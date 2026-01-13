Come le utility possono anticipare il rischio di incendi con IBM Outage Prediction

IBM® Outage Prediction aiuta le utility a bilanciare sicurezza e servizio prevedendo il rischio di incendi boschivi con insight iperlocali. Questi insight portano a una pianificazione più intelligente delle interruzioni, a un minor numero di interruzioni non necessarie e a decisioni prese a livello di comunità, non a livello nazionale.
La rete elettrica esistente non è stata progettata per l'attuale realtà degli incendi boschivi. Gli incendi boschivi sono diventati un rischio operativo costante per le utility. Il cambiamento climatico sta dando vita a condizioni più calde, secche e ventose e gli incendi provocati dalle utility stanno generando un attento controllo pubblico e normativo.
Gli eventi, dalle Hawaii al Texas, hanno dimostrato quanto rapidamente venti forti, siccità e caldo possano stressare le infrastrutture e trasformarsi in incendi devastanti quando la corrente non viene interrotta in tempo. Sebbene le utility stiano rafforzando le infrastrutture, interrando le linee e aggiornando gli schemi di protezione, questi progetti sono lenti e ad alta intensità di capitale. I team operativi si trovano ancora quotidianamente ad affrontare questa domanda: quando e dove dovremmo interrompere o limitare la corrente per ridurre il rischio di incendi boschivi, senza creare inutili interruzioni per i clienti?
Molte utility iniziano con grandi indici nazionali sugli incendi boschivi, come quelli pubblicati dallo United States Geological Survey (USGS) o da Environment Canada. Sebbene queste mappe siano utili, corrono il rischio di essere troppo grossolane per prendere decisioni a livello di quartiere, prepararsi per la pianificazione delle interruzioni di corrente preventive (PSPS) e per eseguire valutazioni dettagliate del rischio degli asset.
Nel nostro lavoro con le utility, emergono ripetutamente due timori:
In entrambi i casi, le utility devono passare da decisioni reattive basate su ampi avvertimenti nazionali ad azioni proattive, localizzate e spiegabili.
IBM Outage Prediction aiuta le aziende di servizi pubblici a comprendere il legame tra meteo e operazioni, prevedendo le interruzioni in base alle condizioni previste. Supporta già i centri operativi e i team T&D nella pianificazione di squadre, risorse e comunicazioni in vista di condizioni meteorologiche avverse.
Abbiamo esteso questa funzionalità con un rischio di incendi boschivi all'interno di IBM Outage Prediction. Questa funzionalità offre una visione più dettagliata del rischio di incendi boschivi rispetto agli indicatori disponibili a livello nazionale.
In IBM Outage Prediction, le utility possono visualizzare un indicatore giornaliero di rischio di incendi boschivi con una risoluzione di 375 m2. Molto più granulare dei tradizionali indici nazionali di 10 km2 o 1 km2. Ora, invece di affidarsi solo ai livelli di pericolo di incendio regionali, le utility possono vedere il rischio di incendi boschivi sovrapposto al proprio territorio e agli asset. Questa funzionalità supporta la pianificazione PSPS, lo stato di salute degli asset e la pianificazione operativa giornaliera negli Stati Uniti, con l'espansione al Canada prevista per il 2026.
Il rischio di incendi boschivi all'interno di Outage Prediction rientra nella più ampia gestione del ciclo di vita degli asset che già svolgono le utility. Dai responsabili della vegetazione che tagliano i cespugli asciutti, agli analisti del rischio che identificano i tralicci con problemi sottostanti, il rischio di incendi boschivi è un segnale critico per la gestione dell'esposizione tra gli asset. Insieme alle funzionalità di gestione degli asset e della vegetazione di IBM Maximo, aiuta le utility a vedere dove gli asset sono vulnerabili e ad agire prima che piccoli problemi si trasformino in grandi incendi boschivi.
Incorporando il rischio di incendi boschivi in IBM Outage Prediction, le utility possono decidere meglio dove, quando e come interrompere o limitare la corrente per ridurre il rischio di incendi, minimizzando al contempo un inutile impatto sui clienti.
Se stai rivedendo come gestire il rischio di incendi boschivi nelle tue operazioni nel settore energetico e dei servizi di pubblica utilità, prenota una demo e scopri come essere più proattivo con IBM Outage Prediction.