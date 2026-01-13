Come le utility possono anticipare il rischio di incendi con IBM Outage Prediction

La rete elettrica esistente non è stata progettata per l'attuale realtà degli incendi boschivi. Gli incendi boschivi sono diventati un rischio operativo costante per le utility. Il cambiamento climatico sta dando vita a condizioni più calde, secche e ventose e gli incendi provocati dalle utility stanno generando un attento controllo pubblico e normativo.

Gli eventi, dalle Hawaii al Texas, hanno dimostrato quanto rapidamente venti forti, siccità e caldo possano stressare le infrastrutture e trasformarsi in incendi devastanti quando la corrente non viene interrotta in tempo. Sebbene le utility stiano rafforzando le infrastrutture, interrando le linee e aggiornando gli schemi di protezione, questi progetti sono lenti e ad alta intensità di capitale. I team operativi si trovano ancora quotidianamente ad affrontare questa domanda: quando e dove dovremmo interrompere o limitare la corrente per ridurre il rischio di incendi boschivi, senza creare inutili interruzioni per i clienti?

Molte utility iniziano con grandi indici nazionali sugli incendi boschivi, come quelli pubblicati dallo United States Geological Survey (USGS) o da Environment Canada. Sebbene queste mappe siano utili, corrono il rischio di essere troppo grossolane per prendere decisioni a livello di quartiere, prepararsi per la pianificazione delle interruzioni di corrente preventive (PSPS) e per eseguire valutazioni dettagliate del rischio degli asset.