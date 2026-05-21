Come ViClinic porta l'agentic AI nei workflow sanitari con lo stack IBM watsonx

Nella parte inferiore del diagramma architetturale è presente un livello di governance e controllo sempre attivo. Gestisce chi può utilizzare ciascun agente, a quali dati può accedere, quali approvazioni sono necessarie e come viene registrata ogni azione. Supporta inoltre l'applicazione delle politiche e del consenso, gli audit trail, la gestione del ciclo di vita di modelli e agenti e i controlli di sicurezza, privacy e conformità allineati all'HIPAA. Tutto questo aiuta a responsabilizzare i workflow assistiti dall'AI, mentre i medici mantengono il controllo.

IBM fornisce le basi che rendono l'architettura di ViClinic pratica da implementare e da gestire su larga scala. ViClinic si basa su watsonx Orchestrate per l'orchestrazione degli agenti e le operazioni AI, e su funzionalità di dati e integrazione IBM per il livello contestuale unificato.

watsonx.governance aiuta ViClinic a valutare e monitorare i sistemi di AI applicando controlli di rischio lungo tutto il ciclo di vita dell'AI. L'ambiente funziona tra IBM Cloud, implementazioni ibride e IBM Z. Questo aspetto dipende dal livello di controllo richiesto dai clienti sulla posizione dei dati e sulla postura operativa.

In pratica, il modello di implementazione è ibrido. Gli agenti di ViClinic vengono eseguiti principalmente su IBM Cloud, mentre alcuni componenti proprietari del contesto e dell'interfaccia utente vengono eseguiti su Azure e possono passare a IBM Cloud quando necessario.

Il motore di contesto clinico si estende a entrambi gli ambienti, con watsonx.data che fornisce agli agenti il contesto necessario. Questa posizione ibrida è importante perché gli ospedali raramente sostituiscono completamente i sistemi esistenti. Hanno bisogno di un modo per sovrapporre nuove logiche di workflow su EMR, laboratori, sistemi di imaging e infrastrutture di pagatori esterni senza forzare un reset completo della piattaforma.

Il team utilizza anche l'IBM watsonx Orchestrate Agent Development Kit invece di affidarsi solo a connettori di interfaccia utente uso limitato di codice, poiché è un modo più flessibile per connettersi con dati esterni.