l'innovazione e portano i benefici del calcolo quantistico ai clienti IBM e all'ecosistema più ampio.