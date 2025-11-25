Intelligenza artificiale Automazione IT

Come l'UFC utilizza la governance per approfondire l'integrità delle narrazioni generate dall'AI

Applicando l'SDK di watsonx.governance alle narrazioni dei combattimenti, UFC intende introdurre nuovi livelli di sicurezza dei contenuti e di responsabilità editoriale.

Pubblicato 25 novembre 2025
By Rogerio Gonçalves and Jordan Byrd and Sahiba Pahwa

Nel frenetico mondo dell’MMA, lo storytelling è tutto. Per l’UFC, fornire insight in tempo reale e narrazioni avvincenti attraverso più di 40 eventi dal vivo non è solo una sfida di contenuti, ma un imperativo commerciale.

Ma, man mano che l’organizzazione adottava l’AI generativa e i sistemi basati su agenti per automatizzare e scalare lo storytelling, sono emerse nuove sfide: l’AI potrebbe sbagliare i combattenti o introdurre bias? I contenuti generati sarebbero spiegabili e verificabili? Come può l’UFC garantire la conformità alle nuove normative sull’AI?

L’agentic AI, che consente il processo decisionale e l’esecuzione di compiti in modo autonomo, sta trasformando i settori. Gartner prevede che entro il 2028 un terzo delle interazioni aziendali coinvolgerà sistemi di agentic AI. Ma con l’autonomia arriva la complessità. Rischi come allucinazioni, bias, azioni non rintracciabili e vulnerabilità della sicurezza non sono più teorici: sono vere e proprie minacce operative.

Concentrandosi su una governance dell’AI di qualità, l’UFC previene i difetti e promuove l’integrità mentre scala l’uso dell’agentic AI.

Dietro le quinte: in che modo la governance alimenta lo storytelling AI dell'UFC

Mentre UFC Insights Engine impressiona il pubblico con narrazioni in tempo reale e vivaci analisi dei combattimenti, la sua credibilità dipende da ciò che accade dietro le quinte. IBM® watsonx.governance Aiuta a garantire che ogni insight sia accurato, giusto e spiegabile.

Prendiamo, ad esempio, il livello di gestione e spiegabilità del modello. Modelli linguistici di grandi dimensioni come Granite e Llama alimentano gli insight sui combattimenti dell'UFC. Questi modelli generano contenuti veloci e coinvolgenti, ma la velocità da sola non basta. Per contribuire a promuovere uno storytelling affidabile, watsonx.governance rivede gli output per rilevare i bias, convalidare la qualità e garantire la trasparenza.

Oltre alla qualità dei contenuti, la governance consente anche l'analisi dell'influenza delle caratteristiche. Quando l'AI prevede l'esito di un combattimento, watsonx.governance aiuta a spiegare quali statistiche (come la precisione dei colpi o la difesa contro i takedown) hanno fatto spostare l'ago della bilancia. Ciò aumenta la fiducia nelle previsioni e rafforza il coinvolgimento dei tifosi, mostrando la logica alla base degli abbinamenti.

E sebbene l'UFC non gestisca direttamente l'infrastruttura di governance, trae beneficio dall'implementazione di IBM. La documentazione automatica e l'acquisizione dei metadati supportano la preparazione agli audit, rafforzando l'integrità del sistema.

Guardando al futuro, UFC sta esplorando nuovi modi per approfondire l'integrità delle sue narrazioni generate dall'AI. Ciò avviene estendendo la governance oltre gli output fino alla narrazione stessa. Applicando l'SDK di watsonx.governance allo storytelling sui match, l'organizzazione mira a introdurre nuovi livelli di sicurezza dei contenuti e di responsabilità editoriale. Questo processo aiuta a garantire uno standard di credibilità nello storytelling basato sull'AI dell'UFC.

Perché la governance è il nuovo MVP

Il motore di analisi dell'UFC ha ottenuto un aumento di 3 volte nel volume di insight e una riduzione stimata del 40% nel tempo di generazione delle query, ma questi guadagni sarebbero privi di senso senza fiducia. Con watsonx.governance, l'UFC garantisce che ogni storia generata dall'AI sia in linea con i valori del suo brand, gli standard editoriali e gli obblighi legali.

Non si tratta solo di sport: è un blueprint per qualsiasi organizzazione che voglia scalare l'agentic AI.

Sondaggi recenti mostrano che l'82% dei team di governance sta modernizzando i propri framework per restare al passo con l'AI. I modelli di supervisione legacy stanno cedendo sotto la velocità e la scala dei sistemi autonomi. L'approccio di UFC, che consiste nell'embedding la governance fin dall'inizio, riflette un più ampio passaggio dei settori dal gatekeeping all'enablement.

Man mano che l'AI diventa più basata su agenti, la governance deve diventare più proattiva, automatizzata e integrata.

Campana finale: l'AI responsabile è un vantaggio competitivo

La storia dell'UFC è un potente promemoria del fatto che la scalabilità dell'AI non riguarda solo le prestazioni, ma anche la responsabilità. Integrando watsonx.governance nel suo stack AI, l'UFC ha salvaguardato il suo storytelling automatizzato.

Per i leader tecnologici che navigano nell'era dell'agentic AI, la governance non è più un vincolo: è un vantaggio competitivo.

Rogerio Gonçalves

AI/ML Ops Brand Content Strategist

Jordan Byrd

Senior Product Marketing Manager, watsonx.governance

IBM

Sahiba Pahwa

Product Marketing, watsonx.governance

IBM

