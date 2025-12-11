Investimento IBM in QEDMA: accelerare il futuro quantistico
Sostenendo innovatori come QEDMA, IBM sta costruendo un ecosistema quantum robusto che avvicina la promessa di un vantaggio quantistico alla realtà.
Nonostante i rapidi progressi nell'hardware quantistico, gli errori rimangono una sfida importante per il quantum computing. I qubit, i mattoni fondamentali dei quantum computer, sono altamente sensibili al rumore e alla decoerenza. Senza strategie robuste di gestione degli errori, il pieno potenziale del calcolo quantistico non può essere realizzato.
Ed è qui che entra in gioco QEDMA. Fondata nel 2020 dai fisici quantistici Dott. Asif Sinay, Prof. Dorit Aharonov e Prof. Netanel Lindner, QEDMA si concentra sulle soluzioni di resilienza al rumore che rendono il quantum computing pratico già oggi.
La missione di QEDMA è chiara: spingere il mondo verso il vantaggio algoritmico quantistico, sviluppando prodotti software che migliorano le prestazioni dei computer quantistici.
La missione di IBM è far diventare il calcolo quantistico utile nel mondo. Consideriamo il calcolo quantistico come una tecnologia trasformativa che sbloccherà enormi opportunità scientifiche e rimodellerà i settori.
IBM ha messo il primo computer quantistico sul cloud nel 2016. Da allora, IBM si è concentrata sulla fornitura dei migliori kit di sviluppo hardware e software quantum per gli sviluppatori, affinché possano costruire algoritmi e applicazioni che creano un reale valore aziendale.
IBM® Ventures svolge un ruolo chiave in questa visione investendo in startup che sviluppano software, applicazioni e algoritmi quantum. Questi investimenti accelerano l'innovazione e portano i benefici del calcolo quantistico ai clienti IBM e all'ecosistema più ampio.
I metodi tradizionali di correzione degli errori richiedono un enorme numero di qubit, che l'hardware attuale semplicemente non ha a disposizione. La soluzione di punta di QEDMA, QESEM, funziona con gli attuali sistemi a qubit limitati. Utilizza due tecniche chiave:
Combinando questi approcci, QEDMA consente agli sviluppatori di applicazione e algoritmi quantistici di ottenere significativi miglioramenti delle prestazioni oggi, senza attendere future innovazioni hardware. È un passo fondamentale verso il vantaggio quantistico. Il vantaggio quantistico è il punto in cui un computer quantistico può eseguire un calcolo più accurato, economicamente o efficientemente di un computer classico.
Gli obiettivi di QEDMA sono sviluppare metodi di nuova generazione che combinino la mitigazione degli errori con la correzione degli errori. Questo processo ridurrà notevolmente i requisiti di qubit e aumenterà la complessità e le dimensioni del circuito man mano che il settore continua a migliorare la correzione degli errori.
La partecipazione di IBM al round Series A di QEDMA da 26 milioni di dollari, guidato da Glilot Capital Partners, sottolinea l'impegno dell'azienda ad accelerare il quantum futuro.
Questo investimento riflette:
La resilienza al rumore non è solo una sfida tecnica: è un fattore chiave per sbloccare le applicazioni quantistiche nei vari settori. Sostenendo innovatori come QEDMA, IBM sta costruendo un ecosistema quantistico robusto che avvicina la promessa di un vantaggio quantistico alla realtà.