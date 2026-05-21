Come ViClinic porta l'agentic AI nei workflow sanitari con lo stack IBM watsonx

Scopri come questo cliente IBM ha creato un'applicazione AI che velocizza l'erogazione delle cure, aumenta l'efficienza dei caregiver e migliora l'esperienza del paziente.
Molti progetti di AI in ambito sanitario falliscono per un semplice motivo: si collocano al di fuori del processo di cura che dovrebbero migliorare. Possono riassumere una nota o rispondere a una domanda, ma non trasportano le stesse informazioni del paziente dall'ingresso al trattamento, alla documentazione, alla fatturazione e al follow-up. Inoltre, non si integrano bene con gli strumenti che i medici già utilizzano.
ViClinic ha creato il suo sistema operativo agentico sanitario, o AHOS, per risolvere questo problema. La piattaforma permette a più agenti AI di lavorare all'interno dei workflow, condividere il contesto aggiornato del paziente e rimanere sotto la supervisione del medico invece di decidere da soli.
L'idea è semplice: raccogliere informazioni una volta, collegarle al caso del paziente e riutilizzarle durante tutta la cura. ViClinic afferma che il sistema è stato creato dai medici, per i medici. Dopo aver lavorato come medico di base e anestesista, il fondatore e CEO Boris Jinjolava è passato alla leadership nel settore sanitario e ha fondato ViClinic come azienda di telemedicina. In seguito l'ha ampliata per affrontare un problema più ampio: i workflow clinici disconnessi.
ViClinic afferma che il suo sistema può crescere da una singola clinica a una rete multi-ospedaliera, supportare migliaia di casi di pazienti contemporaneamente e funzionare in ambienti cloud, ibridi o on-premise. Per un team di 10 sviluppatori, questa scala è supportata da IBM watsonx Orchestrate, IBM watsonx.data, IBM watsonx.governance IBM Z e IBM Cloud.
ViClinic segnala un avvio più rapido delle cure, una maggiore preparazione all'assunzione e alla pre-autorizzazione e meno lavoro amministrativo, con aumenti di efficienza fino al 20%.
I principali utenti di ViClinic sono ospedali, sistemi sanitari, studi di gruppo, cliniche specialistiche e i medici e i team di assistenza al loro interno. La piattaforma coinvolge anche i pagatori nel processo, specialmente nella pre-autorizzazione, nelle richieste di rimborso e nella revisione dell'uso, in cui il rimborso dipende da un quadro chiaro del motivo per cui sono necessarie le cure.
Nel workflow della visita end-to-end, il processo inizia ancor prima dell'appuntamento. Un addetto all'accettazione pre-visita raccoglie i sintomi e l'anamnesi, prepara il caso per il medico e raccoglie le informazioni relative al pagatore prima dell'inizio dei servizi.
Durante l'assistenza, uno scriba AI acquisisce la conversazione. Un agente di documentazione trasforma il testo libero nei formati richiesti e gli agenti di coordinamento tracciano ordini e ritardi. Gli agenti di codifica e fatturazione aiutano a completare i registri necessari per il pagamento. Dopo la visita, altri agenti supportano il follow-up e l'assistenza continua.
È da questa continuità che scaturisce il valore. I medici iniziano con più contesto, i team di assistenza dedicano meno tempo a inserire nuovamente le stesse informazioni e i team di fatturazione e coordinamento lavorano con registri più puliti.
ViClinic utilizza lo stesso approccio per il workflow fornitore-pagatore. Invece di trattare pre-autorizzazione, documentazione e richieste come fasi separate, la piattaforma li gestisce come un unico processo basato sui casi. In questo modo i fornitori e i pagatori ricevono le stesse informazioni strutturate, che possono accelerare le approvazioni, ridurre le rielaborazioni e rendere il processo complessivo più prevedibile. Piuttosto che migliorare un compito alla volta, il sistema riduce i passaggi e l'inserimento ripetuto dei dati che rallentano le cure e i pagamenti.
L'architettura di ViClinic è incentrata su un motore di contesto clinico condiviso (il riquadro rosa "AHOS execution layer" nel diagramma presentato di seguito) che integra le fonti di dati (il riquadro blu). Questo processo include dati di cartelle cliniche elettroniche (EMR), laboratori, imaging e input del dispositivo in un contesto basato su casi in tempo reale che ogni agente può utilizzare.
Il livello di esecuzione dell'AHOS coordina gli agenti in fase di assunzione, documentazione, preautorizzazione, coordinamento dell'assistenza, codifica, gestione del ciclo delle entrate e follow-up. Questi agenti sono supportati con il contesto in tempo reale del paziente da un motore di contesto clinico che attinge alle conoscenze di proprietà dei medici e si basa su watsonx Discovery, un'integrazione di retrieval-augmented generation (RAG) con Elasticsearch. Questo layout rende chiaro l'intento progettuale: ogni agente di workflow opera a partire dallo stesso caso in evoluzione anziché da prompt o sessioni di app disconnesse.
Gli output dei workflow vengono ritrovati nei canali utente e in altri sistemi connessi come il portale paziente, WhatsApp e i dispositivi mobili. Sono inoltre comparsi nei portali di medici e amministratori e nei canali di pagamento (il riquadro nero a destra nella figura presentata più avanti).
Nella parte inferiore del diagramma architetturale è presente un livello di governance e controllo sempre attivo. Gestisce chi può utilizzare ciascun agente, a quali dati può accedere, quali approvazioni sono necessarie e come viene registrata ogni azione. Supporta inoltre l'applicazione delle politiche e del consenso, gli audit trail, la gestione del ciclo di vita di modelli e agenti e i controlli di sicurezza, privacy e conformità allineati all'HIPAA. Tutto questo aiuta a responsabilizzare i workflow assistiti dall'AI, mentre i medici mantengono il controllo.
IBM fornisce le basi che rendono l'architettura di ViClinic pratica da implementare e da gestire su larga scala. ViClinic si basa su watsonx Orchestrate per l'orchestrazione degli agenti e le operazioni AI, e su funzionalità di dati e integrazione IBM per il livello contestuale unificato.
watsonx.governance aiuta ViClinic a valutare e monitorare i sistemi di AI applicando controlli di rischio lungo tutto il ciclo di vita dell'AI. L'ambiente funziona tra IBM Cloud, implementazioni ibride e IBM Z. Questo aspetto dipende dal livello di controllo richiesto dai clienti sulla posizione dei dati e sulla postura operativa.
In pratica, il modello di implementazione è ibrido. Gli agenti di ViClinic vengono eseguiti principalmente su IBM Cloud, mentre alcuni componenti proprietari del contesto e dell'interfaccia utente vengono eseguiti su Azure e possono passare a IBM Cloud quando necessario.
Il motore di contesto clinico si estende a entrambi gli ambienti, con watsonx.data che fornisce agli agenti il contesto necessario. Questa posizione ibrida è importante perché gli ospedali raramente sostituiscono completamente i sistemi esistenti. Hanno bisogno di un modo per sovrapporre nuove logiche di workflow su EMR, laboratori, sistemi di imaging e infrastrutture di pagatori esterni senza forzare un reset completo della piattaforma.
Il team utilizza anche l'IBM watsonx Orchestrate Agent Development Kit invece di affidarsi solo a connettori di interfaccia utente uso limitato di codice, poiché è un modo più flessibile per connettersi con dati esterni.
ViClinic non permette all'AI di prendere decisioni cliniche da sola. Gli esseri umani iniziano il lavoro sugli agenti e revisionano i risultati prima ancora che fluiscano nei record o nei sistemi esterni. Il modello human-in-the-loop è un requisito architetturale fondamentale per l'adozione nel settore sanitario in cui la fiducia, la responsabilità e la verificabilità contano tanto quanto la velocità.
Una disciplina simile si riscontra anche nella gestione dei dati. Gli agenti ViClinic lavorano sulla base degli ID interni dei casi e dei pazienti anziché delle informazioni personali dei pazienti, con workflow basati sul consenso e controlli di accesso basati sui ruoli che determinano chi può interagire con il sistema. Nel workflow pre-visita, i pazienti possono interagire tramite un portale o WhatsApp, ma il sistema li identifica tramite credenziali fornite dall'ospedale quindi vincola la conversazione a un caso interno, anziché esporre le PII al livello di agente.
Questa scelta progettuale permette ai team di condividere abbastanza contesto per rendere utile il workflow senza permettere a ogni agente di interagire con un accesso illimitato all'identità pura del paziente.
Qui c'è anche una lezione pratica sul comportamento dei modelli. Il ciclo dei ricavi e il workflow di codifica di ViClinic non dipendono dal fatto che un foundation model sia perfetto fin da subito. Le grandi istituzioni vogliono ancora modelli sintonizzati sui propri dati storici e sulle convenzioni di codifica. La governance integrata aiuta a valutare, versionare, monitorare e rivedere i sistemi di AI prima che passino dal prototipo alla produzione.
Le organizzazioni sanitarie sono sempre più interessate all'agentic AI, ma molte rimangono caute nell'implementare agenti autonomi direttamente nei workflow clinici e operativi sensibili.
L'approccio AHOS di ViClinic è progettato attorno a questa realtà. Invece di chiedere ai sistemi sanitari di adottare agenti AI fissi, la piattaforma fornisce un framework operativo governato. Questo approccio consente alle organizzazioni di definire i limiti dei workflow, le soglie di approvazione, la supervisione umana e i processi di valutazione continua per ogni caso d'uso.
Questo metodo consente a ospedali e pagatori di partire da progetti pilota strettamente limitati, imparare e adattare i modelli in sicurezza all'interno dell'ambiente operativo e di espandersi progressivamente verso un modello operativo di AI sanitaria più ampio.
Il successo di ViClinic evidenzia i vantaggi che interessano agli operatori sanitari: tempi di acquisizione e pre-autorizzazione più rapidi, minore carico di documentazione per i medici, maggiore completezza della codifica, meno rifiuti, migliore coordinamento e follow-up più tempestivo. Il miglioramento stimato del 20% di efficienza per i fornitori di assistenza deriva dal coordinamento e dalla semplificazione del workflow end-to-end, in modo che documentazione, rimborsi e operazioni di assistenza migliorino insieme.
Nel caso d'uso del workflow di visita end-to-end, quell'effetto cumulativo diventa concreto. Inserimento, documentazione, ordini e follow-up avvengono all'interno di un unico workflow coordinato, e i dati acquisiti una volta vengono riutilizzati nelle fasi successive. Questa strategia riduce il lavoro manuale, riduce le probabilità di mancare elementi necessari e semplifica l'assistenza al paziente durante la visita.
Il caso d'uso del workflow fornitore-pagatore mostra un modello simile anche sul lato dei rimborsi: i dati strutturati dei casi sostituiscono la messaggistica più lenta e aiutano a spostare le approvazioni e le richieste di indennizzo con un minor numero di passaggi.
Il valore si manifesta durante la visita di un paziente: meno domande ripetute, contesto migliore per i medici, documentazione più pulita per i team amministrativi e meno interruzioni nella fatturazione a valle.
Per le organizzazioni fornitrici significa una maggiore possibilità di trasformare operazioni frammentate in un sistema di esecuzione più affidabile. E per i team di ingegneria, è un promemoria che l'AI nativa del workflow può creare un valore più duraturo rispetto agli assistenti autonomi: cambia la forma dell'intero processo, non solo la velocità di un passaggio al suo interno. Per i pazienti, l'esperienza dell'assistenza sanitaria è un sistema fluido e coordinato, dal pre-check-in alla fatturazione.
L'approccio AHOS di ViClinic affronta le realtà dell'assistenza sanitaria aziendale, in cui l'integrazione con gli EMR, i sistemi esterni e i processi di pagamento rimane difficile. L'adozione è un problema anche perché dipende dalla fiducia dei fornitori, degli amministratori e degli stakeholder. Le lezioni apprese da ViClinic riflettono questo cambiamento: gli strumenti di AI isolati hanno avuto un impatto limitato, mentre i workflow coordinati e il contesto condiviso si sono rivelati più preziosi.
Grazie alle funzionalità di orchestrazione, governance e hybrid cloud basate sull'AI di IBM, ViClinic ha trasformato una serie di attività sanitarie scollegate tra loro in un livello di coordinamento scalabile. Questo livello può seguire i fornitori in nuovi workflow, nuove integrazioni e modelli di rimborso più complessi, senza dover rifare ogni volta l'architettura di base.
Il risultato: un'esperienza più pulita per i medici, un passaggio più rapido nei processi di cura e rimborso e una migliore possibilità per i pazienti di vivere l'assistenza sanitaria come un sistema coordinato invece che come una catena di passaggi di scambio amministrativo.
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