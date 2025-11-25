Nel frenetico mondo dell’MMA, lo storytelling è tutto. Per l’UFC, fornire insight in tempo reale e narrazioni avvincenti attraverso più di 40 eventi dal vivo non è solo una sfida di contenuti, ma un imperativo commerciale.

Ma, man mano che l’organizzazione adottava l’AI generativa e i sistemi basati su agenti per automatizzare e scalare lo storytelling, sono emerse nuove sfide: l’AI potrebbe sbagliare i combattenti o introdurre bias? I contenuti generati sarebbero spiegabili e verificabili? Come può l’UFC garantire la conformità alle nuove normative sull’AI?

L’agentic AI, che consente il processo decisionale e l’esecuzione di compiti in modo autonomo, sta trasformando i settori. Gartner prevede che entro il 2028 un terzo delle interazioni aziendali coinvolgerà sistemi di agentic AI. Ma con l’autonomia arriva la complessità. Rischi come allucinazioni, bias, azioni non rintracciabili e vulnerabilità della sicurezza non sono più teorici: sono vere e proprie minacce operative.

Concentrandosi su una governance dell’AI di qualità, l’UFC previene i difetti e promuove l’integrità mentre scala l’uso dell’agentic AI.